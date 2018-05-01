Обзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRA

2018-05-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - A4TECH Bloody B975; [141]
Компания A4TECH не так давно расширила модельную линейку своих механических клавиатур выпустив сразу две модели Bloody B975 и Bloody B930. Новинки получили новые механические переключатели Light Strike LIBRA, совмещающие сильные стороны механических и оптических переключателей. В распоряжение редакции попала A4TECH Bloody B975 со съемной подставкой под запястья, длительным опытом эксплуатации которой мы сейчас готовы поделиться с вами.

A4TECH Bloody B975

На момент публикации её средняя стоимость составляет 6330 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

A4TECH Bloody B975 обзор

Комплектация

В комплекте с клавиатурой покупатель получает съемную подставку под запястья, сменную накладку красного цвета, набор сменных переключателей, ключ для извлечения кейкапов, набор технической документации.

A4TECH Bloody B975

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и подробными данными по её техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнена A4TECH Bloody B975 в корпусе с противоскользящим покрытием из силикагеля. Она не боится случайно пролитой на неё жидкости.

A4TECH Bloody B975

Дизайн в стиле «скелетон» с подвешенными кнопками и минимальными рамками по периметру блока клавиш. Собрана качественно, при нажатиях с высокой силой центральная часть не прогибается.

A4TECH Bloody B975

Доступно 104 клавиши. Это классический набор с цифровым блоком. Клавиши с углублением по центру и матовым покрытием.

A4TECH Bloody B975

В комплекте есть два набора по восемь клавиш в каждом. Один с прозрачными кейкапами, второй с красными кейкапами. Для удобной замены предусмотрен ключ для извлечения.

A4TECH Bloody B975

Дополнительных макро и медиа клавиш в этой модели не предусмотрено. Вместо этого часть клавиш выполняет заданную команду с зажатой кнопкой FN. Для удобства, соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

A4TECH Bloody B975

Справа выведен блок индикаторной панели, отображающей активные рабочие режимы. Рядом с ней металлический шестигранный винт. Интересно смотрится аккуратный шлиц, разграничивающий зоны клавиатуры и делающий акцент на использовании металла в конструкции.

A4TECH Bloody B975

Снизу к A4TECH Bloody B975 можно подсоединить полноразмерную подставку под запястья. Фиксируется надежно при смещениях основного блока не отстегивается.

A4TECH Bloody B975

У подставки есть съемный модуль в левой её части. Один черного цвета, второй красный. Крепятся при помощи винтов. Клавиатура оснащена многоцветной подсветкой. Кириллические и латинские символы подсвечиваются равномерно, за счет расположения символов в один ряд.

A4TECH Bloody B975

Сам пользователь в последующем может создавать собственные сценарии подсветки при помощи программного обеспечения. Также в память клавиатуры производитель записал шесть готовых профилей, между которыми можно переключаться сразу после подключения к ПК.

A4TECH Bloody B975

На нижней поверхности A4TECH Bloody B975 четыре резиновых вставки для предотвращения скольжения при размещении на ровной поверхности.

A4TECH Bloody B975

Есть пара откидных ножек с резиновыми уплотнителями. С помощью них можно изменять угол наклона основной рабочей плоскости в двух положениях. Подключается клавиатура при помощи кабеля в защитной тканевой оплетке. На конце позолоченный коннектор с красным корпусом.

Софт

A4TECH Bloody B975

A4TECH Bloody B975 поддерживает управление при помощи центра управления Key Dominator. Воспользовавшись утилитой, пользователь сможет распределить действия между кнопками клавиатуры, записать макросы и создать сценарии её работы.

A4TECH Bloody B975

Программа в отличие от большинства решений конкурентов, умеет записывать сложные макросы с движениями и кликами мышки. Любой записанный сценарий в последующем можно отредактировать.

A4TECH Bloody B975

A4TECH Bloody B975

Такой же детальный инструмент предлагается для настройки подсветки. Редактируются скорость эффектов, цвета. Здесь же можно просмотреть готовые пресеты работы подсветки.

A4TECH Bloody B975

Тесты

Клавиатура получила новое поколение переключателей. Относятся они к оптико-механическому типу. В этих переключателях добавился поперечный стабилизатор, обеспечивающий последовательные нажатия клавиш.

A4TECH Bloody B975

Установлен он тут на всех переключателях. Заявленное время отклика 0.2 мс. Поддерживается функция Full N-Key Rollover регистрирующая нажатие неограниченного количества нажатых клавиш.

A4TECH Bloody B975

По уровню шума при нажатиях она тише, чем клавиатуры с CHERRY MX BLUE. Сами клавиши с хорошим тактильным откликом. Ход ровный и четкий. Точка срабатывания находится примерно на уровне 1.5 мм. Клавиатура отлично справляется даже с играми различных жанров, включая и те, которые требуют быстрой реакции от игрока.

Итоги по A4TECH Bloody B975

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4TECH Bloody B975 составляет успешную конкуренцию более дорогим моделям от конкурентов. Новые переключатели нам определенно понравились, они при умеренном шуме, дают все преймущества распространённых версий механических переключателей. К плюсам отнесем поддержку программного обеспечения, съемную подставку под запястья, многоцветную настраиваемую подсветку, кабель в тканевой оплетке.
A4TECH Bloody B975 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRAОбзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRA
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