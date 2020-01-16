Тесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателями

2020-01-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 890 Cada RGB; [192]
Продолжая рассматривать игровую периферию сегодня, мы детально протестируем механическую клавиатуру Trust GXT 890 Cada RGB с быстрыми линейными переключателями. Независимая RGB-подсветка, программное обеспечение и металлический корпус.

Trust GXT 890 Cada RGB

Еще одним её преимуществом выступает стоимость относительно предложений конкурентов со схожими характеристиками. Её рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей.

Trust GXT 890 Cada RGB обзор

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и наклейки с логотипом. Собрано все в коробке из плотного картона.

Trust GXT 890 Cada RGB

Внешний вид

Выполнена Trust GXT 890 Cada RGB в дизайне скелетон. Узкие боковые рамки, подвешенные относительно рабочей плоскости клавиши.

Trust GXT 890 Cada RGB

Основная часть корпуса клавиатуры выполнена из цельной лицевой пластины. Внутренняя часть пластиковая. Собран без огрехов, между отдельными элементами отсутствуют зазоры.

Trust GXT 890 Cada RGB

В конструкции не предусмотрено выраженной по площади подставки под запястья. Только небольшой выступ в нижней части с подсвечиваемым логотипом по центру.

Trust GXT 890 Cada RGB

На борту традиционная раскладка с 104 клавишами. Полноразмерные SHIFT и однорядный ENTER. Есть функции и быстрые команды, активируемые комбинациями клавиш.

Trust GXT 890 Cada RGB

Так можно будет управлять воспроизведением, изменять громкость, блокировать клавиши в игровом режиме, корректировать яркость подсветки.

Trust GXT 890 Cada RGB

В этой клавиатуре предлагается многоцветная подсветка с подсветкой каждой клавиши в отдельности. Предустановлено большое количество эффектов.

Trust GXT 890 Cada RGB

Помимо самих клавиш подсвечивается пространство вокруг клавиш. Подсвечиваются латинские символы ярче чем кириллические.

Trust GXT 890 Cada RGB

По центру расположен кабель подключения с ферритовой защитой. Не предусмотрено тканевой оплетки.

Trust GXT 890 Cada RGB

Основная поверхность расположена под углом. Снизу есть пара откидных ножек, корректирующих угол наклона.

Trust GXT 890 Cada RGB

По периметру расположены резиновые накладки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. По центру наклейка с техническими данными.

Trust GXT 890 Cada RGB

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления Trust GXT 890 Cada RGB. Настройки можно распределить по трем профилям. Частота опроса сенсора.

Trust GXT 890 Cada RGB

Выбрав любую из клавиш, можно задать действие или комбинацию клавиш.

Trust GXT 890 Cada RGB

Детальный редактор макросов с корректировкой ранее записанных данных.

Trust GXT 890 Cada RGB

Отдельный набор настроек для выбора эффекта подсветки, его яркость и дополнительные параметры.

Trust GXT 890 Cada RGB

Тесты

В клавиатуре установленные линейные переключатели Outemu-Red с прямым ходом. Нажимаются клавиши с меньшим уровнем шума в сравнении с распространёнными механическими решениями. Подойдет для игр, требующих быстрой реакции. Также мы использовали её для набора текста.

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В плане эргономики можно отметить отсутствие выраженной подставки под запястья. Это накладывает особенности при размещении ладоней во время работы. В остальном нареканий нет. Корпус не продавливается и не смещается при активной эксплуатации.

Итоги по Trust GXT 890 Cada RGB

Trust GXT 890 Cada RGB – механическая клавиатура с линейными переключателями. Макросы, металлический корпус, многоцветная подсветка, возможности настройки и профили, невысокая стоимость. Не устроить может отсутствие подставки под запястья.

Комментарии и отзывы Trust GXT 890 Cada RGB
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Тесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателямиТесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателями
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