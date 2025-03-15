Доступная беспроводная клавиатура. Обзор Rapoo E1050…

Беспроводная клавиатура Rapoo E1050 использует для соединения приемник с частотой 2.4 ГГц. Оснащена 104 клавишами с цифровым блоком, поддерживает дополнительные возможности управления мультимедиа и воспроизведением, а для питания батарейку АА.

Комплектация

Коробка из плотного картона с описанием основных возможностей и данными по характеристикам. Комплект включает батарейку, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена из пластика с матовым покрытием. Минималистичный и выдержанный корпус без рамок вокруг блока клавиш. Интересно обыгран ПРОБЕЛ с плавным выступом в нижней части.

104 клавиши. Колпачки с матовым покрытием и углублением по центру. Латинские и кириллические символы нанесены белой краской. Без подсветки, но символы хорошо читаемы и разборчивы.

Блок F1-F12 при зажатии кнопки FN выполняет дополнительное действие с управлением громкостью и мультимедиа воспроизведением. Рядом находится блок в котором находится отсек для АА-батарейки.

Между буквенной зоной и цифровым блоком нет видимых границ, стрелки в зоне между ними. Весь нижний ряд кнопок закруглен.

Печатная плата внутри Rapoo E1050 защищена от попадания воды, для отвода случайной пролитой жидкости на основании есть несколько выпускных отверстий.

Откидные ножки позволяют выбрать между двумя вариантами угла наклона рабочей плоскости. Несколько прорезиненных накладок, предотвращающих скольжение по поверхности стола.

Тесты

Мы разобрали корпус клавиатуры для оценки внутреннего исполнения. Можно обратить внимание на конструкцию мембранных переключателей. Общую герметичность основной рабочей части, наличие каналов для отвода жидкости. Точка срабатывания при полном нажатии на кнопку, после этого за счет эластичности силикона она возвращается в свое исходное положением.

Клавиатура подходит под типовую работу систему, быстрый набор текста без ложных срабатываний. Форма и исполнения не потребует время на адаптацию. Корпус достаточно жесток и не прогибается при сильном надавливании по центру.

Для соединения с системой необходимо подключить передатчик. Соединение проходит автоматически и сразу, поддерживаются разные операционные системы. Дальность стабильной связи до 10 метров. Одной батарейки АА хватит до года автономной работы.

Итоги

Rapoo E1050 – доступная беспроводная клавиатура в компактном корпусе с защитой от влаги и оснащенная тихими мембранными переключателями.