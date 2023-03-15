Обзор A4TECH Bloody R90 Plus. Беспроводная игровая мышка с точным сенсором

Комплект включает адаптер подключения, удлинитель, кабель для зарядки, руководств пользователя и гарантийный талон. Собрано в коробке с изображением манипулятора и данными по особенностям ее исполнения.
Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой с бороздками, улучшающими сцепление, вращается с внятными тактильными отсечками. По центру подсвечиваемая зона, также светится логотип бренда на спинке.
За колесиком три дополнительные клавиши используемые для смены режимов стрельбы и разрешения сенсора. В дальнейшем можно будет сменить действие, используя программное обеспечение.
Левая сторона заужена, здесь зона с текстурным рисунком. Выведены две дополнительные клавиши, также с возможностью программирования.
На основании у A4TECH Bloody R90 Plus четыре металлические ножки скольжения. Они не стираются при длительной эксплуатации.
Под крышкой находится скрытый отсек для адаптера подключения. Не потеряется при перевозках. Есть тумблер питания.
Для адаптера в комплекте есть удлинитель с помощью которого можно будет сократить расстояние от системного блока до мышки.
Зарядка проходит через разъем microUSB, выведенный по центру передней грани. Встроенного аккумулятора в зависимости от активности хватает на 60 часов работы.
Вкладка с изменением действий для клавиш. Программировать можно семь команд.
Выставляются уровни чувствительности по двум осям, ускорение, частота опроса сенсора, высота отрыва.
Есть настройки, позволяющие к одному адаптеру подключить до пяти совместимых устройств, выставить уровень энергосбережения, калибровка соединения.
Удобно лежит в руке, поддерживает все типы хвата. Несмотря на встроенный аккумулятор она легкая, перемещать по поверхности стола несложно. Длительные сеансы в играх проходили без заметной усталости в суставах.
Подключив адаптер 2.4 ГГц через комплектный адаптер удлинитель, сократив дистанцию, получили скорости и точность, характерную для проводного подключения.