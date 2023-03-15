Обзор A4TECH Bloody R90 Plus. Беспроводная игровая мышка с точным сенсором

Не так давно линейка игровой периферии A4TECH пополнилась беспроводной мышкой Bloody R90 Plus с адаптером 2.4 ГГц, оснащенная сенсором PixArt BC3332-S с высокой точностью и сопровождаемая поддержкой программного обеспечения. Из особенностей выделяются пресеты настроек под различные типы игр, переключатели с высоким ресурсом службы, а также металлические ножки скольжения.

A4TECH Bloody R90 Plus

Комплектация

A4TECH Bloody R90 Plus

Комплект включает адаптер подключения, удлинитель, кабель для зарядки, руководств пользователя и гарантийный талон. Собрано в коробке с изображением манипулятора и данными по особенностям ее исполнения.

A4TECH Bloody R90 Plus

A4TECH Bloody R90 Plus обзор

Внешний вид

Выполнена в эргономичном корпусе с выступающей спинкой из пластика черного цвета с матовым покрытием. Длина корпуса 126 мм и форма ее рассчитана под ладонь правой руки.

A4TECH Bloody R90 Plus

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой с бороздками, улучшающими сцепление, вращается с внятными тактильными отсечками. По центру подсвечиваемая зона, также светится логотип бренда на спинке.

A4TECH Bloody R90 Plus

За колесиком три дополнительные клавиши используемые для смены режимов стрельбы и разрешения сенсора. В дальнейшем можно будет сменить действие, используя программное обеспечение.

A4TECH Bloody R90 Plus

Левая сторона заужена, здесь зона с текстурным рисунком. Выведены две дополнительные клавиши, также с возможностью программирования.

A4TECH Bloody R90 Plus

На основании у A4TECH Bloody R90 Plus четыре металлические ножки скольжения. Они не стираются при длительной эксплуатации.

A4TECH Bloody R90 Plus

Под крышкой находится скрытый отсек для адаптера подключения. Не потеряется при перевозках. Есть тумблер питания.

A4TECH Bloody R90 Plus

Для адаптера в комплекте есть удлинитель с помощью которого можно будет сократить расстояние от системного блока до мышки.

A4TECH Bloody R90 Plus

Зарядка проходит через разъем microUSB, выведенный по центру передней грани. Встроенного аккумулятора в зависимости от активности хватает на 60 часов работы.

A4TECH Bloody R90 Plus

Софт

Для у A4TECH Bloody R90 Plus доступна утилита управления. С помощью идет получение доступ к опциям Core-1, Core-2, Ultra Core-3, Ultra Core-4, обеспечивающим целый ряд преимуществ в шутерах и играх других жанров.

A4TECH Bloody R90 Plus

Вкладка с изменением действий для клавиш. Программировать можно семь команд.

A4TECH Bloody R90 Plus

Выставляются уровни чувствительности по двум осям, ускорение, частота опроса сенсора, высота отрыва.

A4TECH Bloody R90 Plus

Есть настройки, позволяющие к одному адаптеру подключить до пяти совместимых устройств, выставить уровень энергосбережения, калибровка соединения.

A4TECH Bloody R90 Plus

Тесты

Мышка A4TECH Bloody R90 Plus оснащена оптическим сенсором PixArt BC3332-S с ускорением 25G, регулируемой высотой отрыва и разрешением до 5000 CPI. Отлично себя показала в Escape from Tarkov, Battlefield 2042 и Call of Duty. Курсор не срывает, не дрожит, мышка позволяла получать высокую кучность и точность стрельбы.

A4TECH Bloody R90 Plus

Удобно лежит в руке, поддерживает все типы хвата. Несмотря на встроенный аккумулятор она легкая, перемещать по поверхности стола несложно. Длительные сеансы в играх проходили без заметной усталости в суставах.

A4TECH Bloody R90 Plus

Подключив адаптер 2.4 ГГц через комплектный адаптер удлинитель, сократив дистанцию, получили скорости и точность, характерную для проводного подключения.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4TECH Bloody R90 Plus – беспроводная игровая мышка с точным сенсором. Высокая скорость соединения с низкими задержками, аккумулятор с длительным временем автономной работы, программируемые клавиши, металлические ножки, удлинитель для адаптера в комплекте, подсветка, металлические ножки.
A4TECH Bloody R90 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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