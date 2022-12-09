iQOO официально представила Neo7 SE

На протяжении нескольких недель мы изучали инсайды о смартфоне iQOO Neo7 SE, который частенько всплывал на информационных ресурсах, преимущественно на китайских. И сегодня смартфон официально анонсировали, подтвердив всю ту информацию, которая обсуждалась пользователями так долго. Оказалось, что смартфон действительно получил достаточно быструю зарядку мощностью 120 Вт — этого с головой хватит для того, чтобы гаджет за час получал полный заряд аккумулятора. И хотя многих сейчас эта информация не удивит, так как у смартфонов быстрая зарядка есть уже давно, стоит напомнить, что это смартфон среднего класса, даже ближе к бюджетному сегменту, так что ожидать от него флагманских функций было бы странно, а они на самом деле имеются.

Также подтвердилась информация о том, что смартфон работает на процессоре Dimensity 8200 от MediaTek. Это не флагманский процессор, но очень близко к этому — производитель использовал новейший чип для того, чтобы предоставить производительность топового уровня за разумную цену. Да и выглядит смартфон достаточно неплохо, особенно если учитывать, что на рынке не осталось уникальных в плане дизайна смартфонов — все копируют друг-друга без зазрения совести. Здесь же есть стильная панель камер, интересный цвет и качественные материалы корпуса, так что потенциальный покупатель будет доволен, что не может не радовать. Стоимость новинки пока что не называют, но дорогим смартфон точно не будет — это середнячок с отличными характеристиками.