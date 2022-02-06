iiyama выпускает два новых монитора линейки G-Master Red Eagle

iiyama расширила ассортимент игровых мониторов двумя новыми моделями линейки G-Master Red Eagles: GB3467WQSU и G4380UHSU-B1. Монитор G4380UHSU-B1 - это 43-дюймовая плоская панель с разрешением 4K. Яркость монитора составляет 550 кд/м², контрастность 4000:1, а время отклика MPRT 0,4 мс. Он поддерживает частоту обновления 144 Гц. Новинка оснащена крючком для наушников на задней панели. Подставка G4380UHSU-B1 предназначена для наклона монитора. Монитор имеет два входа HDMI, два входа DisplayPort, два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и разъем для наушников.

iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 представляет собой 34-дюймовый изогнутый монитор (кривизна 1500R) с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Монитор имеет яркость 550 кд/м², контрастность 3000:1, время отклика MPRT 0,4 мс и поддерживает частоту обновления до 165 Гц. Быстрый доступ к настройкам обеспечивает джойстик на задней панели корпуса. Монитор имеет два входа HDMI, два входа DisplayPort, четыре порта USB 3.0 и разъем для наушников. Подставка обеспечивает регулировку высоты на 130 мм и угол наклона экрана.

Оба монитора поддерживают технологию адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Стоимость мониторов производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы iiyama G-Master GB3467WQSU
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