Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров

Тестируемая сегодня игровая мышка A4Tech Bloody X5 Max, ориентированной на киберспорт и получение высоких результатов в сетевых играх. предлагаются регулировки чувствительности сенсора, скорости отслеживания и ускорения. Плюс отдельная кнопка для корректировки производительности. Установлен высокоточный оптический сенсор.

A4Tech Bloody X5 Max обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку с привлекательным оформлением. Внутри зафиксирована на подложку из пластика, предотвращающая получение повреждений при транспортировке. Комплект включает руководство пользователя, сменные ножки и наглядную инструкцию по управлению.

Внешний вид

Выполнена в корпусе ассиметричной формы. Рассчитана под правшей. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Весит корпус 140 граммов. Длина корпуса 130 сантиметров. Проведена балансировка. К качеству исполнения нареканий нет.

Основные клавиши с высоким ресурсом службы. Ход кнопок короткий, нажимаются с внятной тактильной отдаче. Переходят кнопки в спинку без видимых границ.

Между кнопками зона с колесиком прокрутки. Его центральная часть подсвечивается. Есть резиновая накладка.

Реализована многоцветная подсветка. Это логотип на спинке и еще один на боковой зоне.

Ей можно управлять зажатием двух боковых клавиш и вращением колесика. Последовательно сменяются цвета, есть режим последовательной смены 10 цветов.

Справа и слева зоны с мелкоточечными углублениями, улучшающими хват мышки. Углубление под палец слева и выступ справа.

Клавиши корректировки режимов работы и управления сенсором у A4Tech Bloody X5 Max перенесены на основания. Так исключается ложные нажатия.

Это кнопки изменения чувствительности сенсора вручную, переключения заданных уровней чувствительности, корректировки высоты отрыва (1.5, 2.0, 3.0) и частоты опроса сенсора (от 125 до 2000 Гц). Для удобства кнопки сопровождаются индикаторами, отображающими текущий статус.

По периметру распределены ножки скольжения. Присутствуют углубления для последующей замены. В комплекте есть запасной набор. В центре окошко сенсора.

Тесты

Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра. Ферритовая защита.В отличие от рассмотренной ранее A4Tech Bloody W60 Max не поддерживает программного обеспечения. Все необходимые настройки проводятся с помощью встроенных кнопок и комбинаций нажатий. Такой подход позволит брать мышку с собой на турниры или в клубы при игре с друзьями, все необходимые пресеты выставляются без установки софта. Они же не будут теряться в последующем.

В A4Tech Bloody X5 Max установлен сенсор BC3332-A с максимальным разрешением 10000 CPI. Ранее мы его не встречали в мышках. За время тестирования он продемонстрировал высокую точность и отсутствие акселерации. Для большинства игр будет оптимальным использовать готовые отсечки: 400, 800, 1000, 1600 и 3200 единиц. Добавим сюда частоту опроса в 2000 Гц.

Итоги по A4Tech Bloody X5 Max

Форма у корпуса удобная. Поддерживаются все типы хвата. Скольжение контролируемо. Вес сбалансирован.A4Tech Bloody X5 Max – игровая мышка с оптическим сенсором высокой точности. Управление с помощью встроенной группы кнопок, эргономичная форма, надежное исполнение, высокая производительность, сбалансированный вес. Не устроить может отсутствие возможности распределить макросы.