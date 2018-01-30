Представлена новая версия смартфона Xiaomi Redmi 5

Представлена новая версия 5,7-дюймового смартфона Xiaomi Redmi 5 с разрешением 1440 * 720 точек. В основе гаджета Redmi 5 лежит чип Snapdragon 450 от Qualcomm с восемью ядрами ARM Cortex-A53. В новой модификации объем ОЗУ составляет 4 Гб, а флеш-накопителя 32 Гб. В наличии также имеется тыльная камера на 12 Мп с 5-линзовым объективом и вспышкой, лицевая на 5 Мп. В качестве ОС выступит ОС Android 7.1.2 Nougat. Предлагается смартфон Xiaomi Redmi 5 в черном, светло-синем и золотистом корпусах по цене примерно 9900 рублей.