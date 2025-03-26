iQOO Z10 получит тонкий корпус

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO Z10, который будет официально представлен 10 апреля. Отметим круглый блок основной камеры с двумя модулями, светодиодной вспышкой и оптической стабилизацией, расцветки Stellar Black и Glacier Silver, а также слегка изогнутый экран со всех четырех сторон. Главной особенностью устройства станет батарея ёмкостью 7300 мАч в корпусе толщиной 7,89 мм.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.