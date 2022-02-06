iiyama выпускает два новых монитора линейки G-Master Red Eagle

iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 представляет собой 34-дюймовый изогнутый монитор (кривизна 1500R) с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Монитор имеет яркость 550 кд/м², контрастность 3000:1, время отклика MPRT 0,4 мс и поддерживает частоту обновления до 165 Гц. Быстрый доступ к настройкам обеспечивает джойстик на задней панели корпуса. Монитор имеет два входа HDMI, два входа DisplayPort, четыре порта USB 3.0 и разъем для наушников. Подставка обеспечивает регулировку высоты на 130 мм и угол наклона экрана.
Оба монитора поддерживают технологию адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Стоимость мониторов производитель не раскрывает.