Обзор A4Tech Bloody Q50. Недорогая игровая мышка

В конце прошлого года компания A4TECH, полюбившаяся многим пользователям за функциональную и недорогую периферию, представила сразу серию новых игровых мышек. В числе этих новинок,была и A4Tech Bloody Q50, опытом эксплуатации которой мы сегодня и хотим поделиться с вами. Её особенностями стали поддержка программного обеспечения, сенсор с чувствительностью 3200DPI, многоцветная подсветка и улучшенное скольжение.

A4Tech Bloody Q50 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1250 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с прозрачным окошком. Подробно описаны технические характеристики, ключевые преимущества и фирменные технологии.

Комплект включает только набор документации.

Внешний вид

Выполнена A4Tech Bloody Q50 в симметричном корпусе из пластика с софт-тач покрытием. Из ограничений отметим отсутствие дополнительных кнопок на правой грани.

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечиваются боковые зоны корпуса и колесико.

Интересно смотрятся парные вставки из прозрачного пластика, позволяющие частично рассмотреть содержимое манипулятора.

Для основных кнопок заявлен ресурс в 10 миллионов кликов. По центру кнопок небольшое углубление. Есть зоны отдыха справа и слева, эти части прорезинены.

По центру зафиксировано колесико с рисунком в виде протектора. Края колесика подсвечиваются.

Позади колесика группа из трех кнопок. Расположены удобно, для нажатия по ним не потребуется изменение хвата.

Плюс две кнопки на левом торце, по умолчанию выполняющие функции НАЗАД и ВПЕРЕД.

Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткой. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. На конце фигурный позолоченный коннектор.

На нижней стороне четыре металлические ножки, обеспечивающие легкое скольжение на разных типах поверхностей.

Сборка качественная, визуально мышка производит приятное впечатление.

Тесты

A4Tech Bloody Q50 оснащена оптическим сенсором с чувствительностью 3200CPI. Ускорение 20G, частота опроса 125 Гц. Вес мышки не регулируется, составляет 290 граммов, длина корпуса 126 мм. Мышка хорошо лежит в руке, вес сбалансирован. Из рук не выскальзывает, но внешние поверхности подвержены загрязнению пальцами.

Кнопки отзывчивые. Есть небольшой уровень шума во время кликов. В тестируемой нами мышке не понравилась прокрутка колесика, нет достаточного сопротивления и не хватает обратной связи.

Итоги по A4Tech Bloody Q50

Сенсор показал себя хорошо. Срывов замечено за время тестов не было. Мы эксплуатировали мышку с несколькими ковриками.A4Tech Bloody Q50 для своего ценового сегмента демонстрирует хорошее качество исполнения, интересный дизайн с несколькими зонами подсветки. К плюсам отнесем металлические ножки, дополнительные кнопки, кабель с тканевой оплеткой. Не устроить может колесико прокрутки и маркое покрытие.