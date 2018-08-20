Обзор World of Warcraft: Battle for Azeroth. Игрокам №1 - приготовиться

Увеличен уровень прокачки до 120.

Два новых континента - земли древней империи Зандалар и Кул-Тирас. Также с ними 10 новых подземелий.

Режим Войны.

Продолжение истории мира Warcraft.

Новая система экипировки, которая включает в себя артефакт "Сердце Азерота" и Азеритовые доспехи.

Экспедиции на острова.

Битвы на фронтах.

Союзные расы. Шесть новых рас, по три на каждую сторону конфликта.

Blizzard Entertainment на последней своей конференции умудрилась анонсировать сразу два World of Warcraft'а. Перезапуск классических серверов и седьмое дополнение к основному клиенту - Battle for Azeroth. Дополнение вышло 14 августа на радость миллионам фанатов. Вкратце перечислю основные нововведения.Мне не терпится рассказать вам обо всем подробнее.



Только задумайтесь, игре World of Warcraft исполняется в этом году 14 лет!

Сюжет. Очередная битва?

После победы совместными усилиями над Легионом Орда находит новый источник силы - "Азерит", сомнения Сильваны о долговечности союза приводят к разжиганию конфликта. Орда нападает на ночных эльфов, попутно сжигая Тельдрассил, Альянс вместе с Джайной в ответ атакует Руины Лордерона.



Этот ролик вы наверняка уже видели.

Как ни странно, Битва за Лордерон ничем не заканчивается и стороны расходятся. Справедливо будет упомянуть, что на игровом мире эти события таки отразились, для высокоуровневых персонажей эти локации закрыли.



Сожженный Тельдрассил.



Руины Лордерона.

Кул-Тирас и Империя троллей Зандалар

Атмосферы большой катастрофы при этом не наблюдается, никаких вытекающих. Помните как пал Вариан Ринн? Сделали под это целую зону и цепочку событий. А здесь никакой эвакуации или беженцев, сразу про них забыли. Далее Орда совершенно случайно находит себе союзников троллей Зандалар, а Альянс как бы в ответ отправляет экспедицию на родину Джайны в Кул-Тирас с просьбой о союзе. После чего герои Орды/Альянса прибывают на новые земли, и тут, как обычно, не все ладно.На этот раз шесть локаций поделили между двумя фракциями поровну. До достижения максимального уровня каждая сторона будет выполнять сюжетные компании только на своей половине. Далее на вражескую территорию можно будет высаживаться в рамках военной компании и локальных заданий, но не стоит переживать, эта часть игры немалая, и вы успеете набегаться по всем локациям играя только за одну фракцию.



Три игровых области Орды.



Области Альянса.

Первое что хочется отметить, раньше вся игровая индустрия в жанре RPG очень походила на проекты Blizzard. С этого дополнения я заметил обратную тенденцию, если бы серию игр про ведьмака Геральта делали Blizzard, одна из локаций была бы Друстваром. На протяжении многих лет здесь управлял дом Уэйкрестов, но в настоящее время от лорда ничего не слышно, героям Альянса предстоит выяснить почему.

Друствар - это страшная сказка со своими темными силами, ведьмами и колдовством. Локация меньше всего относится к тематике моря. Основные ваши противники - друсты, гуманоиды больше похожие на леших.



Статуя Арома Уэйкреста - первого лорда Друствара, последний рубеж обороны местных жителей.

Медовые фермы, жрецы моря, и роскошные засеянные поля перед усадьбами.



Казалось бы, что может произойти плохого.

На самой умиротворенной локации дополнения вам также предстоит раскрыть тайну пропавшего флота, которая все это время будет у вас прямо перед носом, завершится последняя глава в подземелье "Святилище Штормов". На этой локации игроков первый раз открыто столкнут с силами древних богов. Подавляющее большинство сообщества догадывается, что главным антагонистом дополнения выступит - древний бог Н'зот.



