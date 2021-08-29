Обзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсором

В рамках “Лаборатории” мы уже изучали наушники под брендом 1MORE с хорошим техническим оснащением и разумной ценовой политикой. Не так давно они расширили модельный ряд TWS, выпустив недорогие 1MORE ComfoBuds 2 их отличием стало появление возможности детальной настройки эквалайзера и заменями амбушюры. Помимо этого, в сравнение с 1MORE ComfoBuds, которые мы тестировали ранее, улучшили показатели автономной работы.

1MORE ComfoBuds 2

Удивительно, но все это проведено на фоне снижения стоимости. Приобрести их можно в официальном магазине на Aliexpress за 4 500 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее характеристикам. Комплект включает дополнительные амбушюры, зарядный кабель, кейс и сами наушники.

1MORE ComfoBuds 2

Внешний вид

Вышла гарнитура в черном и белом вариантах исполнения. Внешне повторяют ключевые черты первого поколения.

1MORE ComfoBuds 2

Сужающаяся к основанию ножка и каплевидный корпус. Теперь появилась возможность подобрать оптимальный размер амбушюры, улучшив прилегание в ушной раковине.

1MORE ComfoBuds 2

Управление сенсорное. На касания реагирует точно. В приложении можно будет настроить действия по касаниям.

1MORE ComfoBuds 2

Корпус устойчив к попаданию воды и пыли. Уровень защиты в 1MORE ComfoBuds 2 соответствует классу IPX5. В них можно гулять под дождем и тренироваться.

1MORE ComfoBuds 2

Установлен 13.4 мм динамический драйвер. Он защищен сеткой. Используется платформа Airoha AB1562M.

1MORE ComfoBuds 2

В комплекте с наушниками идет зарядный кейс. Под его крышкой две ниши с магнитным замком.

1MORE ComfoBuds 2

Зарядка проходит через актуальный USB-C. В комплекте идет соответствующий кабель.

1MORE ComfoBuds 2

Общие габариты у кейса компактные. Без проблем поместится в кармане рубашки.

Софт

1MORE ComfoBuds 2

Для наушников доступно бесплатное приложение 1MORE Music. В нем предлагается выбрать цвет наушников. Проводится актуализации версии прошивки.

1MORE ComfoBuds 2

Отдельный индикатор питания для каждого из наушников и кейса. В приложении можно изменить настройки эквалайзера.

1MORE ComfoBuds 2

Включить игровой режим с низкими задержками. Посмотреть инструкцию. Включить спокойную музыку.

1MORE ComfoBuds 2

Тесты

Оснащены актуальным модулем Bluetooth 5.0. Поддерживаются кодеки AAC и SBC. Тесты велись со смартфоном OnePlus 8T. Соединение стабильное. Звук передается без видимых задержек и рассинхронизации. Использовать можно не только в стерео, но и моно.

1MORE ComfoBuds 2

С помощью сенсорных зон ведется управление воспроизведением, осуществляется ответ на входящий вызов и проводится активация голосового помощника. Как и ранее нельзя изменять громкость с помощью касаний, только через телефон.

1MORE ComfoBuds 2

Встроенной батареи в 1MORE ComfoBuds 2 хватает на 6 часов беспрерывного прослушивания музыки на среднем уровне громкости. С помощью зарядного кейса провести 3 полных цикла зарядки.

1MORE ComfoBuds 2

Появление эквалайзера позволяет изменять общий баланс звуковой сцены. Понравилась проработка низких частот, басы мягкие и насыщенные.Хорошо звучат спецэфекты в играх и блокбастерах. В инструментальной музыке детализация позволяет отделять инструменты в общем потоке.

1MORE ComfoBuds 2

Встроенный микрофон в них всенаправленный. При общении в помещении проблем нет, на улице собеседники отмечали плохую разборчивость речи.

1MORE ComfoBuds 2

По посадке в уша стало лучше. Они не выпадали при пробежках на улице. Сидят плотно, достаточный уровень пассивной звукоизоляции.

Итоги

1MORE ComfoBuds 2 - TWS-наушники с сенсорным управлением, хорошим качеством звука и достойными показателями автономной работы. Они стали лучше в сравнение с первым поколением по удобству посадки и возможностям тонкой настройки через приложение. Но как и ранее нет возможности управления громкостью через сенсор.
Лучшая цена 1More Comfobuds 2
Комментарии и отзывы 1MORE ComfoBuds 2
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