Обзор A4TECH Bloody ES7. Доступная игровая мышка с сенсором 6000 CPI, подсветкой и софтом

На маркетплейсе Яндекс.Маркет ее можно приобрести за 850 рублей.
Нанесены тематические декали и логотип бренда. Несмотря на невысокую стоимость тут есть несколько зон с многоцветной подсветкой.
Это вставка на нижней грани спинки, логотип и пространство в районе колесика прокрутки.
Две основные клавиши переходят в корпус без границ. Установленные тут переключатели нажимаются со слышимым щелчком и тактильной отдачей. Ресурс у них составляет 10 миллионов кликов.
Колесико находится в вырезанной нише, создавая эффект подвешенности в пространстве. Оно с традиционной резиновой накладкой. Для него заявлен ресурс в 500 тысяч прокручиваний.
Позади колесика три дополнительные механические кнопки, с помощью которых идет переключение режимов чувствительности и специальный макрос.
Боковые грани заужены справа и слева. Две дополнительные кнопки есть только на левой грани, создавая возможные ограничения при эксплуатации левшами.
Интерфейсный кабель смещен относительно центра левее. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Длина его составляет 1.8 метра, есть защитная нейлоновая оплетка.
На основании окошко сенсора, наклейка сертификацией и четыре ножки скольжения, распределенные по краю.
Выбирается ускорение по осям, частота опроса сенсора, дистанция отрыва и шесть уровень чувствительности. Проводится калибровка датчика.
Есть комбинации клавиш для макро. Например, можно сделать автоматическую атаку или бег, совершать комбинации приемов с уклонением.
Изменение эффектов подсветки. Их же можно переключать с помощью дополнительной клавиши.
Также можно регулировать яркость подсветки.
В A4TECH Bloody ES7 установлен сенсор Pixart с разрешением от 100 до 6000 CPI. По умолчанию в память записано шесть уровней: 1000/1200/1600/2000/6000. Как показала практика игр, а проходили мы с ней The Callisto Protocol и Escape from Tarkov, рабочим можно назвать диапазон до 2000, выше него появляется заметное сглаживание и акселерация.
Форма у корпуса эргономична. Поддерживает разные типы хвата. Работать с ней удобно. Перемещение по поверхности коврика контролируема. Вес сбалансирован.