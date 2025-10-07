iQOO Z10R 5G оценили в 23 тысячи рублей

Бренд iQOO выпустил в российскую продажу смартфон iQOO Z10R 5G, который оценен в 23 и 28 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX882) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69), прочностью по стандарту MIL-STD-810H, стереодинамиками, АКБ ёмкостью 5700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт и корпусом толщиной 7,39 мм.