realme представила умные часы TechLife Watch R100

Компания realme готовит к выпуску очередной продукт своей линейки Techlife - это умные часы realme TechLife Watch R100. Носимое устройство будет представлено 23 июня. Часы realme TechLife Watch R100 оснащены 1,32-дюймовым цветным TFT-экраном с разрешением 360 x 360 пикселей. Модель получит рамку из алюминиевого сплава с матовой задней крышкой. С правой стороны есть две кнопки для удобной навигации и настройки. Устройство получило динамик и микрофон. Емкость аккумулятора составляет 380 мАч. По словам производителя, автономность часов достигает 7 дней, но к сожалению нет быстрой зарядки. Умные часы выпустят в черном и серебристом цвете. TechLife Watch R100 предлагает стандартные датчики для мониторинга состояния здоровья и многое другое.

Цена новинки не сообщается.
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