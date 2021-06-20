Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENC

Традиционной площадкой для них выступает официальный магазин Aliexpress с быстрой доставкой по России.
Выполнен он в виде капсулы с закругленными углами. Оптимально для размещения в кармане. Ключевым материалом выступает пластик.
Внутри два места под размещение наушников, ориентированных горизонтально. Крепятся при помощи магнитов.
Механическая клавиша и светодиодный индикатор текущего рабочего состояния. Зарядка 1More Comfobuds проходит внутри кейса. Используется USB-C разъем.
Интересная форма с заостренной формой ножки. Эта же особенность обыграна в основной капсуле.
Ярко-красная защитная решетка, скрывающая 13.4 мм динамический драйвер. Динамик больше, чем у большинства наушников в таком формате исполнения.
Корпус защищен от воды и пыли, соответствуя требованиям класса IPX5. В них нельзя нырять и плавать, но можно заниматься спортом и гулять под дождем.
На капсулу нанесены отметки по правой и левой сторонам. Рядом зона с датчиками приближения. При снятии наушников воспроизведение автоматически останавливается.
Управляется при помощи сенсора. Способ управления подробно описан в инструкции. На касания реагирует точно. Есть возможность вызвать голосовой помощник.
1More Comfobuds идут без сменных амбушюров, но на внешнем периметре есть небольшая зона с силиконовой накладкой. Она съемная, но замена ее не предполагается.
Увеличенный динамик дал высокую громкость. Акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. Басы не выражены. Хорошо подойдут для просмотра роликов на Youtube, просмотра фильмов с потоковых сервисов и прослушивания подкастов.
Используется два микрофона с технологией ENC. Голос передавало без искажения даже при общении в шумном помещении. Подойдут для удаленки.
По посадке проблем нет. Удобнее, чем Apple AirPods. Из ушей при резких движениях головой не выпадают. Занятию фитнесом не мешают. Время тестов совпало с жарой в средней полосе в России, в отличие от накладных моделей, здесь нет проблемы с запотеванием.
При прослушивании музыки и звука со средним уровнем громкости хватает на 4 часа. С помощью зарядного кейса можно будет провести до 4 полных циклов зарядки.