Обзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсором

Удивительно, но все это проведено на фоне снижения стоимости. Приобрести их можно в официальном магазине на Aliexpress за 4 500 рублей.
Сужающаяся к основанию ножка и каплевидный корпус. Теперь появилась возможность подобрать оптимальный размер амбушюры, улучшив прилегание в ушной раковине.
Управление сенсорное. На касания реагирует точно. В приложении можно будет настроить действия по касаниям.
Корпус устойчив к попаданию воды и пыли. Уровень защиты в 1MORE ComfoBuds 2 соответствует классу IPX5. В них можно гулять под дождем и тренироваться.
Установлен 13.4 мм динамический драйвер. Он защищен сеткой. Используется платформа Airoha AB1562M.
В комплекте с наушниками идет зарядный кейс. Под его крышкой две ниши с магнитным замком.
Зарядка проходит через актуальный USB-C. В комплекте идет соответствующий кабель.
Общие габариты у кейса компактные. Без проблем поместится в кармане рубашки.
Для наушников доступно бесплатное приложение 1MORE Music. В нем предлагается выбрать цвет наушников. Проводится актуализации версии прошивки.
Отдельный индикатор питания для каждого из наушников и кейса. В приложении можно изменить настройки эквалайзера.
Включить игровой режим с низкими задержками. Посмотреть инструкцию. Включить спокойную музыку.
С помощью сенсорных зон ведется управление воспроизведением, осуществляется ответ на входящий вызов и проводится активация голосового помощника. Как и ранее нельзя изменять громкость с помощью касаний, только через телефон.
Встроенной батареи в 1MORE ComfoBuds 2 хватает на 6 часов беспрерывного прослушивания музыки на среднем уровне громкости. С помощью зарядного кейса провести 3 полных цикла зарядки.
Появление эквалайзера позволяет изменять общий баланс звуковой сцены. Понравилась проработка низких частот, басы мягкие и насыщенные.Хорошо звучат спецэфекты в играх и блокбастерах. В инструментальной музыке детализация позволяет отделять инструменты в общем потоке.
Встроенный микрофон в них всенаправленный. При общении в помещении проблем нет, на улице собеседники отмечали плохую разборчивость речи.
По посадке в уша стало лучше. Они не выпадали при пробежках на улице. Сидят плотно, достаточный уровень пассивной звукоизоляции.