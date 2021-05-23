Обзор 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1. Недорогой робот-пылесос с Алисой и влажной уборкой

Тестируемый сегодня робот-пылесос 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 (360 C50-1) относится к недорогому ценовому сегменту. При этом поддерживает дистанционное с помощью приложения, сухую и влажную уборки, длительное время автономной работы, высокую мощность всасывания и комплектный пульт управления.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 обзор

Комплектация

Приобрести его можно на площадке ОЗОН у «ДИХАУС» за 9 900 рублей.Упакован пылесос в коробку из транспортировочного картона, сопровождаемой ручкой для переноски. Внутри все комплектующие и сам пылесос надежно зафиксированы и защищены от повреждения при переноске.

Внешний вид

Комплект включает контейнер для влажной уборки, зарядную станцию, блок питания с евровилкой, пульт ДУ с батарейками, щетку для очистки.Поставляется робот-пылесос собранным и готовым для проведения сухой уборки. От пользователя требуется только убрать пленку и провести начальный сеанс зарядки.

Традиционная форма из черного пластика. Диаметр 31.5 см. Высота не превышает 8 сантиметров, позволяя проходить рядом с мягкой мебелью и под кроватями.

На фронтальной стороне подпружиненный бампер с набором датчиков, смягчающий контакты со стеной и предотвращающий удары.

Управляется 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 с помощью механической кнопки на крышке, совмещенной со светодиодным индикатором.

Поддерживаются звуковые и голосовые предупреждения на русском языке. В ночное время их можно будет выключить.

На боковой грани механический тумблер питания. Здесь же гнездо позволяющее провести сеанс зарядки напрямую.

Два колеса отвечают за перемещение по полу. Проходимость хорошая. Дополнены поворотным роликом.

По периметру распределены датчики высоты, предотвращающие падение с лестницы или других отвесных поверхностей. В центре сопло с валиком для сбора сухих загрязнений.

Блок контейнера для сбора пыли съемный. Он сопровождается HEPA-фильтром и мелкоячеистой сеткой. Емкость 510 мл.

Дополнительно в комплекте с 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 есть контейнер для влажной уборки. Его отличает емкость для воды и салфетка из микрофибры на основании. Несмотря невысокую стоимость поддерживается регулировка степени подачи воды.

Софт

Парковку и зарядку проводит с помощью напольной зарядной станции. Блок питания с евровилкой.

Робот-пылесос оснащен модулем Wi-Fi с возможностью дистанционного управления через приложение. Интерфейс ее на русском языке.

С экрана смартфона можно запустить уборку. Несколько режимов работы, три степени мощности всасывания, автоматический режим. Отдельно задается объем подаваемой воды.

В приложении выводятся данные по оставшемуся ресурсу расходников. Уборка по расписанию.

Яндекс.Алиса

Поддерживается интеграция в экосистему Яндекс с голосовым помощником Алиса. После авторизации аккаунта устройству присваивается имя.

Выводится в списке устройств. Запустить и остановить уборку можно в один клик.

Отдельное окно с управлением. Тут можно выбрать режим работы и посмотреть заряд батареи.

Пример команд. Режимы, запуск через заданный интервал времени, запрос текущего статуса.

Алиса 360 Robot Vacuum Cleaner C50-1

Тесты

Команды передаются быстро. Проблем с голосовым управлением за время тестирования замечено не было. Ознакомиться с примером можно в видеоролике ниже.

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 эксплуатировался в 3-комнатной квартире с плиточным покрытием. Мы использовали его для поддержания чистоты с запуском по расписанию каждый день. Построение маршрута эффективное, проходит всю площадь комнат, включая периметр вдоль стен.

Мощность всасывания максимальная до 2600 Па. Ее он может набрать при условии заряда выше 80% и при выборе в приложении максимального уровня. Для твердого напольного покрытия эта мощность излишняя, пригодится только на ковровых покрытиях. Большую часть времени он убирался с минимальным уровнем, этого было достаточно для эффективной уборки.

Заряда хватало для уборки 3-комнатной квартиры (80 квадратных метров) и последующего возврата на базу с уровнем 40%. Восстановление заряда занимает 2 часа. Возврат на базу проходит корректно.

Влажную уборку проводили 2 раза в неделю. В контейнер заливаем жидкость, выставляем необходимую степень подачи воды. Далее он проходит помещение и во время движения салфетку из микрофибры подается жидкость. Периодически можно ставить работу на паузу и промывать дополнительно салфетку и запуская дальше уже с очищенной.

Итоги

360 Robot Vacuum Cleaner C50-1 станет хорошим выбором при поиске робот-пылесоса в ценовом сегменте до 10000 рублей. Сухая уборка с выбором мощности до 2600 Па, влажная уборка с корректировкой степени подачи воды, приложение и голосовые подсказки на русском языке, HEPA-фильтр, несколько вариантов построения маршрута по помещению, поддержка Яндекс.Алиса, хорошие показатели автономной работы, пульт ДУ. Не устроить может отсутствие в комплекте сменных расходников.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".