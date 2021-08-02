realme представил в России умные часы realme Watch 2 и Watch 2 Pro

Бренд realme представил в России умные часы realme Watch 2 и Watch 2 Pro.

realme Watch 2 выполнены в стильном современном дизайне с 1,4-дюймовым с экраном на 320 × 320 точек, а realme Watch 2 Pro получил большой цветной дисплей с диагональю 1,75 дюйма и разрешением 320 × 385 пикселей. Частота обновления экрана составляет 30 кадров в секунду, что гарантирует плавное управление и анимацию, а яркость до 600 нит обеспечивает видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Умные часы Watch 2 и Watch 2 Pro получили более 100 стильных циферблатов. Гаджеты могут определять уровень кислорода в крови и пульса, а также имеют широкие возможности для тренировок. Определять эти показатели на realme Watch 2 Pro помогает специальный усовершенствованный датчик PPG. В часах доступно до 90 режимов тренировок. realme Watch 2 Pro, умные часы для спорта, оснащены двухдиапазонным сенсором, который определяет геолокацию с точностью до 2,5 метров за 2 секунды. Помимо GPS, они получили датчик ГЛОНАСС.

realme Watch 2 оснащены батареей на 315 мАч, что обеспечивает автономность до 12 дней. Модель realme Watch 2 Pro может проработать до 14 дней без подзарядки, благодаря аккумулятору на 390 мАч. Уровень защиты IP68 часы позволит вам не снимать часы при мытье рук, и им не страшен пот во время тренировок.

realme продолжает следовать миссии по внедрению и популяризации передовых технологий. В связи с этим новые носимые устройства бренда оснащены не только большими экранами и спортивными функциями, но и поддержкой AIoT. После ближайшего программного обновления умные часы смогут синхронизироваться с другой техникой для управления без участия смартфона.

Новинки поступают в продажу сегодня по цене 5 490 рублей за realme Watch 2 и 7 990 рублей за realme Watch 2 Pro. На старте продаж до 13 сентября на умные часы будет действовать специальная цена — 4 990 рублей и 6 990 рублей соответственно.