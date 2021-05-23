Обзор 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1. Недорогой робот-пылесос с Алисой и влажной уборкой

Тестируемый сегодня робот-пылесос 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 (360 C50-1) относится к недорогому ценовому сегменту. При этом поддерживает дистанционное с помощью приложения, сухую и влажную уборки, длительное время автономной работы, высокую мощность всасывания и комплектный пульт управления.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Приобрести его можно на площадке ОЗОН у «ДИХАУС» за 9 900 рублей.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 обзор

Комплектация

Упакован пылесос в коробку из транспортировочного картона, сопровождаемой ручкой для переноски. Внутри все комплектующие и сам пылесос надежно зафиксированы и защищены от повреждения при переноске.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Комплект включает контейнер для влажной уборки, зарядную станцию, блок питания с евровилкой, пульт ДУ с батарейками, щетку для очистки.

Внешний вид

Поставляется робот-пылесос собранным и готовым для проведения сухой уборки. От пользователя требуется только убрать пленку и провести начальный сеанс зарядки.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Традиционная форма из черного пластика. Диаметр 31.5 см. Высота не превышает 8 сантиметров, позволяя проходить рядом с мягкой мебелью и под кроватями.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

На фронтальной стороне подпружиненный бампер с набором датчиков, смягчающий контакты со стеной и предотвращающий удары.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Управляется 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 с помощью механической кнопки на крышке, совмещенной со светодиодным индикатором.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Поддерживаются звуковые и голосовые предупреждения на русском языке. В ночное время их можно будет выключить.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

На боковой грани механический тумблер питания. Здесь же гнездо позволяющее провести сеанс зарядки напрямую.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Два колеса отвечают за перемещение по полу. Проходимость хорошая. Дополнены поворотным роликом.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

По периметру распределены датчики высоты, предотвращающие падение с лестницы или других отвесных поверхностей. В центре сопло с валиком для сбора сухих загрязнений.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Блок контейнера для сбора пыли съемный. Он сопровождается HEPA-фильтром и мелкоячеистой сеткой. Емкость 510 мл.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Дополнительно в комплекте с 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 есть контейнер для влажной уборки. Его отличает емкость для воды и салфетка из микрофибры на основании. Несмотря невысокую стоимость поддерживается регулировка степени подачи воды.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Парковку и зарядку проводит с помощью напольной зарядной станции. Блок питания с евровилкой.

Софт

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Робот-пылесос оснащен модулем Wi-Fi с возможностью дистанционного управления через приложение. Интерфейс ее на русском языке.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

С экрана смартфона можно запустить уборку. Несколько режимов работы, три степени мощности всасывания, автоматический режим. Отдельно задается объем подаваемой воды.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

В приложении выводятся данные по оставшемуся ресурсу расходников. Уборка по расписанию.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Яндекс.Алиса

Поддерживается интеграция в экосистему Яндекс с голосовым помощником Алиса. После авторизации аккаунта устройству присваивается имя.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Выводится в списке устройств. Запустить и остановить уборку можно в один клик.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Отдельное окно с управлением. Тут можно выбрать режим работы и посмотреть заряд батареи.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Пример команд. Режимы, запуск через заданный интервал времени, запрос текущего статуса.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Команды передаются быстро. Проблем с голосовым управлением за время тестирования замечено не было. Ознакомиться с примером можно в видеоролике ниже.

Алиса 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Тесты

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 эксплуатировался в 3-комнатной квартире с плиточным покрытием. Мы использовали его для поддержания чистоты с запуском по расписанию каждый день. Построение маршрута эффективное, проходит всю площадь комнат, включая периметр вдоль стен.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Мощность всасывания максимальная до 2600 Па. Ее он может набрать при условии заряда выше 80% и при выборе в приложении максимального уровня. Для твердого напольного покрытия эта мощность излишняя, пригодится только на ковровых покрытиях. Большую часть времени он убирался с минимальным уровнем, этого было достаточно для эффективной уборки.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Заряда хватало для уборки 3-комнатной квартиры (80 квадратных метров) и последующего возврата на базу с уровнем 40%. Восстановление заряда занимает 2 часа. Возврат на базу проходит корректно.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Влажную уборку проводили 2 раза в неделю. В контейнер заливаем жидкость, выставляем необходимую степень подачи воды. Далее он проходит помещение и во время движения салфетку из микрофибры подается жидкость. Периодически можно ставить работу на паузу и промывать дополнительно салфетку и запуская дальше уже с очищенной.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 станет хорошим выбором при поиске робот-пылесоса в ценовом сегменте до 10000 рублей. Сухая уборка с выбором мощности до 2600 Па, влажная уборка с корректировкой степени подачи воды, приложение и голосовые подсказки на русском языке, HEPA-фильтр, несколько вариантов построения маршрута по помещению, поддержка Яндекс.Алиса, хорошие показатели автономной работы, пульт ДУ. Не устроить может отсутствие в комплекте сменных расходников.
360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1
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