iQOO Z10 получит тонкий корпус

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO Z10, который будет официально представлен 10 апреля. Отметим круглый блок основной камеры с двумя модулями, светодиодной вспышкой и оптической стабилизацией, расцветки Stellar Black и Glacier Silver, а также слегка изогнутый экран со всех четырех сторон. Главной особенностью устройства станет батарея ёмкостью 7300 мАч в корпусе толщиной 7,89 мм.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Samsung Galaxy A36 5G получил процессор Snapdragon 6 Gen 3…
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy A36 5G, который оценен в 380 и 450 евро за варианты …
Смартфон itel A20 оценен в 50 долларов …
Компания itel пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью A20, которая построена на 28-наном…
Смартфон Redmi A5 5G засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Redmi A5, который еще не был представлен официально.…
Официально: iQOO Neo 10R представят в марте …
Компания iQOO объявила, что презентация смартфона iQOO Neo 10R пройдет в Индии 11 марта. Тизер подтвержда…
Realme P3x 5G получит тройную камеру …
Компания Realme объявила, что 18 февраля в Индии будет представлен не только смартфон Realme P3 Pro 5G, н…
Защищенный флагман Ulefone Armor 28 Ultra появился в продаже…
Компания Ulefone выпустила в продажу защищенный смартфон Armor 28 Ultra, который был представлен еще осен…
Nothing Phone (3a) показали на неофициальном рендере…
Компания Nothing в последние несколько дней активно намекала на скорый анонс своего нового смартфона и да…
Google Pixel 9 Pro Fold получил важнейшее исправление…
Пользователи, которые когда-либо использовали складной смартфон с магнитным чехлом, наверняка сталкивалис…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor