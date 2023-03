Обзор A4TECH Bloody R90 Plus. Беспроводная игровая мышка с точным сенсором

Не так давно линейка игровой периферии A4TECH пополнилась беспроводной мышкой Bloody R90 Plus с адаптером 2.4 ГГц, оснащенная сенсором PixArt BC3332-S с высокой точностью и сопровождаемая поддержкой программного обеспечения. Из особенностей выделяются пресеты настроек под различные типы игр, переключатели с высоким ресурсом службы, а также металлические ножки скольжения.

Комплектация

Комплект включает адаптер подключения, удлинитель, кабель для зарядки, руководств пользователя и гарантийный талон. Собрано в коробке с изображением манипулятора и данными по особенностям ее исполнения.

A4TECH Bloody R90 Plus обзор

Внешний вид

Выполнена в эргономичном корпусе с выступающей спинкой из пластика черного цвета с матовым покрытием. Длина корпуса 126 мм и форма ее рассчитана под ладонь правой руки.

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой с бороздками, улучшающими сцепление, вращается с внятными тактильными отсечками. По центру подсвечиваемая зона, также светится логотип бренда на спинке.

За колесиком три дополнительные клавиши используемые для смены режимов стрельбы и разрешения сенсора. В дальнейшем можно будет сменить действие, используя программное обеспечение.

Левая сторона заужена, здесь зона с текстурным рисунком. Выведены две дополнительные клавиши, также с возможностью программирования.

На основании у A4TECH Bloody R90 Plus четыре металлические ножки скольжения. Они не стираются при длительной эксплуатации.

Под крышкой находится скрытый отсек для адаптера подключения. Не потеряется при перевозках. Есть тумблер питания.

Для адаптера в комплекте есть удлинитель с помощью которого можно будет сократить расстояние от системного блока до мышки.

Зарядка проходит через разъем microUSB, выведенный по центру передней грани. Встроенного аккумулятора в зависимости от активности хватает на 60 часов работы.

Софт

Для у A4TECH Bloody R90 Plus доступна утилита управления. С помощью идет получение доступ к опциям Core-1, Core-2, Ultra Core-3, Ultra Core-4, обеспечивающим целый ряд преимуществ в шутерах и играх других жанров.

Вкладка с изменением действий для клавиш. Программировать можно семь команд.

Выставляются уровни чувствительности по двум осям, ускорение, частота опроса сенсора, высота отрыва.

Есть настройки, позволяющие к одному адаптеру подключить до пяти совместимых устройств, выставить уровень энергосбережения, калибровка соединения.

Тесты

Мышка A4TECH Bloody R90 Plus оснащена оптическим сенсором PixArt BC3332-S с ускорением 25G, регулируемой высотой отрыва и разрешением до 5000 CPI. Отлично себя показала в Escape from Tarkov, Battlefield 2042 и Call of Duty. Курсор не срывает, не дрожит, мышка позволяла получать высокую кучность и точность стрельбы.

Удобно лежит в руке, поддерживает все типы хвата. Несмотря на встроенный аккумулятор она легкая, перемещать по поверхности стола несложно. Длительные сеансы в играх проходили без заметной усталости в суставах.

Итоги

Подключив адаптер 2.4 ГГц через комплектный адаптер удлинитель, сократив дистанцию, получили скорости и точность, характерную для проводного подключения.A4TECH Bloody R90 Plus – беспроводная игровая мышка с точным сенсором. Высокая скорость соединения с низкими задержками, аккумулятор с длительным временем автономной работы, программируемые клавиши, металлические ножки, удлинитель для адаптера в комплекте, подсветка, металлические ножки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".