Обзор A4Tech FBK30. Беспроводная клавиатура с держателем для планшета и смартфона

Изучаемая сегодня беспроводная клавиатура A4Tech FBK30 поддерживает разные операционные системы и может использоваться как с носимым устройствами, включая планшеты iPad и Android, а также моноблоки и настольные ПК. Из особенностей производитель отмечает два способа подключения, встроенная подставка для планшета, круглые кейкапы с высокоэластичным силиконом и бесшумным нажатием.

A4Tech FBK30

В среднем ее стоимость составляет 1900 рублей.

Комплектация

A4Tech FBK30

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по способам подключения, характеристикам и особенностям исполнения. Комплект ее включает кабель удлинитель, USB-адаптер и руководство пользователя.

A4Tech FBK30

A4Tech FBK30 обзор

Внешний вид

Вышла сразу в нескольких расцветках, часть из них отлично сочетается с актуальной линейкой iMac. На выбор есть черная, белая, малиновая, в оттенке авокадо и «черная смородина».

A4Tech FBK30

Выполнена из пластика. Компактная и легкая. Сам корпус у нее выглядит и ощущается монолитным.

A4Tech FBK30

Отличает ее углубление вдоль всей ширины верхней грани, используемое для установки планшета. В нем же можно будет разместить смартфон.

A4Tech FBK30

Можно обратить внимание на форму кнопок у A4Tech FBK30, они круглые. Запатентованное инженерное решение, суть которого заключается в сочетании высокоэластичного силикона и специальной смазки.

A4Tech FBK30

Это позволило помимо бесшумных нажатий обеспечить быстрый возврат в исходное положение и длительный ресурс службы.

A4Tech FBK30

Латинские и кириллические символы на клавиши нанесены краской. Подсветки нет.

A4Tech FBK30

Набор традиционный с компоновкой без цифрового блока, подходящий под работу с MacOS, Windows, Android и iPadOS. Для экономии габаритов блок со стрелками скомпонован плотнее с правым SHIFT, а HOME и END размещены в вертикальный ряд с PAGE UP и PAGE DOWN.

A4Tech FBK30

На внутренней стороне выраженный выступ, в котором находится как отсек с батарейками, а также за счет него рабочая плоскость располагается под углом. Регулировки конструктивно не предусмотрено.

A4Tech FBK30

Тесты

A4Tech FBK30

A4Tech FBK30 поддерживает два варианта беспроводного подключения. Это Bluetooth и частота 2.4 ГГц с подключением комплектного адаптера к свободному разъему USB. Заметной разницы точности передачи сигнала замечено не было, оба работают стабильно. Преимуществом Bluetooth является низкое энергопотребление и универсальность, адаптер в свою очередь дает высокую скорость, особенно с учетом того, что производитель предусмотрел в комплекте удлинительный кабель, сокращающий расстояние между клавиатурой и адаптером.

A4Tech FBK30

Клавиатуру использовали с планшетом iPad Air 2020 и настольным ПК на Windows. В последнем сеттинге паз под планшет позволил разместить удобно портативный экран. Так же как показала практика эксплуатации его же можно использовать для удобного размещения смартфона с быстрым доступом к нему для просмотра уведомлений или просмотра роликов со стриминговых сервисов.

A4Tech FBK30

Исполнение переключателей понравилось. Клавиатура позволяет быстро и бесшумно печатать. Питается от батареек, которые в течение 4 недель активной эксплуатации разрядить нам не удалось.

A4Tech FBK30

Итоги

A4Tech FBK30 станет отличным выбором при поиске клавиатуры для планшета, также можно рассматривать для рабочего ПК или моноблока. Компактное исполнение, тихие кнопки, аккуратный внешний вид, углубление под планшет или смартфон, длительное время автономной работы с возможностью простой замены, два варианта беспроводного подключение.
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