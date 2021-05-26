Обзор 360 Smart AI G50. Пылесос с картой, влажной уборкой и Алисой

В центре внимания сегодня робот пылесос Smart AI G50 с поддержкой влажной и сухой уборок. Помимо этого поддерживается дистанционное управление через приложение и интеграция в умный дом Яндекс с голосовым помощником Алиса. Для нее есть возможность не только задать уровень мощности всасывания, но и регулировать объем подаваемой жидкости.

Комплектация

Приобрести ее можно в официальном магазине на Aliexpress в среднем за 12 000 рублей. https://ali.ski/tbRbEo (промокод Price, при указании сайта MegaObzor дополнительный набор расходников в подарок)Упакован в коробку из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Есть ручка для переноски.

Внешний вид

Комплект включает контейнер для влажной уборки, салфетку из микрофибры, пульт ДУ и батарейки, сменный HEPA-фильтр, дополнительный валик, документацию, щетку для чистки, зарядную базу, кабель питания.Вышел пылесос в черном и белом вариантах исполнения. С учетом того что поверхность верней крышки глянцевая, практичнее будет белая. На ней меньше будут заметны следы пальцев и пыль.

Тут отсутствуют выступающие блоки и элементы. Высота не превышает 8 сантиметров, обеспечивая возможность убираться под кроватями или вдоль мягкой мебели.

Механическая клавиша управления, совмещенная со светодиодным индикатором. Пылесос поддерживает голосовые подсказки на нескольких языках, включая русский.

На фронтальной панели бампер, смягчающий удары по стенам и мебели. В него интегрированы датчики. Справа механический тумблер питания и гнездо зарядки.

В комплекте с 360 Smart AI G50 идет пульт управления с набором кнопок, позволяющих менять мощность, выбирать схему построения маршрута и управлять движением вручную.

С помощью него же ведется активация беспроводного подключения. Есть кнопки возврата на зарядную базу и отключения громкости.

За перемещение отвечают два колеса с грунтозацепами. Они с амортизацией, смягчая движение по неровностям полового покрытия.

Сопло с валиком. Искусственный ворс расположен по спирали. Две кисточки. Они промаркированы в зависимости от стороны установки.

Два контейнера. Один из них для сухой уборки. Он с HEPA-фильтром, отсеивающим 99.9% загрязнений.

Есть отдельный контейнер для влажной уборки. На нем есть контакты, подающие питание на помпу, регулируя объем подачи воды. На основание ставится салфетка из микрофибры.

В комплекте с пылесосом есть сменные HEPA-фильтр и салфетка из микрофибры. Этого набора хватит на длительное время без траты на расходники.

Софт

Зарядная база в цвет пылесоса. Основание ее прорезинено, предотвращая соскальзывание по полу. Зарядный кабель с евровилкой.360 Smart AI G50 оснащен модулем Wi-Fi с опцией управления через приложение. Интерфейс на русском языке. Также пылесос можно добавить в приложение Smart Life.

Эта модель поддерживает построение карты помещения с выбором виртуальных стен, ограничивая зоны уборки без использования магнитных лент. В окне управления выводится заряд батареи, площадь помещения и время уборки.

Несколько режимов перемещения по помещению. Расписание уборки с выбором времени, частоты повторов и вывода уведомлений о выполнении.

Дополнительные настройки. Журнал уборки.

Выставляется степень подачи воды на салфетку из микрофибры.

Умный дом и голосовое управление

Пылесос 360 Smart AI G50 поддерживает интеграцию в Google Home. Запуск можно проводить как через интерфейс умного дома, так и голосом.

Тесты

полная уборка дома,

очистка кромок,

точечная зигзагообразная уборка,

точечная спиральная очистка,

плановая уборка,

очистка в одно касание,

очистка пульта дистанционного управления,

влажная швабра с электронным управлением.

Для колонок это английский язык, с телефона поддерживается русский. Есть связь с русскоговорящей Алисой от Яндекс. Выводится в общем списке устройств. Отдельное окно управление. Список поддерживаемых команд. Выбор команд, режимы работы, запрос текущего статуса.360 Smart AI G50 предлагает сразу восемь режимов уборки:

В зависимости от того сухая или влажная уборка ставится нужный контейнер. Во влажном есть отдельный бак для заливки жидкости. Емкости достаточно для уборки многокомнатной квартиры. Максимальная мощность 2600 Па.

Она выставляется вручную в настройках. Стандартная мощность – 1000 Па. Есть тихий ночной режим с 600 Па. Эффективно убирает разные типы половых покрытий, включая ковровые.

Емкость батареи 2600 мАч. Этого хватает на 120 минут уборки на среднем уровне мощности. С повышением мощности время работы сокращается. На зарядную базу возвращается корректно.

Итоги

360 Smart AI G50 – недорогой робот-пылесос с хорошим техническим оснащением, высокой мощностью всасывания, длительным временем автономной работы. Хороший выбор режимов уборки, голосовое управление (включая Алису), пульт ДУ, расходники в комплекте, проходимость под кроватями и мебелью, влажная уборка с регулируемым объемом подачи воды. Не устроить может маркая поверхность верхней крышки.