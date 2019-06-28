отправляет в продажу новые смарт-часы модельного ряда Amazfit Verge Lite

На рынок выходят новые смарт-часы Amazfit Verge Lite. Гаджет может отслеживать физическую активность владельца и контролируют пульс в разных условиях. Смарт-часы наделены 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, обеспечивающим разрешение 360 на 360 пикселей. Экран прикрыт прочным стеклом Gorilla Glass 3 и пленкой, отталкивающей жиры. Весят умные часы 46 граммов. Предусмотрен модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС. Батарея у устройства обеспечивает 20 суток автономной работы в обычном режиме. Стоимость часов составляет около 72 доллара.