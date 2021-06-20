Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENC

С наушниками 1More мы знакомились ранее на примере внутриканальных 1MORE Single Driver с трехслойной мембраной, добротное исполнение с разумным ценником. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, будет TWS-гарнитура 1More Comfobuds с 13.4 мм динамическим драйвером, защитой IPX5 и двойным микрофоном с системой шумоподавления.

1More Comfobuds

Традиционной площадкой для них выступает официальный магазин Aliexpress с быстрой доставкой по России.

Комплектация

Упакованы наушники в коробку, отображающую внешний вид и описывающую особенности. Внутри зафиксированы на вспененной подложке. Комплект включает зарядный кейс, кабель, различную документацию.

1More Comfobuds

Лучшая цена 1More Comfobuds

Внешний вид

Вышла гарнитура в белом и черном вариантах исполнения. Зарядный кейс выполнен в цвет наушников.

1More Comfobuds

Выполнен он в виде капсулы с закругленными углами. Оптимально для размещения в кармане. Ключевым материалом выступает пластик.

1More Comfobuds

Внутри два места под размещение наушников, ориентированных горизонтально. Крепятся при помощи магнитов.

1More Comfobuds

Механическая клавиша и светодиодный индикатор текущего рабочего состояния. Зарядка 1More Comfobuds проходит внутри кейса. Используется USB-C разъем.

1More Comfobuds

Интересная форма с заостренной формой ножки. Эта же особенность обыграна в основной капсуле.

1More Comfobuds

Ярко-красная защитная решетка, скрывающая 13.4 мм динамический драйвер. Динамик больше, чем у большинства наушников в таком формате исполнения.

1More Comfobuds

Корпус защищен от воды и пыли, соответствуя требованиям класса IPX5. В них нельзя нырять и плавать, но можно заниматься спортом и гулять под дождем.

1More Comfobuds

На капсулу нанесены отметки по правой и левой сторонам. Рядом зона с датчиками приближения. При снятии наушников воспроизведение автоматически останавливается.

1More Comfobuds

Управляется при помощи сенсора. Способ управления подробно описан в инструкции. На касания реагирует точно. Есть возможность вызвать голосовой помощник.

1More Comfobuds

1More Comfobuds идут без сменных амбушюров, но на внешнем периметре есть небольшая зона с силиконовой накладкой. Она съемная, но замена ее не предполагается.

Тесты

Мы использовали наушники со смартфоном OnePlus 8T. Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0 с кодеками AAC и SBC. Сопряжение стабильное. Звук передается без искажения.

1More Comfobuds

Увеличенный динамик дал высокую громкость. Акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. Басы не выражены. Хорошо подойдут для просмотра роликов на Youtube, просмотра фильмов с потоковых сервисов и прослушивания подкастов.

1More Comfobuds

Используется два микрофона с технологией ENC. Голос передавало без искажения даже при общении в шумном помещении. Подойдут для удаленки.

1More Comfobuds

По посадке проблем нет. Удобнее, чем Apple AirPods. Из ушей при резких движениях головой не выпадают. Занятию фитнесом не мешают. Время тестов совпало с жарой в средней полосе в России, в отличие от накладных моделей, здесь нет проблемы с запотеванием.

1More Comfobuds

При прослушивании музыки и звука со средним уровнем громкости хватает на 4 часа. С помощью зарядного кейса можно будет провести до 4 полных циклов зарядки.

Итоги

При невысокой стоимости 1More Comfobuds предлагают хорошее качество исполнения и достойный уровень звука. Умеренные показатели автономной работы, сенсорное управление, датчик приближения с автоматической постановкой на паузу, микрофон с шумоподавлением. Из минусов отметим отсутствие выраженных басов, маркий глянец.
Лучшая цена 1More Comfobuds
Комментарии и отзывы 1More Comfobuds
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