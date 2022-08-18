Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080

Корпус представлен в нескольких цветовых расцветках со средней стоимостью 7540 рублей.
Общие габариты у него 425*308*380 мм. Конструкция собрана с использованием стали толщиной 0.8 мм.
Две стенки выполнены из прозрачного стекла, открывая обзор на собранную внутри него систему. Снимаются они целиком.
По периметру стекла окрашенная в цвет корпуса рамка, она скрывает основную часть корпуса и улучшает общий внешний вид.
На передней панели на всю высоту вставка с многоцветной подсветкой. Оформлена она в виде шкалы.
Верхняя панель из стали. Большая часть площади ее съемная. На ней находится вентиляционная решетка под вентиляторы с мелкой сеткой.
Панель разъемов у 1STPLAYER STEAM PUNK включает актуальный набор разъемов, состоящий из одного USB-C (USB 3.2 gen.2) и двух полноразмерных USB 3.0 gen.1, раздельных аудиоразъемов, кнопок включения и перезагрузки.
Правая стенка также имеет вентиляционную решетку, занимающей основную часть ее зоны. Крепится при помощи двух накатанных винтов, снимается сдвигом в сторону.
Задняя панель с двухуровневым размещением. Одну ее часть занимает посадочное место под блок питания, располагаемый вертикально, а другая содержит окошко для панели портов ввода/вывода у материнской платы.
Заглушки под платы расширения выполнены по схеме 7+3. Видеокарты можно ориентировать как горизонтально, так и вертикально.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Вдоль всей длины вентиляционная решетка с монтажными отверстиями. Предусмотрен противопылевой фильтр.
Высота основной соответствует параметрам материнской платы типоразмера ATX. По краям зоны ее установки распределены отверстия для подвода кабелей.
Часть стойки под материнскую плату с решеткой, поддерживающей установку радиатора 240 мм или двух 120 мм вентиляторов.
Еще три вентилятора ставятся на нижнюю стенку. Один на задней и три на верхней. Суммарно до 9 вентиляторов 120 мм. С учетом глубины основной камеры поддерживаются башенные кулеры высотой до 185 мм. Поддерживаются системы жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Место для его установки находится на нижней и верхней стенке.
Несмотря на компактные габариты, внутри достаточно места для установки видеокарты с длиной системы охлаждения до 400 мм. Ориентировать ее можно горизонтально или вертикально.
Во внутренней камере организовано место для установки блока питания типоразмера ATX длиной до 200 мм. В эти ограничения укладываются решения с модульным кабель-менеджментом.
Здесь же можно обратить внимание на вертикально расположенный элемент. Он усиливает каркас и фиксирует кабели. На нем же есть отверстия под два 3.5- или 2.5-дюймовых накопителя.
Мы собрали два корпуса 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. В белом исполнении это система с процессором Intel Core i5-12600K, видеокартой COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced и системой охлаждения Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0.
Вторая система с видеокартой COLORFUL GeForce GeForce RTX 3080 iGame Vulcan OC 10G LHR-V и Core i5-12600K. Устанавливалась жидкостная система JONSBO SHADOW 360 ARGB.