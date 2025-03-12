iQOO Z10 получит аккумулятор на 7600 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах iQOO Z10 и Z10 Turbo, официальный релиз которых ожидается в апреле этого года. Итак, устройства оснастят 6,78-дюймовыми OLED-дисплеями с технологией LTPS и разрешением 1.5K, независимыми графическими чипами, однокристальными системами MediaTek Dimensity 8400 и Qualcomm Snapdragon 8s Elite, аккумуляторами ёмкостью 7600 мАч и 7000 мАч соответственно, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и 120 Вт соответственно. Обе модели будут ориентированы на фанатов мобильных игр. Позже в этом году выйдет смартфон iQOO Z10X с IPS-дисплеем и менее производительным процессором MTK 24M.