Обзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателями

Не так давно A4TECH в конце прошлого года выпустила сразу несколько игровых клавиатур и две из них мы детально рассмотрим в рамках «Лаборатории». Сегодня же в центре внимания будет Bloody B820N. Из ее особенностей выделяются оптические переключатели с быстрым откликом, подсветка, высокий ресурс службы, софт для настройки.

A4Tech Bloody B820N

Ее средняя стоимость составляет 7000 рублей.

Комплектация

Ее комплект включает дополнительный набор кейкапов красного цвета, ключ для извлечения, зип-пакет для хранения, руководство пользователя и гарантийный талон.

A4Tech Bloody B820N

Внешний вид

Владелец клавиатуры суммарно получает два набора переключателей. Отличия, между которыми заключаются в цвете: красные и черные.

A4Tech Bloody B820N

Это как резервный набор для возможности замены при износе во время длительной эксплуатации, так и элемент оформления.

A4Tech Bloody B820N

Можно микшировать, выделяя нужные клавиши. Например, те, что используются для управления в играх или на которые записаны пользовательские команды.

A4Tech Bloody B820N

Замену упрощает комплектный ключ. Достаточно просто зацепить кейкап по краям и потянуть его вверх. Установка проходит обратным путем.

A4Tech Bloody B820N

Символы на клавишах читаемы, как кириллические, так и латинские. Нанесены на одном уровне.

A4Tech Bloody B820N

Подсвечиваются они равномерно. Частично подсветка заполняет пространство между клавишами у A4Tech Bloody B820N.

A4Tech Bloody B820N

Набор из 104 клавиш. Мультимедийные опции управления интегрированы в набор F1-F8. Есть также для активации игрового режима и управления подсветкой.

A4Tech Bloody B820N

Пробел и оба SHIFT стабилизированы. Не раскачиваются при нажатии по краям. Поверхность у всех переключателей матовая.

A4Tech Bloody B820N

Верхняя панель у клавиатуры выполнена из цельного листа шлифованного металла. Черный цвет с текстурой. В плане практичности проблем нет.

A4Tech Bloody B820N

Основа у корпуса красного цвета. По краям откидные ножки для изменения угла наклона. Есть набор дренажных отверстий, отводящих случайно пролитую жидкость. Резиновые накладки, предотвращающие скольжение по столу. В центре наклейка с техническими данными.

A4Tech Bloody B820N

По центру задней грани интерфейсный кабель. Он сопровождается нейлоновой оплеткой.

A4Tech Bloody B820N

Общие габариты для клавиатуры с полным набором клавиш компактные за счет узких боковых граней. Но и выраженной подставки под запястья у нее тоже нет.

Софт

Для A4Tech Bloody B820N доступна утилита управления. Поддерживает ULTRA CORE, позволяющую связать действие.

A4Tech Bloody B820N

Задействование части клавиш для переключения для назначенных команд.

A4Tech Bloody B820N

В редакторе можно записывать команды от мышки и клавиатуры.

A4Tech Bloody B820N

Комбинирование команд и цикличное выполнение.

A4Tech Bloody B820N

Тесты

A4Tech Bloody B820N

В клавиатуре используются оптические переключатели. Срабатывание у них проходит на отметке в 3 мм. При этом отклик составляет 0.2 мм. Для них заявлен высокий ресурс службы до 100 миллионов кликов. При нажатии издают слышимый щелчок, здесь он сделан скорее для повышения тактильных ощущения.

A4Tech Bloody B820N

С ней мы играли в DYUNG LIGHT 2, Shadow of Tomb Raider и Battlefield 2042. Она же использовался для набора текста новостей одним из наших редакторов. Проблем в указанных сценариях выявлено не было.

A4Tech Bloody B820N

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Bloody B820N – игровая клавиатура с оптическими переключателями Light Strike. Малые задержки, короткий ход, щелчок во время нажатий, защита от воды, управляемая подсветка, металл в конструкции, дополнительный набор кейкапов красного цвета, кабель в нейлоновой оплетке и софт.
A4Tech Bloody B820N получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы A4Tech Bloody B820N
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