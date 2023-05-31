Обзор 980G HAMMER. Механическая клавиатура до 3000…

Верхняя часть корпуса — это цельная металлическая пластина, придающая ему жесткость. Основание из пластика, части между собой соединены без видимых зазоров. Она достаточна габарита, требуя места для размещения.
Задняя грань изогнута и на ней есть декоративные вырезы, один из которых совмещен с каналом из которого выходит кабель с защитной нейлоновой оплеткой. Коннектор позолоченный, есть ферритовая защита. Длина кабеля 1.5 метра.
Есть полноценная подставка под запястья. Она является общим элементом корпуса, не отсоединяется. На ее верхней части симметричные накладки, которые приятнее тактильно чем металл и решают вопрос возможного соскальзывания. На борту 980G HAMMER набор из 104 клавиш. Это традиционная компоновка для клавиатур с цифровым блоком.
Макроклавиш нет, поддерживаемый же набор комбинаций клавиш дает возможности управления воспроизведением, громкостью, вызова приложений. Есть игровой режим с блокировкой части клавиш. Отдельно отметим комбинации для изменения яркости и скорости эффектов подсветки, переключения эффектов.
Поддерживает 10 различных режимов подсветки. Она многоцветная. Доступны статичные и динамичные эффекты. На клавишах латиница подсвечивается ярче, чем кириллица. Связано это с расположением диода на корпусе переключателя.
Владелец клавиатуры сможет изменять угол наклона. Отвечают за это две ножки.
Оснащена клавиатура переключателями Outemu Blue. Нажимаются они с хорошо слышимым щелчком. На пробеле есть дополнительные стабилизаторы по краям, но небольшой боковой люфт при этом все равно есть. Поддерживается определение неограниченного числа нажатых клавиш. Отлично себя показала в шутерах, подойдет и для типовых задач, таких как печать текста.