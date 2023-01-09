Обзор A4Tech FBK30. Беспроводная клавиатура с держателем для планшета и смартфона

В среднем ее стоимость составляет 1900 рублей.
Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по способам подключения, характеристикам и особенностям исполнения. Комплект ее включает кабель удлинитель, USB-адаптер и руководство пользователя.
Выполнена из пластика. Компактная и легкая. Сам корпус у нее выглядит и ощущается монолитным.
Отличает ее углубление вдоль всей ширины верхней грани, используемое для установки планшета. В нем же можно будет разместить смартфон.
Можно обратить внимание на форму кнопок у A4Tech FBK30, они круглые. Запатентованное инженерное решение, суть которого заключается в сочетании высокоэластичного силикона и специальной смазки.
Это позволило помимо бесшумных нажатий обеспечить быстрый возврат в исходное положение и длительный ресурс службы.
Латинские и кириллические символы на клавиши нанесены краской. Подсветки нет.
Набор традиционный с компоновкой без цифрового блока, подходящий под работу с MacOS, Windows, Android и iPadOS. Для экономии габаритов блок со стрелками скомпонован плотнее с правым SHIFT, а HOME и END размещены в вертикальный ряд с PAGE UP и PAGE DOWN.
На внутренней стороне выраженный выступ, в котором находится как отсек с батарейками, а также за счет него рабочая плоскость располагается под углом. Регулировки конструктивно не предусмотрено.
A4Tech FBK30 поддерживает два варианта беспроводного подключения. Это Bluetooth и частота 2.4 ГГц с подключением комплектного адаптера к свободному разъему USB. Заметной разницы точности передачи сигнала замечено не было, оба работают стабильно. Преимуществом Bluetooth является низкое энергопотребление и универсальность, адаптер в свою очередь дает высокую скорость, особенно с учетом того, что производитель предусмотрел в комплекте удлинительный кабель, сокращающий расстояние между клавиатурой и адаптером.
Клавиатуру использовали с планшетом iPad Air 2020 и настольным ПК на Windows. В последнем сеттинге паз под планшет позволил разместить удобно портативный экран. Так же как показала практика эксплуатации его же можно использовать для удобного размещения смартфона с быстрым доступом к нему для просмотра уведомлений или просмотра роликов со стриминговых сервисов.
Исполнение переключателей понравилось. Клавиатура позволяет быстро и бесшумно печатать. Питается от батареек, которые в течение 4 недель активной эксплуатации разрядить нам не удалось.