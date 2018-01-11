Обзор A4Tech Bloody B805. Клавиатура с переключателями Light Strike

В наше распоряжение попала новая механическая клавиатура A4Tech Bloody B805, анонсированная в конце прошлого года. Построена на базе переключателей Light Strike со скоростью нажатия 0.2 мс. Производитель заявляет, что это один из самых быстрых переключателей среди доступных. Для сравнения в среднем распространённые переключатели 0.18мс. Разница идет за счет отказа от механического замыкания контактов, в пользу инфракрасного. Уменьшили точку срабатывания с 4 до 3 мм. Но еще одним преимуществом новинки стала стоимость относительно «механики» от конкурентов.

A4Tech Bloody B805 обзор

Составляет она 3850 рублей на момент публикации. Её продажи уже стартовали, и мы рады представить её первый подробный обзор.

Комплектация

Поставляется A4Tech Bloody B805 в темной коробке с изображением клавиатуры. На обратной стороне подробно описан список комбинаций клавиш и приводится рекомендация по загрузке программного обеспечения.

Внешний вид

Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, восемь сменных колпачков красного цвета, набор документации.Выполнена A4Tech Bloody B805 в исполнении «скелетон», кнопки расположены выше основной плоскости. Вес порядка 1 килограмма.

Основу корпуса составляет пластик с матовым покрытием. Лицевая панель полупрозрачная, при активации подсветки можно рассмотреть часть начинки, скрывающейся внутри.

Клавиатура не боится попадания влаги, для отвода жидкости есть несколько каналов. Эту особенность в дальнейшем можно использовать удаляя накопившуюся грязь.

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. SHIFT полноразмерный, ENTER однорядный. Эта модель распознает неограниченное количество нажатий.

Символы нанесены методом лазерной гравировкой. Кириллица подсвечивается практически равномерно, за счет расположение символов в верхней зоне переключателей.

Кейкапы со скошенными углами, частично подсветка заполняет и зону вокруг клавиш, создавая эффект объема.

С помощью комбинации клавиш, владелец A4Tech Bloody B805, сможет регулировать яркость подсветки. Есть эффект мерцания. Цвет только зеленый.

Восемь клавиш (WASD и стрелки) можно заменить с пластиковых на комплектные силиконовые, они же будут отличаться по цвету. Есть и удобный ключ для извлечения.

На нижней поверхности наклейка с техническими данными. Присутствует пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости.

Подставка под руки отсутствует. Рамки вокруг блока клавиш узкие. Сборка качественная, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Софт

Подключается при помощи кабеля с тканевой защитной оплеткой. На конце фигурный позолоченный коннектор. Место выхода кабеля усиленно.A4Tech Bloody B805 поддерживает утилиту KeyDominator. С помощью неё можно настроить действие любой из клавиш. Есть подробный редактор макросов и готовые часто используемые команды.

Отличием от конкурентов стала возможность записи еще и движения мышки, позволяя создавать сложные макросы для автоматизации рутинных процессов в играх. Для каждой клавиши можно выбрать три действия в зависимости от активного профиля.

Тесты

Клавиши у тестируемой клавиатуры действительно быстрые. Каких-либо задержек мы не наблюдали. Нажимаются без затруднений. Есть внятная тактильная отдача. Стоит отметить еще и наличие слышимого шума.

Итоги по A4Tech Bloody B805

Клавиши Light Strike определенно заслуживают внимания, выступая интересной альтернативой переключателям CHERRY. Кстати, еще одним выгодным отличием стал ресурс службы в 10 миллионов кликов.A4Tech Bloody B805 станет хорошим выбором для тех, кто находится в поисках функциональной и быстрой клавиатуры под игры различных жанров. К её плюсам отнесем поддержку программного обеспечения, дизайн, защиту от воды, зеленую подсветку с регулируемой яркостью, поддержку режима Anti-Ghosting, ресурс в 10 миллионов кликов. Ну и конечно же стоимость.