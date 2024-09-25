Roborock QRevo S: бюджетный универсальный робот-пылесос

Просто нажмите на кнопку, и универсальный робот-пылесос автоматически уберет пыль, волосы и сложные пятна, оставив комнату чистой и опрятной; он даже автоматически удаляет пыль и наполняет водой, чтобы у пользователя было больше времени на жизнь, и поэтому очень популярен среди потребителей. Roborock, Dreame и др. являются одними из самых известных брендов. Roborock Qrevo S, продукт среднего класса от Roborock, является лучшим из универсальных роботов-пылесосов. Он оснащен многофункциональной базовой станцией с функцией сушки швабры горячим воздухом при температуре 45°C, которая автоматически высушивает швабру после каждой мойки без необходимости сушить ее вручную, чтобы предотвратить появление плесени и запаха от мокрой швабры. В ней также используется резиновая щетка серии S с превосходной от наматывание волос. По сравнению с предыдущими моделями, мощность всасывания Qrevo S увеличилась на 45% и составляет до 7 000 Па, что облегчает удаление пыли и грязи из щелей пола и глубоких слоев ковров, оставляя помещение тщательно чистым.

Roborock QRevo S характеристики и цены

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По сравнению с другими роботами-пылесосами с многофункциональными док-станциями, Qrevo S имеет лучшие характеристики и цену. На новые продукты действуют специальные скидки всего за 54878 руб., действия скидки ограничены. Qrevo S идеально подходит для пользователей, которые ищут соотношение цены и качества.

Функция сушки швабры в универсальном роботе-пылесосе очень важна. Обычно модели, не оснащенные функцией сушки швабры, требуют, чтобы пользователи вручную сушили влажную швабру после уборки, иначе в длительной влажной среде на мокрой швабре будут расти бактерии и плесень, что не только ухудшит качество воздуха в доме, но и может повредить пылесос. Многофункциональная док-станция Qrevo S оснащена функцией сушки швабры горячим воздухом при температуре 45°C, которая сохраняет вашу швабру чистой и сухой без необходимости сушить ее вручную, предотвращая такие проблемы, как рост плесени или бактерий на влажных швабрах. Он также автоматически убирает пылесборник, а большой мешок для сбора получит возможность собирать пыль без помощи рук более 7 недель. Благодаря автоматической мойке швабры и автоматическому наполнению водой, уборка не требует усилий.

Qrevo S используется резиновая щетка серии S с превосходной от наматывание волос. По сравнению с традиционными щетками резиновые щетки реже запутываются в волосах и других волокнистых материалах, поэтому можно не беспокоиться о том, что эффект уборки пострадает из-за запутавшихся волос, и не нужно часто чистить щетку. Улучшенные щетки и сила всасывания 7000 Па позволяют лучше удалять пыль и волосы на полу и в глубине ковра. Кроме того, двойная вращающаяся швабра со скоростью 200 об/мин, имитирующая ручную чистку пола, может эффективно удалять сильные пятна на полу, такие как пятна от кофе и следы домашних животных.

Модель Qrevo S также оснащена превосходной навигацией PreciSense® LiDAR и имеет электронно управляемый резервуар для воды. Вы также можете управлять пылесосом дистанционно через приложение. Все, что вам нужно сделать, - это заменить мешок для сбора пыли, налить воды и вылить грязную воду, когда это необходимо.

Этот многофункциональный и мощный робот-пылесос имеет выгодную цену по сравнению с другими моделями с многофункциональными базовыми станциями. Новые продукты на озоне действуют специальные скидки всего за 54878 руб., действия скидки ограничены. Roborock Qrevo S - это первый выбор для тех, кто ищет экономичные продукты.