События Долины Штормов эту теорию охотно подтверждают.

Жемчужиной локации безоговорочно является город Боралус - столица Кул-Тираса. Прибывшим игрокам показывают местный порт, он будет очень важной частью игры, банк , квартал ремесленников и порталы. При этом в городе ощущается очень мрачная и чумная атмосфера нищеты, где-то крыша протекает, где-то у бездомных последние деньги отнимают. Напоминает Dishonored. И здесь есть о чем поговорить. Blizzard давно пытается построить город, который будет живым.

Как только мы прибываем, нас по сюжету встречают в штыки, после выполнения заданий мы узнаем про разбойничьи шайки, которые покрываются сверху, про эксплуатацию труда и разорение простых жителей. Как только это заканчивается, с нами остаются статичные патрули и военный корабль, город опустевает. Надеюсь, я ошибаюсь.



Вольная гавань - пристанище местных пиратов.

Во время Legion'а город Сурамар казался разнообразным, там мы встречали страдающих бездомных, пирушки для элиты общества, необычные парки и каналы, в Сурамаре был даже зоопарк, но ежедневные локальные задания, которые поделили город на "с демонами/без демонов", сделали город статичным. К большему сожалению, Боралус имеет те же предпосылки.



Подземелье на 5 игроков приведет нас к самому большому разорителю.

Я не успел как следует пощупать сторону орды, поэтому буду краток - пустыня со своими загадками, куда пригоняют приговоренных из Зандалара. Здесь снова будут отсылки к Н'зоту и немного интриг.

Попутно нас знакомят с двумя новыми расами ранее не встречавшихся в игре.



Сетраки - человекоподобные кобры, ранее были в союзе с племенем Зандалар, но почувствовав силу, начали порабощать окружающих.

Первыми жертвами сетраков стали вульперы, беззащитные кочевники.



Разумные прямоходящие лисы.

Первое с чем у меня ассоциируется Назмир это восточная Мексика, казалось бы, причем тут Мексика?

Так завелось, что в World of Warcraft каменные строения троллей копируют архитектуру пирамид Майя, а окружение это непроходимые болота. Населяют Назмир тролли крови, как обычно ритуалы и поклонение, которые необходимо немедленно пресечь. Несмотря на это, Назмир в целом оставил самое слабое впечатление, он однообразный и скучный, окружение не меняется, все эти маги крови и их прислужники вызывают интерес первый раз в видеоролике.Игроки Орды прибывают в Дазар'алор, как ни странно столица Зулдазара. Очень высокая пирамида, спуск с которой или поиск нужного НИП будет вызывать у вас жжение пятой точки, и да, здесь продумали лифты и порталы, но от этого жизнь легче не становится, выручает только планер.



Снова непроходимые джунгли и очень богатая фауна, на фоне столицы они представляют очень малый интерес.

Прокачка и экипировка

Сюжетные главы Зулдазара развернутся вокруг околопрестольных интриг и восстания.По достижению игроком 110-го уровня его сразу отправят в Силитус к Магни. С окончанием Legion'а все артефакты потеряли силу, и вы можете смело их удалять, грея себя теплыми воспоминаниями. Некоторые таланты старых артефактов оставили на постоянной основе или поместили в таланты. Сердце Азерот, да Азерот женского рода, имеется в виду титан, а не целый мир, за который мы все это время сражались. Битва за Азерот - далеко не факт, что речь идет о мире или планете. После простой цепочки вам вручают новый предмет экипировки(Шея).



Обычный предмет со вторичными и первичными характеристиками, чей уровень немного выше остальной экипировки.

Работает он как артефакт, вам необходимо кормить его Азеритом, это новая сила артефакта. Далее на новых локациях вы будете получать особые доспехи трех типов: голова, плечи, грудь. Эти предметы всегда будут помечены как Азеритовые доспехи, в каждом таком предмете доступны таланты.



