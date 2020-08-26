iRobot представила ИИ для робота-пылесоса

Компания iRobot, которая выпускает одни из лучших умных роботов-пылесосов на рынке, официально представила новую платформу искусственного интеллекта iRobot Genius. Эта платформа позволит пользователю более комфортно настраивать все необходимые ему параметры, давать роботу задания и следить за зонами уборки, например. На самом деле функций очень много и они позволяют пользователю работать с гаджетом более удобно, особенно если вы постоянно пользуетесь только этим роботом и ничем больше. Особенно стоит обратить внимание на функция запланированной уборки — вы можете спокойно назначить время и ваш пылесос сам уберет помещение, пока вы будете на работе или сходите в магазин за продуктами. Это очень крутая функция на самом деле.

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