iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 монитор с встроенной док-станцией

Компания iiyama представила монитор ProLite XUB2492HSN-B1 с встроенной док-станцией USB-C. Также была представлена 27-дюймовая версия FHD (XUB2792HSN) и QHD (XUB2792QSN) они должны поступит в продажу в марте 2021 года.

ProLite XUB2492HSN-B1 это 24 дюймовый IPS-монитор с разрешением 1080p. Время отклика составляет 4 мс, коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 250 кд/м2.

На задней панели монитора размещена док-станция USB-C с мощностью 65 Вт, разъем DisplayPort, HDMI, LAN и два порта USB 3.0. Монитор имеет эргономичную подставку, которая позволяет наклонять дисплей, поворачивать влево и вправо, менять высоту, а также есть положение портретного режима.

Стоимость монитора iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 не объявлена.