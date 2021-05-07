Обзор A4TECH Bloody W60 Pro. Игровая мышка с точным оптическим сенсором

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование игровой мышки A4Tech Bloody W60 Max, ориентированную на любителей шутеров. Не так давно была выпущена ее улучшенная ее модификация. Главным отличием стал улучшенный оптический сенсор PixArt 3389 с максимальной чувствительностью до 16000 DPI.

A4TECH Bloody W60 Pro

Сегодня мы поделимся опытом ее эксплуатации. Сама мышка уже появилась в ключевых российских магазинах.

A4TECH Bloody W60 Pro обзор

Комплектация

Упакована в коробке с подробным описанием особенностей и общими данными по характеристикам. Комплект включат карточку с рекомендацией по загрузке софта и инструкцию на русском языке.

A4TECH Bloody W60 Pro

Внешний вид

Корпус ассиметричной формы. Рассчитана она под правшей. В основе используется пластик с софт-тач покрытием.

A4TECH Bloody W60 Pro

Справа и слева углубление под удобный хват. Есть прорезиненное покрытие, улучшающее сцепление.

A4TECH Bloody W60 Pro

Основные клавиши оснащены переключателями с высоким ресурсом службы. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

A4TECH Bloody W60 Pro

Поверхность клавиш отделена от спинки вставкой из полуматового пластика. Эта часть при активной работе подсвечивается.

A4TECH Bloody W60 Pro

Многоцветная подсветка есть и на задней части корпуса. Светится еще и логотип на спинке.

A4TECH Bloody W60 Pro

Эффектом подсветки и цветами A4TECH Bloody W60 Pro можно будет управлять с помощью софта.

A4TECH Bloody W60 Pro

Прорезиненное колесико с внятными тактильными отсечками. Центральная его часть подсвечивается.

A4TECH Bloody W60 Pro

Позади него, как и у изученной ранее A4Tech Bloody W90 Max, есть три дополнительные клавиши рядом с колесиком. Этот набор предлагает дополнительные режимы стрельбы в шутерах или другие действия после перенастройки.

A4TECH Bloody W60 Pro

Еще две дополнительные клавиши на боковой грани. Их корпус удлинен, по центру выступ. Для нажатия не требуют изменения хвата.

На основании четыре металлические ножки скольжения X'Glide Boot. У них в сравнение с тефлоном выше ресурс. Сам производитель заявляет о 300 километрах.

A4TECH Bloody W60 Pro

Для доступа к двум клавишам нужно будет перевернуть мышку. Они переключаются частоту опроса сенсора и высоту отрыва.

A4TECH Bloody W60 Pro

Подключается с помощью кабеля в нейлоновой оплетке. Корпус окрашен в красный цвет.

Софт

A4TECH Bloody W60 Pro поддерживает управление при помощи программного обеспечения Bloody 7. С помощью него проводится изменение действие для дополнительных клавиш.

A4TECH Bloody W60 Pro

Пять уровней чувствительности. Настройки по осям в отдельности. Высота отрыва. Калибровка под тип покрытия.

A4TECH Bloody W60 Pro

Редактор макросов с записью действия мышки и клавиатуры.

A4TECH Bloody W60 Pro

Управление подсветкой. большой выбор эффектов.

A4TECH Bloody W60 Pro

Режимы стрельбы для трех дополнительных клавиш. Режим снайперской стрельбы.

A4TECH Bloody W60 Pro

Технология Core. Здесь предлагается четыре разные оптимизации под определенные жанры. Стратегии, FPS, MMO/RPG.

A4TECH Bloody W60 Pro

Функция хедшотов в зависимости от разрешения экрана и названия оружия.

A4TECH Bloody W60 Pro

Тесты

A4TECH Bloody W60 Pro

Мышка получила оптический сенсор PixArt 3389 с максимальной чувствительностью 16 000 DPI. Хорошая точность. Контролируемое скольжение, на ковриках с мягким и твердым типами покрытий.

A4TECH Bloody W60 Pro

Поддерживаются основные типы хвата. Кнопки в пределах быстрого доступа. Нареканий по качеству исполнения нет.

A4TECH Bloody W60 Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4TECH Bloody W60 Pro – хорошо сбалансированная игровая мышка с точным сенсором. Дополнительные клавиши, упрощающие стрельбу в шутерах. Эргономичный корпус, подсветка, программное обеспечение, металлические ножки скольжения, кабель в нейлоновой оплетке.
A4TECH Bloody W60 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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