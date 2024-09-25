Roborock QRevo S: бюджетный универсальный робот-пылесос

По сравнению с другими роботами-пылесосами с многофункциональными док-станциями, Qrevo S имеет лучшие характеристики и цену. На новые продукты действуют специальные скидки всего за 54878 руб., действия скидки ограничены. Qrevo S идеально подходит для пользователей, которые ищут соотношение цены и качества.
Функция сушки швабры в универсальном роботе-пылесосе очень важна. Обычно модели, не оснащенные функцией сушки швабры, требуют, чтобы пользователи вручную сушили влажную швабру после уборки, иначе в длительной влажной среде на мокрой швабре будут расти бактерии и плесень, что не только ухудшит качество воздуха в доме, но и может повредить пылесос. Многофункциональная док-станция Qrevo S оснащена функцией сушки швабры горячим воздухом при температуре 45°C, которая сохраняет вашу швабру чистой и сухой без необходимости сушить ее вручную, предотвращая такие проблемы, как рост плесени или бактерий на влажных швабрах. Он также автоматически убирает пылесборник, а большой мешок для сбора получит возможность собирать пыль без помощи рук более 7 недель. Благодаря автоматической мойке швабры и автоматическому наполнению водой, уборка не требует усилий.
Улучшенная система очистки для более тщательной очистки
Модель Qrevo S также оснащена превосходной навигацией PreciSense® LiDAR и имеет электронно управляемый резервуар для воды. Вы также можете управлять пылесосом дистанционно через приложение. Все, что вам нужно сделать, - это заменить мешок для сбора пыли, налить воды и вылить грязную воду, когда это необходимо.
Этот многофункциональный и мощный робот-пылесос имеет выгодную цену по сравнению с другими моделями с многофункциональными базовыми станциями. Новые продукты на озоне действуют специальные скидки всего за 54878 руб., действия скидки ограничены. Roborock Qrevo S - это первый выбор для тех, кто ищет экономичные продукты.