Обзор 360 Botslab P7. Недорогой и компактный робот пылесос с Алисой

В центре внимания сегодня будет робот-пылесос 360 Botslab P7, выполненный в компактном корпусе, представленный в недорогом ценовом сегменте, но при этом поддерживающий сухую и влажную уборку, точную навигацию с использованием 11 датчиков и камеры с обзором 166 градусов, запоминание до двух карт, а также интеграцию с виртуальным ассистентом Алиса.

Комплектация

В сети DNS его можно приобрести за 12 999 рублей. Устройство сопровождается сервисным и гарантийным обслуживанием на территории России.Комплект включает блок питания с тремя видами вилок, включая европейскую, пульт ДУ с батарейками, зарядную станцию, напольную зарядную станцию, щетку для очистки, пару боковых щеток, контейнер для влажной уборки, салфетку из микрофибры, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Традиционная форма в корпусе круглой формы диаметром 32 сантиметра. Высота корпуса составляет 7.6 сантиметра.

Хорошая маневренность и проходимость вдоль мебели и шкафов. Все 11 датчиков интегрированы в корпус, без вывода дополнительных элементов на крышке.

На его лицевой стороне находится подпружиненный бампер, смягчающий контакты со стенами, хотя как показала практика эксплуатации, изменяет он направление еще до приближения.

На основании привычная компоновка с поворотным роликом на фронтальной части и двух колес с амортизаторами, отвечающими за перемещение по полу. 360 Botslab P7 уверенно съезжает и заезжает на ковры с низким ворсом.

По краям распределены датчики определения перепадов высоты, задача которых заключается в предотвращении падении с лестниц и отвесных поверхностей.

Две боковые щетки с тремя пучками искусственного ворса, направляющие сухой мусор в V-образный валик с рядами искусственного ворса и силиконовыми лопастями. Фиксирует его пластиковая рамка с двумя металлическими скобами, предотвращающими наматывание волос и ниток.

Комплектуется робот-пылесос двумя контейнерами. Один из них для проведения сухой уборки с объемом 680 мл с HEPA-фильтром, второй совмещает резервуар для воды объемом 350 мл и отсек для мусора на 260 мл. Его помимо емкости для воды отличает площадка, на которую с помощью липучек ставится салфетка из микрофибры.

На верхней грани у 360 Botslab P7 три механические кнопки управления, светодиодный индикатор состояния подключения к сети и камера.

Зарядка и парковка проходит на напольной станции. На ее основании есть три прорезиненные накладки, предотвращающие смещение по поверхности пола. Есть ниша для укладки лишней длины кабеля.

Софт

В комплекте есть пульт ДУ с набором кнопок для смены режимов уборки, возврата на зарядную базу, остановки и продолжения уборки, выбора направления перемещения.

Для 360 Botslab P7 доступно бесплатное приложение Bootslab, интерфейс которого полностью переведен на русский язык. После авторизации потребуется провести простую процедуру добавления в аккаунт. В одном аккаунте можно совмещать управления разными моделями этого производителя, например, при эксплуатации в многоэтажном частном доме.

В окне управления можно запустить или остановить уборку, отправить на зарядку, изменить режим работы. При перемещении по полу идет построение карты помещения. В памяти можно хранить две карты. Для построенных карт выбираются запретные зоны, совмещается несколько этажей, идет редактирование.

Планировка уборки в выбранные дни недели и время. Отчет по уборке, оценка площади помещения и времени последней уборки, уведомления по объему воды в резервуаре при проведении влажной уборки, обновление прошивки.

Ведется мониторинг ресурса расходников с рекомендациями по своевременной замене. Напомним, владелец получает дополнительные расходники в стартовом комплекте, также их можно приобрести свободно отдельно.

Умный дом Яндекс

360 Botslab P7 поддерживает интеграцию в «Умный дом Яндекс» с виртуальным помощником Алиса. Выводится в виде отдельной плитки с информацией по заряду батареи, с нее же можно в один клик запустить уборку.

С окна взаимодействия с ним выбрать скорость работы, поставить уборку на паузу, посмотреть текущее рабочее состояние.

Также есть список с примерами для отправки команд голосом. Выполняются команды быстро, проблем со стабильностью соединения замечено не было.

Тесты

Робот-пылесос эксплуатировался в 3-комнатной квартире. Для начала необходимо установить зарядную станцию согласно рекомендациям производителя, оставив свободное место по краям, без зеркальных поверхностей на стене в месте размещения и без помех для свободного заезда и съезда. Провели полный цикл зарядки, после этого можно приступать к уборке.

В автоматическом режиме он перемещается змейкой по всей площади помещения. При этом идет построение виртуальной карты, она будет полезна для выбора зон, которые требуется обходить во время уборки, например зона с детскими игрушками или напольными горшками.

По пути движения собирает всю сухую грязь на полу в контейнер. Его после проведения уборки нужно будет самостоятельно снять и очистить. В зависимости от загрязненности почистить боковые кисточки и центральный валик, для этого в комплекте есть щетка с ножом для срезания ниток.

Влажную уборку эта модель проводит, совмещая с сухой уборки. Для ее проведения в емкость необходимо будет залить чистую воду и установить салфетку из микрофибры. При движении также идет сбор сухих загрязнений в контейнер, но он тут меньшей площади, подаваемая же жидкость равномерно распределяется по салфетке из микрофибры. Регулярный запуск в течение недели позволяет поддерживать чистоту в квартире, заметно сокращая необходимость ручной протирки пола.

Итоги

Емкости батареи в нем дает около 90 минут проведения уборки в автоматическом режиме. С запасом хватало для 3-комнатной квартиры, в помещениях большой площади будет возвращаться на базу при разряде ниже 30%, в последующем продолжая уборку с участка на котором остановился ранее.360 Botslab P7 – недорогой и компактный робот пылесос, эффективно проводящий сухую и влажную уборку, интеграцию с виртуальным помощником Алиса, управлением с пульта ДУ и смартфона, поддерживающим программирование расписания уборки и построение виртуальной карты помещения. За время тестов продемонстрировал высокое качество уборки и отсутствие проблем в повседневной эксплуатации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".