Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2990 рублей.
A4Tech Bloody X5 Max обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакована в коробку с привлекательным оформлением. Внутри зафиксирована на подложку из пластика, предотвращающая получение повреждений при транспортировке. Комплект включает руководство пользователя, сменные ножки и наглядную инструкцию по управлению.
Внешний видВыполнена в корпусе ассиметричной формы. Рассчитана под правшей. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.
Весит корпус 140 граммов. Длина корпуса 130 сантиметров. Проведена балансировка. К качеству исполнения нареканий нет.
Основные клавиши с высоким ресурсом службы. Ход кнопок короткий, нажимаются с внятной тактильной отдаче. Переходят кнопки в спинку без видимых границ.
Между кнопками зона с колесиком прокрутки. Его центральная часть подсвечивается. Есть резиновая накладка.
Реализована многоцветная подсветка. Это логотип на спинке и еще один на боковой зоне.
Ей можно управлять зажатием двух боковых клавиш и вращением колесика. Последовательно сменяются цвета, есть режим последовательной смены 10 цветов.
Справа и слева зоны с мелкоточечными углублениями, улучшающими хват мышки. Углубление под палец слева и выступ справа.
Клавиши корректировки режимов работы и управления сенсором у A4Tech Bloody X5 Max перенесены на основания. Так исключается ложные нажатия.
Это кнопки изменения чувствительности сенсора вручную, переключения заданных уровней чувствительности, корректировки высоты отрыва (1.5, 2.0, 3.0) и частоты опроса сенсора (от 125 до 2000 Гц). Для удобства кнопки сопровождаются индикаторами, отображающими текущий статус.
По периметру распределены ножки скольжения. Присутствуют углубления для последующей замены. В комплекте есть запасной набор. В центре окошко сенсора.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра. Ферритовая защита.
ТестыВ отличие от рассмотренной ранее A4Tech Bloody W60 Max не поддерживает программного обеспечения. Все необходимые настройки проводятся с помощью встроенных кнопок и комбинаций нажатий. Такой подход позволит брать мышку с собой на турниры или в клубы при игре с друзьями, все необходимые пресеты выставляются без установки софта. Они же не будут теряться в последующем.
В A4Tech Bloody X5 Max установлен сенсор BC3332-A с максимальным разрешением 10000 CPI. Ранее мы его не встречали в мышках. За время тестирования он продемонстрировал высокую точность и отсутствие акселерации. Для большинства игр будет оптимальным использовать готовые отсечки: 400, 800, 1000, 1600 и 3200 единиц. Добавим сюда частоту опроса в 2000 Гц.
Форма у корпуса удобная. Поддерживаются все типы хвата. Скольжение контролируемо. Вес сбалансирован.