Тесты корпуса Formula Mana с четырьмя FRGB-вентиляторами и USB-C

В центре внимания обновленный корпус Formula Mana, выполненный в типоразмере Mid Tower и оснащенный группой из четырех 120 мм вентиляторов с подсветкой и получивший USB-C. Данная модель позволяет гибко подбирать компоненты при сборке системы, это может быть как игровая система, так и рабочая станция.

Formula Mana

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и списком ключевых характеристик. Комплект включает буклет с данными по ограничениям для различных типов компонентов, а также пакетик с различными винтами.

Formula Mana

Внешний вид

В основе используется сталь толщиной 0.5 мм. У него характерные габариты для такого форм-фактора.

Formula Mana

Лицевая панель из пластика. Тут рамка со сложным рисунком, за которым находится сетка с мелкой ячейкой, задерживающая пыль.

Formula Mana

В этой части зафиксированы три комплектных вентилятора. Это 120мм типоразмер, все идут с фиксированной многоцветной подсветкой.

Formula Mana

Задняя панель с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Здесь находится четвертый комплектный вентилятор. Семь заглушек под платы расширения, только одну можно будет после снятия установить повторно.

Formula Mana

Левая стенка у Formula Mana выполнена из оргстекла, стоит быть аккуратным. Она может собирать царапины. Крепится при помощи четырех накатанных винтов. Противоположная из листа стали с выштамповкой, увеличивающей ее жесткость.

Formula Mana

Верхняя крышка с вентиляционной решеткой на которой доступны отверстия для установки двух 120 мм вентиляторов. В этой зоне противопылевой фильтр с магнитным креплением. Панель разъемов получила хороший набор разъемов, здесь USB-C, USB 2.0, USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы активности.

Formula Mana

Четыре пластиковые ножки, на основании доступны крепежные отверстия для установки накопителей 2.5 или 3.5 дюйма. Вентиляционная решетка под блоком питания идет без противопылевого фильтра.

Внутренняя часть

Рабочее пространство разделяется стойкой материнской платы и Г-образной стенкой на две камеры: основная и скрытая для накопителей и дисков. В такой конструкции идет распределение воздушных потоков и упрощается аккуратный монтаж.

Formula Mana

Поддерживается установка материнских плат ATX. По краям от зоны ее установки четыре окошка для подвода кабелей, все они без резиновых клапанов.

Formula Mana

Ушки под стяжки на обратной стороне стойки распределены только в левой ее части. Места для укладки достаточно. Дисковая подсистема может быть организована с одним 3.5 дюймовым и двумя 2.5 дюймовыми дисками.

Formula Mana

Система охлаждения с радиатором высотой 160 мм. Жидкостная система с радиатором 240 вперед или наверх и до шести вентиляторов.

Тесты

Formula Mana

Все вентиляторы идут с фиксированной скоростью вращения. Замер уровня шума проводился на расстоянии 20 сантиметров.

Formula Mana

Formula MANA обзор

Итоги

Formula Mana – недорогой корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами в комплекте и скоростными USB на лицевой панели. Защита от пыли на передней и верхней панелях, возможность установки жидкостной системы охлаждения с радиатором 240 мм. Из особенностей – стенка из акрила, которая потребует аккуратности в эксплуатации, а также фиксированная частота вращения вентиляторов. К минусам отнесем отсутствие защиты от пыли под блоком питания.
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