Обзор A4TECH Bloody ES7. Доступная игровая мышка с сенсором 6000 CPI, подсветкой и софтом

Бренд игровой периферии Bloody от A4TECH пополнился сразу тремя мышками, ориентированными на киберспорт, включая шутеры требующие точного и быстрого реагирования. Мы будем изучать ее на примере A4TECH Bloody ES7 с сенсором с регулируемым разрешением от 100 до 6000 CPI, частотой опроса 1000 Гц, встроенной памятью для настройки, поддержкой программного обеспечения и дополнительными клавишами.

Комплектация

На маркетплейсе Яндекс.Маркет ее можно приобрести за 850 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с прозрачным окошком, внутри которой зафиксирована в подложку из прозрачного пластика. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

A4TECH Bloody ES7 обзор

Внешний вид

Выполнена A4TECH Bloody ES7 в корпусе симметричной формы из пластика черного цвета. Внешние поверхности матовые.

Нанесены тематические декали и логотип бренда. Несмотря на невысокую стоимость тут есть несколько зон с многоцветной подсветкой.

Это вставка на нижней грани спинки, логотип и пространство в районе колесика прокрутки.

Две основные клавиши переходят в корпус без границ. Установленные тут переключатели нажимаются со слышимым щелчком и тактильной отдачей. Ресурс у них составляет 10 миллионов кликов.

Колесико находится в вырезанной нише, создавая эффект подвешенности в пространстве. Оно с традиционной резиновой накладкой. Для него заявлен ресурс в 500 тысяч прокручиваний.

Позади колесика три дополнительные механические кнопки, с помощью которых идет переключение режимов чувствительности и специальный макрос.

Боковые грани заужены справа и слева. Две дополнительные кнопки есть только на левой грани, создавая возможные ограничения при эксплуатации левшами.

Интерфейсный кабель смещен относительно центра левее. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Длина его составляет 1.8 метра, есть защитная нейлоновая оплетка.

На основании окошко сенсора, наклейка сертификацией и четыре ножки скольжения, распределенные по краю.

Софт

A4TECH Bloody ES7 поддерживает управление с помощью Blooedy Esports. В главном ее окне предлагается настроить действие для всех кнопок.

Выбирается ускорение по осям, частота опроса сенсора, дистанция отрыва и шесть уровень чувствительности. Проводится калибровка датчика.

Есть комбинации клавиш для макро. Например, можно сделать автоматическую атаку или бег, совершать комбинации приемов с уклонением.

Изменение эффектов подсветки. Их же можно переключать с помощью дополнительной клавиши.

Также можно регулировать яркость подсветки.

Тесты

В A4TECH Bloody ES7 установлен сенсор Pixart с разрешением от 100 до 6000 CPI. По умолчанию в память записано шесть уровней: 1000/1200/1600/2000/6000. Как показала практика игр, а проходили мы с ней The Callisto Protocol и Escape from Tarkov, рабочим можно назвать диапазон до 2000, выше него появляется заметное сглаживание и акселерация.

Форма у корпуса эргономична. Поддерживает разные типы хвата. Работать с ней удобно. Перемещение по поверхности коврика контролируема. Вес сбалансирован.

Итоги

A4TECH Bloody ES7 – недорогая игровая мышка, которую можно брать под разные типы игровых жанров, включая сетевые шутеры. Эргономичный корпус, дополнительные клавиши, многоцветная подсветка, софт с настройками.