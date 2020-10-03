Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором

Не так давно мы проводили тестирование мышки A4Tech Bloody X5 Max , ориентированной на киберспорт. Сегодня в рамках этой серии детально изучим A4Tech Bloody X5 Pro, оснащенная сенсором с чувствительностью до 16000 CPI. Список ключевых особенностей и преимуществ схож с рассмотренной ранее мышкой.

A4Tech Bloody X5 Pro обзор

Ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3590 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку из плотного картона. Внутри зафиксирована во вспененную подложку. Комплект включает руководство пользователя на русском языке, сменные ножки и гарантийный талон.

Внешний вид

Мышка оптимизирована под правшей. Ассиметричный корпус из черного пластика, повторяет форму ладони.

Есть несколько зон с подсветкой. доступно 12 разных эффектов. Переключать можно нажатием на комбинацию клавиш.

Подсвечивается центральная часть колесика прокрутки, логотип на спинке и боковой части. Выглядит аккуратно и стильно.

Справа плавный выступ, слева вогнута с небольшой площадкой под большой палец правой руки. Нанесен микротекстурный рисунок, улучшающий хват.

Основные клавиши у A4Tech Bloody X5 Pro переходят в спинку, являясь цельной частью корпуса. Для установленных переключателей заявлен высокий ресурс службы.

Колесико прокрутки с накладкой в виде ряда продольных валиков. Прокрутка идет с хорошо ощущаемыми тактильными отсечками.

На левой грани две дополнительные клавиши. По умолчанию они выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Отдельной кнопки для переключения чувствительности в видимой части нет.

Блок управления перемещен на основание. Так исключаются ложные нажатия. Они сопровождаются пояснением по режимам и светодиодными индикаторами для контроля.

Четыре отдельные кнопки меняют высоту отрыва, частоту опроса сенсора, выставляют вручную чувствительность или переключают один из пяти предустановленных.

Пять ножек скольжения по периметру. В комплекте сменный набор. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. Ферритовая защита. Длина 1.8 метра.

Тесты

Мышка A4Tech Bloody X5 Pro не требует установки драйвера и программного обеспечения. Корректно определяется сразу после подключения. Полноценное управление проводится с помощью кнопок на основании. Пять готовых профилей по чувствительности: 400, 800, 1000, 1600 и 3200 DPI. Отдельным переключателем можно выставить уровень вручную в диапазоне от 50 до 16000 CPI. Корректируется частота опроса сенсора от 125 до 2000 Гц.

Установлен зарекомендовавший себя PixArt 3389. Он является одним из лучших среди доступных на момент осени 2020 года. Высокая точность на высоких уровнях CPI. Срыва и акселерации замечено не было.

Форма удобная. В руке лежит как «влитая». Поддерживаются основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям. Огрехов в качестве сборке и исполнения не наблюдается.

Итоги по A4Tech Bloody X5 Pro

A4Tech Bloody X5 Pro – хорошо сбалансированная игровая мышка под шутеры, MOBA и MMORPG. Эргономичная форма, возможность управления без установки софта, точный оптический сенсор с широким диапазоном регулировки, настраиваемая подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".