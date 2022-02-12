Обзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателями

Не так давно A4TECH в конце прошлого года выпустила сразу несколько игровых клавиатур и две из них мы детально рассмотрим в рамках «Лаборатории». Сегодня же в центре внимания будет Bloody B820N. Из ее особенностей выделяются оптические переключатели с быстрым откликом, подсветка, высокий ресурс службы, софт для настройки.

Комплектация

Ее средняя стоимость составляет 7000 рублей.Ее комплект включает дополнительный набор кейкапов красного цвета, ключ для извлечения, зип-пакет для хранения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Владелец клавиатуры суммарно получает два набора переключателей. Отличия, между которыми заключаются в цвете: красные и черные.

Это как резервный набор для возможности замены при износе во время длительной эксплуатации, так и элемент оформления.

Можно микшировать, выделяя нужные клавиши. Например, те, что используются для управления в играх или на которые записаны пользовательские команды.

Замену упрощает комплектный ключ. Достаточно просто зацепить кейкап по краям и потянуть его вверх. Установка проходит обратным путем.

Символы на клавишах читаемы, как кириллические, так и латинские. Нанесены на одном уровне.

Подсвечиваются они равномерно. Частично подсветка заполняет пространство между клавишами у A4Tech Bloody B820N.

Набор из 104 клавиш. Мультимедийные опции управления интегрированы в набор F1-F8. Есть также для активации игрового режима и управления подсветкой.

Пробел и оба SHIFT стабилизированы. Не раскачиваются при нажатии по краям. Поверхность у всех переключателей матовая.

Верхняя панель у клавиатуры выполнена из цельного листа шлифованного металла. Черный цвет с текстурой. В плане практичности проблем нет.

Основа у корпуса красного цвета. По краям откидные ножки для изменения угла наклона. Есть набор дренажных отверстий, отводящих случайно пролитую жидкость. Резиновые накладки, предотвращающие скольжение по столу. В центре наклейка с техническими данными.

По центру задней грани интерфейсный кабель. Он сопровождается нейлоновой оплеткой.

Софт

Общие габариты для клавиатуры с полным набором клавиш компактные за счет узких боковых граней. Но и выраженной подставки под запястья у нее тоже нет.Для A4Tech Bloody B820N доступна утилита управления. Поддерживает ULTRA CORE, позволяющую связать действие.

Задействование части клавиш для переключения для назначенных команд.

В редакторе можно записывать команды от мышки и клавиатуры.

Комбинирование команд и цикличное выполнение.

Тесты

В клавиатуре используются оптические переключатели. Срабатывание у них проходит на отметке в 3 мм. При этом отклик составляет 0.2 мм. Для них заявлен высокий ресурс службы до 100 миллионов кликов. При нажатии издают слышимый щелчок, здесь он сделан скорее для повышения тактильных ощущения.

С ней мы играли в DYUNG LIGHT 2, Shadow of Tomb Raider и Battlefield 2042. Она же использовался для набора текста новостей одним из наших редакторов. Проблем в указанных сценариях выявлено не было.

Итоги

A4Tech Bloody B820N – игровая клавиатура с оптическими переключателями Light Strike. Малые задержки, короткий ход, щелчок во время нажатий, защита от воды, управляемая подсветка, металл в конструкции, дополнительный набор кейкапов красного цвета, кабель в нейлоновой оплетке и софт.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".