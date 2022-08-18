Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080

Изучаемый сегодня корпус выполнен в формате Mid-Tower с интересной компоновкой внутреннего пространства. При общих компактных габаритах 1STPLAYER STEAM PUNK предлагает совместимость с видеокартами, оснащенными массивным радиатором, системами охлаждения типоразмера 360. Из особенностей отмечаются стенки из закаленного стекла и зона с подсветкой на фронтальной панели.

Комплектация

Внешний вид

Корпус представлен в нескольких цветовых расцветках со средней стоимостью 7540 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона с общей информацией по характеристикам на английском языке.Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Также на официальном сайте есть изображения с окраской шасси в розовом цвете.

Общие габариты у него 425*308*380 мм. Конструкция собрана с использованием стали толщиной 0.8 мм.

Две стенки выполнены из прозрачного стекла, открывая обзор на собранную внутри него систему. Снимаются они целиком.

По периметру стекла окрашенная в цвет корпуса рамка, она скрывает основную часть корпуса и улучшает общий внешний вид.

На передней панели на всю высоту вставка с многоцветной подсветкой. Оформлена она в виде шкалы.

Верхняя панель из стали. Большая часть площади ее съемная. На ней находится вентиляционная решетка под вентиляторы с мелкой сеткой.

Панель разъемов у 1STPLAYER STEAM PUNK включает актуальный набор разъемов, состоящий из одного USB-C (USB 3.2 gen.2) и двух полноразмерных USB 3.0 gen.1, раздельных аудиоразъемов, кнопок включения и перезагрузки.

Правая стенка также имеет вентиляционную решетку, занимающей основную часть ее зоны. Крепится при помощи двух накатанных винтов, снимается сдвигом в сторону.

Задняя панель с двухуровневым размещением. Одну ее часть занимает посадочное место под блок питания, располагаемый вертикально, а другая содержит окошко для панели портов ввода/вывода у материнской платы.

Заглушки под платы расширения выполнены по схеме 7+3. Видеокарты можно ориентировать как горизонтально, так и вертикально.

Оснащение

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Вдоль всей длины вентиляционная решетка с монтажными отверстиями. Предусмотрен противопылевой фильтр.Для удобства монтажа и доступа ко всем элементам внутреннего пространства все стенки у 1STPLAYER STEAM PUNK SP7 снимаются. Оно разделено на две камеры.

Высота основной соответствует параметрам материнской платы типоразмера ATX. По краям зоны ее установки распределены отверстия для подвода кабелей.

Часть стойки под материнскую плату с решеткой, поддерживающей установку радиатора 240 мм или двух 120 мм вентиляторов.

Еще три вентилятора ставятся на нижнюю стенку. Один на задней и три на верхней. Суммарно до 9 вентиляторов 120 мм. С учетом глубины основной камеры поддерживаются башенные кулеры высотой до 185 мм. Поддерживаются системы жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Место для его установки находится на нижней и верхней стенке.

Несмотря на компактные габариты, внутри достаточно места для установки видеокарты с длиной системы охлаждения до 400 мм. Ориентировать ее можно горизонтально или вертикально.

Во внутренней камере организовано место для установки блока питания типоразмера ATX длиной до 200 мм. В эти ограничения укладываются решения с модульным кабель-менеджментом.

Сборка

Здесь же можно обратить внимание на вертикально расположенный элемент. Он усиливает каркас и фиксирует кабели. На нем же есть отверстия под два 3.5- или 2.5-дюймовых накопителя.

Мы собрали два корпуса 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. В белом исполнении это система с процессором Intel Core i5-12600K, видеокартой COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced и системой охлаждения Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0.

Вторая система с видеокартой COLORFUL GeForce GeForce RTX 3080 iGame Vulcan OC 10G LHR-V и Core i5-12600K. Устанавливалась жидкостная система JONSBO SHADOW 360 ARGB.

Итоги

1STPLAYER STEAM PUNK SP7 располагает к сборке игрового ПК с акцентом на визуальную составляющую. При компактных габаритах в нем помещаются ATX-платы, супербашни высотой до 185 мм, жидкостные системы с радиатором 360, модульные ATX блоки питания и видеокарты длиной до 400 мм, а также девять 120 мм вентиляторов. Скоростные порты на лицевой панели, зона с подсветкой, свободный доступ ко всем частям внутренней камеры и возможность аккуратного монтажа. Не устроить может ограниченное количество посадочных мест под SATA-накопители.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".