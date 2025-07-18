iStore отзывает павербанки из-за опасности возгорания

Компания iStore объявила отзыв аккумуляторной батареи Magnetic Wireless Power Bank ёмкостью 5000 мАч (модель IST-09991/W05) из-за риска перегрева и воспламенения во время зарядки. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, уже зафиксировано три случая возгорания, включая одного пострадавшего с лёгким ожогом и ущерб имущества примерно на 15000 долларов. Всего было продано около 8520 устройств в США и 6400 в Канаде через интернет-магазин iStore и автоматы в аэропортах в период с февраля 2023 по май 2025 года. Стоимость варьировалась от 46 до 65 долларов — устройство можно опознать по выгравированному логотипу iStore на лицевой стороне и номеру модели на обороте. На некоторых экземплярах над номером модели также напечатано «iStore». Внешне аккумулятор представляет собой магнитную беспроводную батарею с разъёмом USB Type-C для подзарядки.

Потребителям настоятельно рекомендуется немедленно прекратить использование устройства и утилизировать его безопасным способом, предварительно оформив заявку на возврат денег. Этот случай — напоминание о том, что даже устройства, продающиеся в аэропортах и кажущиеся надёжными, могут представлять опасность. Хотя на рынке существуют более известные и проверенные бренды вроде Anker или Ugreen, не все пользователи разбираются в этой теме, особенно когда речь идёт о недорогих решениях. И особенно неприятно, что повербанки, которые могут загореться, продавались в аэропортах.