Обзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRA

Компания A4TECH не так давно расширила модельную линейку своих механических клавиатур выпустив сразу две модели Bloody B975 и Bloody B930. Новинки получили новые механические переключатели Light Strike LIBRA, совмещающие сильные стороны механических и оптических переключателей. В распоряжение редакции попала A4TECH Bloody B975 со съемной подставкой под запястья, длительным опытом эксплуатации которой мы сейчас готовы поделиться с вами.

A4TECH Bloody B975 обзор

На момент публикации её средняя стоимость составляет 6330 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с клавиатурой покупатель получает съемную подставку под запястья, сменную накладку красного цвета, набор сменных переключателей, ключ для извлечения кейкапов, набор технической документации.

Внешний вид

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и подробными данными по её техническим характеристикам.Выполнена A4TECH Bloody B975 в корпусе с противоскользящим покрытием из силикагеля. Она не боится случайно пролитой на неё жидкости.

Дизайн в стиле «скелетон» с подвешенными кнопками и минимальными рамками по периметру блока клавиш. Собрана качественно, при нажатиях с высокой силой центральная часть не прогибается.

Доступно 104 клавиши. Это классический набор с цифровым блоком. Клавиши с углублением по центру и матовым покрытием.

В комплекте есть два набора по восемь клавиш в каждом. Один с прозрачными кейкапами, второй с красными кейкапами. Для удобной замены предусмотрен ключ для извлечения.

Дополнительных макро и медиа клавиш в этой модели не предусмотрено. Вместо этого часть клавиш выполняет заданную команду с зажатой кнопкой FN. Для удобства, соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

Справа выведен блок индикаторной панели, отображающей активные рабочие режимы. Рядом с ней металлический шестигранный винт. Интересно смотрится аккуратный шлиц, разграничивающий зоны клавиатуры и делающий акцент на использовании металла в конструкции.

Снизу к A4TECH Bloody B975 можно подсоединить полноразмерную подставку под запястья. Фиксируется надежно при смещениях основного блока не отстегивается.

У подставки есть съемный модуль в левой её части. Один черного цвета, второй красный. Крепятся при помощи винтов. Клавиатура оснащена многоцветной подсветкой. Кириллические и латинские символы подсвечиваются равномерно, за счет расположения символов в один ряд.

Сам пользователь в последующем может создавать собственные сценарии подсветки при помощи программного обеспечения. Также в память клавиатуры производитель записал шесть готовых профилей, между которыми можно переключаться сразу после подключения к ПК.

На нижней поверхности A4TECH Bloody B975 четыре резиновых вставки для предотвращения скольжения при размещении на ровной поверхности.

Софт

Есть пара откидных ножек с резиновыми уплотнителями. С помощью них можно изменять угол наклона основной рабочей плоскости в двух положениях. Подключается клавиатура при помощи кабеля в защитной тканевой оплетке. На конце позолоченный коннектор с красным корпусом.

A4TECH Bloody B975 поддерживает управление при помощи центра управления Key Dominator. Воспользовавшись утилитой, пользователь сможет распределить действия между кнопками клавиатуры, записать макросы и создать сценарии её работы.

Программа в отличие от большинства решений конкурентов, умеет записывать сложные макросы с движениями и кликами мышки. Любой записанный сценарий в последующем можно отредактировать.

Такой же детальный инструмент предлагается для настройки подсветки. Редактируются скорость эффектов, цвета. Здесь же можно просмотреть готовые пресеты работы подсветки.

Тесты

Клавиатура получила новое поколение переключателей. Относятся они к оптико-механическому типу. В этих переключателях добавился поперечный стабилизатор, обеспечивающий последовательные нажатия клавиш.

Установлен он тут на всех переключателях. Заявленное время отклика 0.2 мс. Поддерживается функция Full N-Key Rollover регистрирующая нажатие неограниченного количества нажатых клавиш.

Итоги по A4TECH Bloody B975

По уровню шума при нажатиях она тише, чем клавиатуры с CHERRY MX BLUE. Сами клавиши с хорошим тактильным откликом. Ход ровный и четкий. Точка срабатывания находится примерно на уровне 1.5 мм. Клавиатура отлично справляется даже с играми различных жанров, включая и те, которые требуют быстрой реакции от игрока.A4TECH Bloody B975 составляет успешную конкуренцию более дорогим моделям от конкурентов. Новые переключатели нам определенно понравились, они при умеренном шуме, дают все преймущества распространённых версий механических переключателей. К плюсам отнесем поддержку программного обеспечения, съемную подставку под запястья, многоцветную настраиваемую подсветку, кабель в тканевой оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".