Обзор недорогих наушников JVC HA-SR225

2018-09-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - JVC HA-SR225; [354]
Какими бы функциями не обладали наушники, одними из самых популярных являются недорогие модели. Тестируемые сегодня JVC HA-SR225, не могут похвастать поддержкой беспроводного подключения, но при этом готовы предложить широкую совместимость с разными типами устройств и хороший звук.

JVC HA-SR225

К моменту публикации они продолжают находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с прозрачным окошком. Зафиксированы наушники в пластиковой подложке, предотвращающей тряску во время транспортировки. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

JVC HA-SR225

Внешний вид

Вышли JVC HA-SR225 в белом, синем и черном вариантах исполнения. Дизайн легкий и молодежный.

JVC HA-SR225

Продумано удобство ношения. Конструкция складная, чашки поворачиваются. В собранном состоянии не занимает много времени.

JVC HA-SR225

Чашки круглой формы, есть возможность поворота относительно точки крепления. По центу полупрозрачная вставка и логотип производителя.

JVC HA-SR225

Амбушюры из черного кожзама с мягкой подкладкой. Решетка динамика защищена тканью.

JVC HA-SR225

Широкое оголовье выполнено из черного пластика. Направляющие также из пластика, стоит быть аккуратным. Случайное падение может привести к фатальным последствиям.

JVC HA-SR225

Элементов управления на чашках нет, вынесены они на компактный пульт ДУ со встроенным микрофоном.

JVC HA-SR225

На внешних сторонах оголовья есть отметки по правой и левой стороне. Кабель подключения выходит с каждой из чашек, место выхода усилено.

JVC HA-SR225

Кабель с длиной 1.2 метра. На конце прямой 4-пиновый коннектор. Он не подвержен запутыванию.

JVC HA-SR225

Тесты

Наушники JVC HA-SR225 мы тестировали в паре с несколькими Android-смартфонами и плеером Digma. Подойдут любые устройства, оснащенные аудиоразъемом. За воспроизведение тут отвечают 30мм неодимовые динамики с диапазоном воспроизводимых частот от 10 до 24000 Гц.

JVC HA-SR225

Есть хороший запас громкости. Звуковая сцена с акцентом на средние и низкие частоты. Басы мягкие. Они подойдут под прослушивание разноплановой музыки. Шумов и артефактов замечено не было.

JVC HA-SR225

По удобству ношения нареканий нет. На голове сидят удобно, не давят. Вес легкий. Длительное ношение не вызывает дискомфорта и усталости. Подойдут под разные объемы головы. При резких движениях не смещаются.

Итоги по JVC HA-SR225

JVC HA-SR225 – недорогие проводные наушники с хорошим звучанием. Нескольких цветовых расцветок, запас громкости, складываемая конструкция, универсальное подключение, пульт ДУ с микрофоном. Не устроить может преобладание пластика в конструкции.

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Обзор недорогих наушников JVC HA-SR225Обзор недорогих наушников JVC HA-SR225
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