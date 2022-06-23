realme представила умные часы TechLife Watch R100

Компания realme готовит к выпуску очередной продукт своей линейки Techlife - это умные часы realme TechLife Watch R100. Носимое устройство будет представлено 23 июня. Часы realme TechLife Watch R100 оснащены 1,32-дюймовым цветным TFT-экраном с разрешением 360 x 360 пикселей. Модель получит рамку из алюминиевого сплава с матовой задней крышкой. С правой стороны есть две кнопки для удобной навигации и настройки. Устройство получило динамик и микрофон. Емкость аккумулятора составляет 380 мАч. По словам производителя, автономность часов достигает 7 дней, но к сожалению нет быстрой зарядки. Умные часы выпустят в черном и серебристом цвете. TechLife Watch R100 предлагает стандартные датчики для мониторинга состояния здоровья и многое другое.

Цена новинки не сообщается.