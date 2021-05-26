Обзор 360 Smart AI G50. Пылесос с картой, влажной уборкой и Алисой

В центре внимания сегодня робот пылесос Smart AI G50 с поддержкой влажной и сухой уборок. Помимо этого поддерживается дистанционное управление через приложение и интеграция в умный дом Яндекс с голосовым помощником Алиса. Для нее есть возможность не только задать уровень мощности всасывания, но и регулировать объем подаваемой жидкости.

360 Smart AI G50

Приобрести ее можно в официальном магазине на Aliexpress в среднем за 12 000 рублей. https://ali.ski/tbRbEo (промокод Price, при указании сайта MegaObzor дополнительный набор расходников в подарок)

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Есть ручка для переноски.

360 Smart AI G50

Комплект включает контейнер для влажной уборки, салфетку из микрофибры, пульт ДУ и батарейки, сменный HEPA-фильтр, дополнительный валик, документацию, щетку для чистки, зарядную базу, кабель питания.

Внешний вид

Вышел пылесос в черном и белом вариантах исполнения. С учетом того что поверхность верней крышки глянцевая, практичнее будет белая. На ней меньше будут заметны следы пальцев и пыль.

360 Smart AI G50

Тут отсутствуют выступающие блоки и элементы. Высота не превышает 8 сантиметров, обеспечивая возможность убираться под кроватями или вдоль мягкой мебели.

360 Smart AI G50

Механическая клавиша управления, совмещенная со светодиодным индикатором. Пылесос поддерживает голосовые подсказки на нескольких языках, включая русский.

360 Smart AI G50

На фронтальной панели бампер, смягчающий удары по стенам и мебели. В него интегрированы датчики. Справа механический тумблер питания и гнездо зарядки.

360 Smart AI G50

В комплекте с 360 Smart AI G50 идет пульт управления с набором кнопок, позволяющих менять мощность, выбирать схему построения маршрута и управлять движением вручную.

360 Smart AI G50

С помощью него же ведется активация беспроводного подключения. Есть кнопки возврата на зарядную базу и отключения громкости.

360 Smart AI G50

За перемещение отвечают два колеса с грунтозацепами. Они с амортизацией, смягчая движение по неровностям полового покрытия.

360 Smart AI G50

Сопло с валиком. Искусственный ворс расположен по спирали. Две кисточки. Они промаркированы в зависимости от стороны установки.

360 Smart AI G50

Два контейнера. Один из них для сухой уборки. Он с HEPA-фильтром, отсеивающим 99.9% загрязнений.

360 Smart AI G50

Есть отдельный контейнер для влажной уборки. На нем есть контакты, подающие питание на помпу, регулируя объем подачи воды. На основание ставится салфетка из микрофибры.

360 Smart AI G50

В комплекте с пылесосом есть сменные HEPA-фильтр и салфетка из микрофибры. Этого набора хватит на длительное время без траты на расходники.

360 Smart AI G50

Зарядная база в цвет пылесоса. Основание ее прорезинено, предотвращая соскальзывание по полу. Зарядный кабель с евровилкой.

Софт

360 Smart AI G50 оснащен модулем Wi-Fi с опцией управления через приложение. Интерфейс на русском языке. Также пылесос можно добавить в приложение Smart Life.

360 Smart AI G50

Эта модель поддерживает построение карты помещения с выбором виртуальных стен, ограничивая зоны уборки без использования магнитных лент. В окне управления выводится заряд батареи, площадь помещения и время уборки.

360 Smart AI G50

Несколько режимов перемещения по помещению. Расписание уборки с выбором времени, частоты повторов и вывода уведомлений о выполнении.

360 Smart AI G50

Дополнительные настройки. Журнал уборки.

360 Smart AI G50

Выставляется степень подачи воды на салфетку из микрофибры.

360 Smart AI G50

Умный дом и голосовое управление

Пылесос 360 Smart AI G50 поддерживает интеграцию в Google Home. Запуск можно проводить как через интерфейс умного дома, так и голосом.

360 Smart AI G50

Для колонок это английский язык, с телефона поддерживается русский. Есть связь с русскоговорящей Алисой от Яндекс. Выводится в общем списке устройств. Отдельное окно управление. Список поддерживаемых команд. Выбор команд, режимы работы, запрос текущего статуса.

Тесты

360 Smart AI G50 предлагает сразу восемь режимов уборки:
  • полная уборка дома,
  • очистка кромок,
  • точечная зигзагообразная уборка,
  • точечная спиральная очистка,
  • плановая уборка,
  • очистка в одно касание,
  • очистка пульта дистанционного управления,
  • влажная швабра с электронным управлением.

360 Smart AI G50

В зависимости от того сухая или влажная уборка ставится нужный контейнер. Во влажном есть отдельный бак для заливки жидкости. Емкости достаточно для уборки многокомнатной квартиры. Максимальная мощность 2600 Па.

360 Smart AI G50

Она выставляется вручную в настройках. Стандартная мощность – 1000 Па. Есть тихий ночной режим с 600 Па. Эффективно убирает разные типы половых покрытий, включая ковровые.

360 Smart AI G50

Емкость батареи 2600 мАч. Этого хватает на 120 минут уборки на среднем уровне мощности. С повышением мощности время работы сокращается. На зарядную базу возвращается корректно.

360 Smart AI G50

Итоги

360 Smart AI G50 – недорогой робот-пылесос с хорошим техническим оснащением, высокой мощностью всасывания, длительным временем автономной работы. Хороший выбор режимов уборки, голосовое управление (включая Алису), пульт ДУ, расходники в комплекте, проходимость под кроватями и мебелью, влажная уборка с регулируемым объемом подачи воды. Не устроить может маркая поверхность верхней крышки.
Комментарии и отзывы 360 Smart AI G50
realme C20 — «король развлечений» эксклю...
realme на данный момент является самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Производитель представил...
Corsair представила новую игровую мышку ...
Сегодня компания Corsair представила свою новую игровую мышку, которая может похвастаться достаточно прод...
Игровой смартфон Redmi K40 получит крупн...
Компания Redmi поделилась очередным тизером игрового смартфона Redmi K40 который будет представлен 27 апр...
Флагман ASUS Zenfone 8 получит сдвоенную...
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма раскрыл подробности о флагманском смартфоне ASUS Zenfone 8, официальный...
Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G скоро буду...
Генеральный директор Realme Мадхав Шет подтвердил, что Индия скоро получит новые телефоны, такие как Real...
Стала известна цена Redmi Note 10...
В сети появилась фотография розничной упаковки смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которого состои...
Первые рендеры смартфона Sharp AQUOS R6...
Sharp - не известный бренд смартфонов на многих рынках, но популярен в Японии. По слухам сети, японский п...
Анонсирован Mini-ITX корпус с Mesh-панел...
Phanteks представила корпус Eclipse P200A. Корпус будет доступен в двух версиях: P200A Performance и P200...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor