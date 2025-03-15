Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050

Беспроводная клавиатура Rapoo E1050 использует для соединения приемник с частотой 2.4 ГГц. Оснащена 104 клавишами с цифровым блоком, поддерживает дополнительные возможности управления мультимедиа и воспроизведением, а для питания батарейку АА.

Обзор Rapoo E1050

Комплектация

Коробка из плотного картона с описанием основных возможностей и данными по характеристикам. Комплект включает батарейку, адаптер подключения, руководство пользователя.

Обзор Rapoo E1050

Внешний вид

Выполнена из пластика с матовым покрытием. Минималистичный и выдержанный корпус без рамок вокруг блока клавиш. Интересно обыгран ПРОБЕЛ с плавным выступом в нижней части.

Обзор Rapoo E1050

104 клавиши. Колпачки с матовым покрытием и углублением по центру. Латинские и кириллические символы нанесены белой краской. Без подсветки, но символы хорошо читаемы и разборчивы.

Обзор Rapoo E1050

Блок F1-F12 при зажатии кнопки FN выполняет дополнительное действие с управлением громкостью и мультимедиа воспроизведением. Рядом находится блок в котором находится отсек для АА-батарейки.

Обзор Rapoo E1050

Между буквенной зоной и цифровым блоком нет видимых границ, стрелки в зоне между ними. Весь нижний ряд кнопок закруглен.

Обзор Rapoo E1050

Печатная плата внутри Rapoo E1050 защищена от попадания воды, для отвода случайной пролитой жидкости на основании есть несколько выпускных отверстий.

Обзор Rapoo E1050

Откидные ножки позволяют выбрать между двумя вариантами угла наклона рабочей плоскости. Несколько прорезиненных накладок, предотвращающих скольжение по поверхности стола.

Обзор Rapoo E1050

Тесты

Мы разобрали корпус клавиатуры для оценки внутреннего исполнения. Можно обратить внимание на конструкцию мембранных переключателей. Общую герметичность основной рабочей части, наличие каналов для отвода жидкости. Точка срабатывания при полном нажатии на кнопку, после этого за счет эластичности силикона она возвращается в свое исходное положением.

Обзор Rapoo E1050

Клавиатура подходит под типовую работу систему, быстрый набор текста без ложных срабатываний. Форма и исполнения не потребует время на адаптацию. Корпус достаточно жесток и не прогибается при сильном надавливании по центру.

Обзор Rapoo E1050

Для соединения с системой необходимо подключить передатчик. Соединение проходит автоматически и сразу, поддерживаются разные операционные системы. Дальность стабильной связи до 10 метров. Одной батарейки АА хватит до года автономной работы.

Обзор Rapoo E1050

Итоги

Rapoo E1050 – доступная беспроводная клавиатура в компактном корпусе с защитой от влаги и оснащенная тихими мембранными переключателями.
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