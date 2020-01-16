Тесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателями

Продолжая рассматривать игровую периферию сегодня, мы детально протестируем механическую клавиатуру Trust GXT 890 Cada RGB с быстрыми линейными переключателями. Независимая RGB-подсветка, программное обеспечение и металлический корпус.

Trust GXT 890 Cada RGB обзор

Еще одним её преимуществом выступает стоимость относительно предложений конкурентов со схожими характеристиками. Её рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и наклейки с логотипом. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнена Trust GXT 890 Cada RGB в дизайне скелетон. Узкие боковые рамки, подвешенные относительно рабочей плоскости клавиши.

Основная часть корпуса клавиатуры выполнена из цельной лицевой пластины. Внутренняя часть пластиковая. Собран без огрехов, между отдельными элементами отсутствуют зазоры.

В конструкции не предусмотрено выраженной по площади подставки под запястья. Только небольшой выступ в нижней части с подсвечиваемым логотипом по центру.

На борту традиционная раскладка с 104 клавишами. Полноразмерные SHIFT и однорядный ENTER. Есть функции и быстрые команды, активируемые комбинациями клавиш.

Так можно будет управлять воспроизведением, изменять громкость, блокировать клавиши в игровом режиме, корректировать яркость подсветки.

В этой клавиатуре предлагается многоцветная подсветка с подсветкой каждой клавиши в отдельности. Предустановлено большое количество эффектов.

Помимо самих клавиш подсвечивается пространство вокруг клавиш. Подсвечиваются латинские символы ярче чем кириллические.

По центру расположен кабель подключения с ферритовой защитой. Не предусмотрено тканевой оплетки.

Основная поверхность расположена под углом. Снизу есть пара откидных ножек, корректирующих угол наклона.

По периметру расположены резиновые накладки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. По центру наклейка с техническими данными.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления Trust GXT 890 Cada RGB. Настройки можно распределить по трем профилям. Частота опроса сенсора.

Выбрав любую из клавиш, можно задать действие или комбинацию клавиш.

Детальный редактор макросов с корректировкой ранее записанных данных.

Отдельный набор настроек для выбора эффекта подсветки, его яркость и дополнительные параметры.

Тесты

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В клавиатуре установленные линейные переключатели Outemu-Red с прямым ходом. Нажимаются клавиши с меньшим уровнем шума в сравнении с распространёнными механическими решениями. Подойдет для игр, требующих быстрой реакции. Также мы использовали её для набора текста.

Итоги по Trust GXT 890 Cada RGB

В плане эргономики можно отметить отсутствие выраженной подставки под запястья. Это накладывает особенности при размещении ладоней во время работы. В остальном нареканий нет. Корпус не продавливается и не смещается при активной эксплуатации.Trust GXT 890 Cada RGB – механическая клавиатура с линейными переключателями. Макросы, металлический корпус, многоцветная подсветка, возможности настройки и профили, невысокая стоимость. Не устроить может отсутствие подставки под запястья.