Обзор A4TECH Bloody W60 Pro. Игровая мышка с точным оптическим сенсором

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование игровой мышки A4Tech Bloody W60 Max , ориентированную на любителей шутеров. Не так давно была выпущена ее улучшенная ее модификация. Главным отличием стал улучшенный оптический сенсор PixArt 3389 с максимальной чувствительностью до 16000 DPI.

A4TECH Bloody W60 Pro обзор

Комплектация

Сегодня мы поделимся опытом ее эксплуатации. Сама мышка уже появилась в ключевых российских магазинах.Упакована в коробке с подробным описанием особенностей и общими данными по характеристикам. Комплект включат карточку с рекомендацией по загрузке софта и инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Корпус ассиметричной формы. Рассчитана она под правшей. В основе используется пластик с софт-тач покрытием.

Справа и слева углубление под удобный хват. Есть прорезиненное покрытие, улучшающее сцепление.

Основные клавиши оснащены переключателями с высоким ресурсом службы. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

Поверхность клавиш отделена от спинки вставкой из полуматового пластика. Эта часть при активной работе подсвечивается.

Многоцветная подсветка есть и на задней части корпуса. Светится еще и логотип на спинке.

Эффектом подсветки и цветами A4TECH Bloody W60 Pro можно будет управлять с помощью софта.

Прорезиненное колесико с внятными тактильными отсечками. Центральная его часть подсвечивается.

Позади него, как и у изученной ранее A4Tech Bloody W90 Max , есть три дополнительные клавиши рядом с колесиком. Этот набор предлагает дополнительные режимы стрельбы в шутерах или другие действия после перенастройки.

Еще две дополнительные клавиши на боковой грани. Их корпус удлинен, по центру выступ. Для нажатия не требуют изменения хвата.

На основании четыре металлические ножки скольжения X'Glide Boot. У них в сравнение с тефлоном выше ресурс. Сам производитель заявляет о 300 километрах.

Для доступа к двум клавишам нужно будет перевернуть мышку. Они переключаются частоту опроса сенсора и высоту отрыва.

Софт

Подключается с помощью кабеля в нейлоновой оплетке. Корпус окрашен в красный цвет.A4TECH Bloody W60 Pro поддерживает управление при помощи программного обеспечения Bloody 7. С помощью него проводится изменение действие для дополнительных клавиш.

Пять уровней чувствительности. Настройки по осям в отдельности. Высота отрыва. Калибровка под тип покрытия.

Редактор макросов с записью действия мышки и клавиатуры.

Управление подсветкой. большой выбор эффектов.

Режимы стрельбы для трех дополнительных клавиш. Режим снайперской стрельбы.

Технология Core. Здесь предлагается четыре разные оптимизации под определенные жанры. Стратегии, FPS, MMO/RPG.

Функция хедшотов в зависимости от разрешения экрана и названия оружия.

Тесты

Мышка получила оптический сенсор PixArt 3389 с максимальной чувствительностью 16 000 DPI. Хорошая точность. Контролируемое скольжение, на ковриках с мягким и твердым типами покрытий.

Поддерживаются основные типы хвата. Кнопки в пределах быстрого доступа. Нареканий по качеству исполнения нет.

Итоги

A4TECH Bloody W60 Pro – хорошо сбалансированная игровая мышка с точным сенсором. Дополнительные клавиши, упрощающие стрельбу в шутерах. Эргономичный корпус, подсветка, программное обеспечение, металлические ножки скольжения, кабель в нейлоновой оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".