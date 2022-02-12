Обзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателями

Ее средняя стоимость составляет 7000 рублей.
Это как резервный набор для возможности замены при износе во время длительной эксплуатации, так и элемент оформления.
Можно микшировать, выделяя нужные клавиши. Например, те, что используются для управления в играх или на которые записаны пользовательские команды.
Замену упрощает комплектный ключ. Достаточно просто зацепить кейкап по краям и потянуть его вверх. Установка проходит обратным путем.
Символы на клавишах читаемы, как кириллические, так и латинские. Нанесены на одном уровне.
Подсвечиваются они равномерно. Частично подсветка заполняет пространство между клавишами у A4Tech Bloody B820N.
Набор из 104 клавиш. Мультимедийные опции управления интегрированы в набор F1-F8. Есть также для активации игрового режима и управления подсветкой.
Пробел и оба SHIFT стабилизированы. Не раскачиваются при нажатии по краям. Поверхность у всех переключателей матовая.
Верхняя панель у клавиатуры выполнена из цельного листа шлифованного металла. Черный цвет с текстурой. В плане практичности проблем нет.
Основа у корпуса красного цвета. По краям откидные ножки для изменения угла наклона. Есть набор дренажных отверстий, отводящих случайно пролитую жидкость. Резиновые накладки, предотвращающие скольжение по столу. В центре наклейка с техническими данными.
По центру задней грани интерфейсный кабель. Он сопровождается нейлоновой оплеткой.
Общие габариты для клавиатуры с полным набором клавиш компактные за счет узких боковых граней. Но и выраженной подставки под запястья у нее тоже нет.
Задействование части клавиш для переключения для назначенных команд.
В редакторе можно записывать команды от мышки и клавиатуры.
Комбинирование команд и цикличное выполнение.
В клавиатуре используются оптические переключатели. Срабатывание у них проходит на отметке в 3 мм. При этом отклик составляет 0.2 мм. Для них заявлен высокий ресурс службы до 100 миллионов кликов. При нажатии издают слышимый щелчок, здесь он сделан скорее для повышения тактильных ощущения.
С ней мы играли в DYUNG LIGHT 2, Shadow of Tomb Raider и Battlefield 2042. Она же использовался для набора текста новостей одним из наших редакторов. Проблем в указанных сценариях выявлено не было.