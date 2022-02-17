Обзор A4Tech Bloody B820R Dual Color. Игровая клавиатура с быстрыми и надежными переключателями

Продолжая изучение актуальной модельной линейки игровой периферии в центре внимания будет A4Tech Bloody B820R Dual Color с двумя видами переключателей. Помимо этого, тут есть настраиваемая подсветка с шестью эффектами, быстрая реакция и длительный ресурс службы.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Доступна она за 7 500 рублей.

Комплектация

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Упакована в коробку, на лицевой стороне которой приведен общие данные по ключевым особенностям. В зип-пакете собран набор сменных кейкапов, ключ для их смены, руководство пользователя и гарантийный талон.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

A4Tech Bloody B820R Dual Color обзор

Внешний вид

Лицевая панель выполнена из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет. По периметру аккуратный шлиц.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Выполнена в стиле скелетон. Кейкапы расположены выше рабочей плоскости. Все клавиши включая ПРОБЕЛ и SHIFT стабилизированы.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Владелец этой клавиатуры получает полный набор сменных кейкапов. Выполнены они из износоустойчивого пластика черного цвета.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

По умолчанию же установлены серые, черные и красные. Сочетание разных цветов дает возможность кастомизировать внешний вид и акцентировать кнопки, на которые завязаны быстрые команды.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Процесс замены несложен. Достаточно потянуть кейкап с помощью комплектного ключа и установить на его место новый.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Все они реализованы методом литья. Символы не должны со временем стираться, сохраняя читаемость.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Также отметим, что блоки QWER и ASDF с прорезиненными колпачками и измененной геометрией верхней грани.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

У A4Tech Bloody B820R каждая клавиша подсвечивается независимо. Это дает хорошие возможности по настройке подсветки и ее эффектов.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

F1-F7 дополнительно управляют громкостью воспроизведения и переключают треки. ИГРОВОЙ режим, переключение эффектов подсветки. Три дополнительные клавиши в верхнем правом углу.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

В центре место выхода интерфейсного кабеля. Он с нейлоновой оплеткой. Коннектор красного цвета.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Корпус клавиатуры влагозащищен. На основании распределены дренажные отверстия. Эта особенность подстрахует от повреждения при случайно пролитой жидкости.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Пара откидных ножек. Два варианта наклона рабочей плоскости. Во всех стоит устойчиво. Крышка клавиатуры не продавливается при быстрых и сильных нажатиях.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Софт

A4Tech Bloody B820R позволяет проводить настройки с помощью утилиты, загружаемой с официального сайта. С ее помощью можно запрограммировать команды, например режимы стрельбы.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Редактор макросов и выбор действия.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Управление подсветкой и эффектами. Эффекты можно завязать на сочетание кнопок FN 1-9.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Подробный редактор макросов с записью действий мышки и клавиатуры.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Инструменты для упрощенной работы с комбо.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Тесты

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Оснащена оптическими переключателями Light Strike. Они быстрые и дают хороший тактильный отклик. Есть и хорошо слышимый щелчок. Точка срабатывания у этих переключателей расположена на уровне 0.2 мм. Для этих переключателей производителей заявлет ресурс в 100 миллионов кликов.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Подходит для быстрой печати. Времени на ее освоение не потребовалось. Позволяла получать хорошие результаты в сетевых шутерах.

A4Tech Bloody B820R Dual Color

Итоги

A4Tech Bloody B820R Dual Color сочетает преимущества механическим и мембранных клавиатур. Дополнительный набор кейкапов, ресурс в 100 миллионов кликов, детальное управление подсветкой и быстрое переключение между режимами, кабель в нейлоновой оплетке, софт.
Комментарии и отзывы A4Tech Bloody B820R Dual Color
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