3-5 талантов в зависимости от уровня Азеритового предмета. И в зависимости от того же уровня предмета, таланты можно будет легко или не очень разблокировать.

Пример, с прибытием в Кул-Тирас или даже раньше, вас наградят Азеритовым доспехом на выбор. Он будет иметь небольшой уровень предмета, и у него будет всего 3 уровня талантов, которые вы очень быстро разблокируете. А для того, чтобы разблокировать последний 4-ый талант в Азеритовом доспехе из эпохального рейда, вам нужен будет 31-ый уровень шеи. Сами таланты с первого взгляда не вызвали бурю эмоций увы.Большие поклонники PvP со слюнями смаковали эту новость и предвкушали что-то большое. Ничего нового здесь на самом деле нету, раньше были PvP и PvE сервера. Сейчас разделение убрали, и вы по желанию можете включить этот режим войны в Штормграде/Огриммаре. Режим дает небольшой бонус, который на дистанции вытекает в огромное преимущество. Бонус равен 10% ко всем наградам и опыту, также активные PvP-таланты повсеместно.



Вы можете отключить режим и отказаться от бонуса, но все мы знаем уровень вашей алчности.

Включая этот режим, вы разрешаете противоположной фракции нападать на вас, игроки в настоящее время делятся на фазы, а не на игровые миры, которые могли быть фракционно-несбалансированными, поэтому врагов на старте дополнения будет более чем. При слабой игре, вы будете огребать постоянно. Из личного опыта, пытался убить 20 минут одного "рарника", итог - убили семь раз меня большой веселой толпой, конфликты вида толпа-толпа появляются из ничего. Игрок набирающий 10 убийств получает усиление урона и исцеления на 15%, но за такого игрока дают повышенную награду и его видно на карте, попробуйте исполнить.Как и в предыдущих дополнениях игрокам по прибытии на локации будет предложены выполнить сюжетные главы-цепочки, дабы разузнать, что вообще на этих островах происходит. Также будет ОЧЕНЬ много дополнительных заданий с различными отсылками. Несмотря на то, что в World of Warcraft были дополнения, где на прокачку новых уровней уходили десятки часов, на сегодняшний день подобное воспринимается в штыки. И мало здесь достигнуть 120-го уровня, параллельно игроки будут участвовать в военной компании. Для того, чтобы максимально приготовиться к PvE контенту игрокам необходимо кровь из носа доделать ВСЕ задания на всех трех локациях, выполнить военную компанию и заслужить высокую репутацию у фракций.



6 фракций.

1-ый уровень, для того чтобы открыть локальные задания. Тут немного, но отвлечься придется.2-ый и последующие уровни, разработчики как обычно распределили эффективную экипировку на высоких уровнях репутации.У вас возникает вопрос. Чему ты удивляешься? Всегда так было.Личный опыт, беру травника, иду по основным главам, глав в игре 10+8+7. Прохожу первые 10 в Друстваре, далее 4 в Долине Штормов, и я 120-ый. А что дальше? Как думаете? Увлекательный высокоуровневый контент в поисках крутой экипировки? Ха-ха! Нет! Ты должен допройти все главы и все доп. задания, ибо без них у тебя не хватит репутации ни на что. Я согласен качать репутацию локальными заданиями, и прохождением подземелий, но зачем вынуждать игроков бегать делать однотипные бесконечные схемы.



Локальные задания доступны на всех 6 локациях.

Нытье по поводу прокачки Вот по поводу этих схем очень хочется вставить свои 5 копеек, события, которые будут разворачиваться у вас на глазах интересные, за ними хочется наблюдать и знать чем они закончились. НО! Процесс выполнения заданий не меняется уже 8 лет, на мой взгляд это началось в Cataclysm. О чем я говорю, вас посылают от статиста к статисту попутно выдавая по 2-3 однотипных задания, собери и убей. И после такой серии выдают задание "замочи плохого парня", и у парня есть два варианта, либо запинать статичный мешок у которого здоровья побольше в 3-4 раза, либо это ваш главный статист, который до этого выдавал вам серию заданий и поддался темным силам. Это умора, правда, с этим надо что-то делать.

