iQOO официально представила Neo7 SE

Также подтвердилась информация о том, что смартфон работает на процессоре Dimensity 8200 от MediaTek. Это не флагманский процессор, но очень близко к этому — производитель использовал новейший чип для того, чтобы предоставить производительность топового уровня за разумную цену. Да и выглядит смартфон достаточно неплохо, особенно если учитывать, что на рынке не осталось уникальных в плане дизайна смартфонов — все копируют друг-друга без зазрения совести. Здесь же есть стильная панель камер, интересный цвет и качественные материалы корпуса, так что потенциальный покупатель будет доволен, что не может не радовать. Стоимость новинки пока что не называют, но дорогим смартфон точно не будет — это середнячок с отличными характеристиками.