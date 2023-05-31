Обзор 980G HAMMER. Механическая клавиатура до 3000

Изучаемая сегодня игровая клавиатура 980G HAMMER оснащена механическими переключателями Outemu Blue с ресурсом нажатий в 50 миллионов кликов и поддерживающая Anti-Ghosting на все клавиши. Из особенностей отмечены металлический корпус и кабель с нейлоновой оплеткой.

980G HAMMER

Комплектация

Упакована в коробку на лицевой стороне которой изображение с работающей подсветкой, на обратной стороне помимо технической информации есть сводная информация по доступным комбинациям клавиш. Комплект ее включает ключ для извлечения кейкапов и руководство пользователя.

980G HAMMER

980G HAMMER обзор

Внешний вид

980G HAMMER

Верхняя часть корпуса — это цельная металлическая пластина, придающая ему жесткость. Основание из пластика, части между собой соединены без видимых зазоров. Она достаточна габарита, требуя места для размещения.

980G HAMMER

Задняя грань изогнута и на ней есть декоративные вырезы, один из которых совмещен с каналом из которого выходит кабель с защитной нейлоновой оплеткой. Коннектор позолоченный, есть ферритовая защита. Длина кабеля 1.5 метра.

980G HAMMER

Есть полноценная подставка под запястья. Она является общим элементом корпуса, не отсоединяется. На ее верхней части симметричные накладки, которые приятнее тактильно чем металл и решают вопрос возможного соскальзывания. На борту 980G HAMMER набор из 104 клавиш. Это традиционная компоновка для клавиатур с цифровым блоком.

980G HAMMER

Макроклавиш нет, поддерживаемый же набор комбинаций клавиш дает возможности управления воспроизведением, громкостью, вызова приложений. Есть игровой режим с блокировкой части клавиш. Отдельно отметим комбинации для изменения яркости и скорости эффектов подсветки, переключения эффектов.

980G HAMMER

Поддерживает 10 различных режимов подсветки. Она многоцветная. Доступны статичные и динамичные эффекты. На клавишах латиница подсвечивается ярче, чем кириллица. Связано это с расположением диода на корпусе переключателя.

980G HAMMER

Владелец клавиатуры сможет изменять угол наклона. Отвечают за это две ножки.

Тесты

980G HAMMER для работы не требует установки драйвера, определяется автоматически и поддерживает различные операционные системы. Софтом не сопровождается, вместо этого используются доступные комбинации для клавиш.

980G HAMMER

Оснащена клавиатура переключателями Outemu Blue. Нажимаются они с хорошо слышимым щелчком. На пробеле есть дополнительные стабилизаторы по краям, но небольшой боковой люфт при этом все равно есть. Поддерживается определение неограниченного числа нажатых клавиш. Отлично себя показала в шутерах, подойдет и для типовых задач, таких как печать текста.

Шум 980G HAMMER

Итоги

980G HAMMER – недорогая механическая клавиатура, которая полностью отрабатывает вложенные в нее средства. Надежное исполнение корпуса, переключатели с высоким ресурсом службы, подставка под запястья, 10 режимов работы подсветки, кабель в нейлоновой оплетке и позолоченный коннектор.
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