Островные экспедиции и битва на фронтах. Что это такое?

Как только вы закончите тренировку экспедиций в военной кампании, в гавани Боралуса станет доступна карта экспедиций, с которой можно регистрироваться на это событие. Проще говоря, запускается режим "3 на 3" на случайно созданном острове, побеждает тот кто соберет больше всего очков. 4 Режима сложности: нормальный, героический, эпохальный и PvP. Как вы правильно догадались 4-ый режим против живых игроков.



Большие скопления Азерита охраняют большие существа, будьте бдительны, на вас в это же время может напасть соперник, своеобразная MOBA.



Наградой может быть предмет экипировки, ездовое животное или спутник.

1. Как я уже сказал, необходимо собрать ресурсы, чтобы начать сражение.

2. Как только фракция собирает нужное количество ресурсов, игроки этой фракции могут принять участие в сражении.

3. После окончания сражения зона переходит под контроль другой фракции, в этот момент игроки могут собирать награды с этой зоны.

4. Фракция потерявшая контроль начинает собирать ресурсы.

Союзные расы

А это событие полностью исключает PvP. Также как игроки строили здания на Расколотом берегу, вы будете готовиться к битве на фронте, то есть нужно скопить количество ресурсов для того, чтобы запустить событие. Ресурсы будем собирать всем регионом, то бишь EU, и очередь будет доступна определенный период. После чего в лучших традициях Warcraft III вам предстоит оказаться среди войска и повести его на войну.



Приятное дополнение в виде 6 рас.

После победы над Легионом, к игрокам присоединяются 6 рас. Эльфы бездны, озаренные дренеи, дворфы Черного Железа - к Альянсу, и таурены Крутогорья, ночнорожденные, орки Маг'хар - к Орде. Для присоединения расы необходимо выполнить достижение по репутации, после чего пройти небольшую цепочку заданий.



Эльфы бездны имеют скачок, периодическое усиление силы заклинаний, сопротивление темной магии, "каст" без задержки и скидки на услуги эфириалов.

Прочие небольшие изменения

Снова переработана PvP-система, убраны уровни престижа, перераспределены на уровне чести. Экипировка влияет на персонажа в PvP полностью.

В профессиях никаких радикальных изменений, появился "Утилетрон-1000", ему можно скармливать всю экипировку BfA, а он случайным образом будет возвращать вам ресурсы и новый персональный ингредиент Дистиллиум.

Значительная переработка некоторых классовых специализаций и параметра "Искусность".

Строгое разделение территорий, при этом слазить к другой фракции и там нагадить можно.

В Legion'e мы собирали силу артефакта, здесь мы собираем Азерит для новой шеи.

Удалены из игры комплекты доспехов(тиры), удалена возможность получить случайный легендарный предмет. Вся механика крутится вокруг Азеритовых доспехов.

Подведем итог

В целом можно сказать, что обзор получился критическим, но это не так. Объективно упрощена система экипировки, и настолько же напрасно игроков гоняют по дополнительным "пустым" заданиям при достижении максимального уровня. Видна режиссерская работа над основными заданиями у обеих фракций, рассказывать вам детали ни в коем случае не буду! Добывать новую экипировку в подземельях, на локальных заданиях, в экспедициях также увлекательно, чувствуется ценность каждого добытого предмета. Очень надеюсь на то, что Азеритовые доспехи раскроют себя в будущих обновлениях глубже, потому что сейчас они уж совсем банальные, как таланты в ранних версиях игры или в бете, если вы понимаете о чем я. Повествование мира Варкрафт с каждым дополнением радует все больше, и радости моей будет полные штаны, если в этом дополнении игроков все-таки столкнут с Древним богом Н'Зотом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".



Не могу больше оставаться с вами ни минуты, все "эпики" без меня разберут.