Обзор A4Tech Bloody Q50. Недорогая игровая мышка

2018-01-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - A4Tech Bloody Q50; [170]
В конце прошлого года компания A4TECH, полюбившаяся многим пользователям за функциональную и недорогую периферию, представила сразу серию новых игровых мышек. В числе этих новинок,была и A4Tech Bloody Q50, опытом эксплуатации которой мы сегодня и хотим поделиться с вами. Её особенностями стали поддержка программного обеспечения, сенсор с чувствительностью 3200DPI, многоцветная подсветка и улучшенное скольжение.

A4Tech Bloody Q50

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1250 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

A4Tech Bloody Q50 обзор

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с прозрачным окошком. Подробно описаны технические характеристики, ключевые преимущества и фирменные технологии.

A4Tech Bloody Q50

Комплект включает только набор документации.

A4Tech Bloody Q50

Внешний вид

Выполнена A4Tech Bloody Q50 в симметричном корпусе из пластика с софт-тач покрытием. Из ограничений отметим отсутствие дополнительных кнопок на правой грани.

A4Tech Bloody Q50

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечиваются боковые зоны корпуса и колесико.

A4Tech Bloody Q50

Интересно смотрятся парные вставки из прозрачного пластика, позволяющие частично рассмотреть содержимое манипулятора.

A4Tech Bloody Q50

Для основных кнопок заявлен ресурс в 10 миллионов кликов. По центру кнопок небольшое углубление. Есть зоны отдыха справа и слева, эти части прорезинены.

A4Tech Bloody Q50

По центру зафиксировано колесико с рисунком в виде протектора. Края колесика подсвечиваются.

A4Tech Bloody Q50

Позади колесика группа из трех кнопок. Расположены удобно, для нажатия по ним не потребуется изменение хвата.

A4Tech Bloody Q50

Плюс две кнопки на левом торце, по умолчанию выполняющие функции НАЗАД и ВПЕРЕД.

A4Tech Bloody Q50

Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткой. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. На конце фигурный позолоченный коннектор.

A4Tech Bloody Q50

На нижней стороне четыре металлические ножки, обеспечивающие легкое скольжение на разных типах поверхностей.

A4Tech Bloody Q50

Сборка качественная, визуально мышка производит приятное впечатление.

A4Tech Bloody Q50

Тесты

A4Tech Bloody Q50 оснащена оптическим сенсором с чувствительностью 3200CPI. Ускорение 20G, частота опроса 125 Гц. Вес мышки не регулируется, составляет 290 граммов, длина корпуса 126 мм. Мышка хорошо лежит в руке, вес сбалансирован. Из рук не выскальзывает, но внешние поверхности подвержены загрязнению пальцами.

A4Tech Bloody Q50

Кнопки отзывчивые. Есть небольшой уровень шума во время кликов. В тестируемой нами мышке не понравилась прокрутка колесика, нет достаточного сопротивления и не хватает обратной связи.

A4Tech Bloody Q50

Сенсор показал себя хорошо. Срывов замечено за время тестов не было. Мы эксплуатировали мышку с несколькими ковриками.

Итоги по A4Tech Bloody Q50

A4Tech Bloody Q50 для своего ценового сегмента демонстрирует хорошее качество исполнения, интересный дизайн с несколькими зонами подсветки. К плюсам отнесем металлические ножки, дополнительные кнопки, кабель с тканевой оплеткой. Не устроить может колесико прокрутки и маркое покрытие.

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