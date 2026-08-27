realme P4 проверили многочасовой игрой в PUBG MOBILE

realme провела в Москве тест автономности смартфона P4 в игровом сценарии. Для проверки выбрали PUBG MOBILE: два устройства зарядили до 100%, после чего команды под руководством PCH3LK1N и iBakhmet сыграли четыре матча подряд.По итогам теста у одного смартфона осталось 81% заряда, у второго — 83%. В среднем одна партия продолжительностью около 25–30 минут расходовала 4–5% аккумулятора. В realme отдельно отмечают, что после нескольких часов игры устройства сохранили более 80% заряда, хотя условия нельзя назвать лабораторными: смартфоны использовали разные игроки, а игровые ситуации отличались от матча к матчу.

Участники также обратили внимание на отсутствие заметного нагрева. По словам игроков, смартфоны оставались комфортными в руках даже после нескольких каток подряд. realme P4 оснащён кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном FHD+ с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 685. Чип не относится к игровым флагманским решениям, но делает ставку на энергоэффективность и умеренный нагрев.По внутренним измерениям realme, P4 способен проработать в PUBG MOBILE около 10,2 часа. Демонстрация прошла на бета-версии PUBG MOBILE 4.6 с режимом Midnight Hunters, релиз которого запланирован на 9 сентября 2026 года.