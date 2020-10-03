Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором

Не так давно мы проводили тестирование мышки A4Tech Bloody X5 Max, ориентированной на киберспорт. Сегодня в рамках этой серии детально изучим A4Tech Bloody X5 Pro, оснащенная сенсором с чувствительностью до 16000 CPI. Список ключевых особенностей и преимуществ схож с рассмотренной ранее мышкой.

A4Tech Bloody X5 Pro

Ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3590 рублей.

A4Tech Bloody X5 Pro обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона. Внутри зафиксирована во вспененную подложку. Комплект включает руководство пользователя на русском языке, сменные ножки и гарантийный талон.

A4Tech Bloody X5 Pro

Внешний вид

Мышка оптимизирована под правшей. Ассиметричный корпус из черного пластика, повторяет форму ладони.

A4Tech Bloody X5 Pro

Есть несколько зон с подсветкой. доступно 12 разных эффектов. Переключать можно нажатием на комбинацию клавиш.

A4Tech Bloody X5 Pro

Подсвечивается центральная часть колесика прокрутки, логотип на спинке и боковой части. Выглядит аккуратно и стильно.

A4Tech Bloody X5 Pro

Справа плавный выступ, слева вогнута с небольшой площадкой под большой палец правой руки. Нанесен микротекстурный рисунок, улучшающий хват.

A4Tech Bloody X5 Pro

Основные клавиши у A4Tech Bloody X5 Pro переходят в спинку, являясь цельной частью корпуса. Для установленных переключателей заявлен высокий ресурс службы.

A4Tech Bloody X5 Pro

Колесико прокрутки с накладкой в виде ряда продольных валиков. Прокрутка идет с хорошо ощущаемыми тактильными отсечками.

A4Tech Bloody X5 Pro

На левой грани две дополнительные клавиши. По умолчанию они выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Отдельной кнопки для переключения чувствительности в видимой части нет.

A4Tech Bloody X5 Pro

Блок управления перемещен на основание. Так исключаются ложные нажатия. Они сопровождаются пояснением по режимам и светодиодными индикаторами для контроля.

A4Tech Bloody X5 Pro

Четыре отдельные кнопки меняют высоту отрыва, частоту опроса сенсора, выставляют вручную чувствительность или переключают один из пяти предустановленных.

A4Tech Bloody X5 Pro

Пять ножек скольжения по периметру. В комплекте сменный набор. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

A4Tech Bloody X5 Pro

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. Ферритовая защита. Длина 1.8 метра.

A4Tech Bloody X5 Pro

Тесты

Мышка A4Tech Bloody X5 Pro не требует установки драйвера и программного обеспечения. Корректно определяется сразу после подключения. Полноценное управление проводится с помощью кнопок на основании. Пять готовых профилей по чувствительности: 400, 800, 1000, 1600 и 3200 DPI. Отдельным переключателем можно выставить уровень вручную в диапазоне от 50 до 16000 CPI. Корректируется частота опроса сенсора от 125 до 2000 Гц.

A4Tech Bloody X5 Pro

Установлен зарекомендовавший себя PixArt 3389. Он является одним из лучших среди доступных на момент осени 2020 года. Высокая точность на высоких уровнях CPI. Срыва и акселерации замечено не было.

A4Tech Bloody X5 Pro

Форма удобная. В руке лежит как «влитая». Поддерживаются основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям. Огрехов в качестве сборке и исполнения не наблюдается.

A4Tech Bloody X5 Pro

Итоги по A4Tech Bloody X5 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Bloody X5 Pro – хорошо сбалансированная игровая мышка под шутеры, MOBA и MMORPG. Эргономичная форма, возможность управления без установки софта, точный оптический сенсор с широким диапазоном регулировки, настраиваемая подсветка.
A4Tech Bloody X5 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы A4Tech Bloody X5 Pro
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