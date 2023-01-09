Обзор A4Tech FBK30. Беспроводная клавиатура с держателем для планшета и смартфона

Изучаемая сегодня беспроводная клавиатура A4Tech FBK30 поддерживает разные операционные системы и может использоваться как с носимым устройствами, включая планшеты iPad и Android, а также моноблоки и настольные ПК. Из особенностей производитель отмечает два способа подключения, встроенная подставка для планшета, круглые кейкапы с высокоэластичным силиконом и бесшумным нажатием.

Комплектация

В среднем ее стоимость составляет 1900 рублей.

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по способам подключения, характеристикам и особенностям исполнения. Комплект ее включает кабель удлинитель, USB-адаптер и руководство пользователя.

A4Tech FBK30 обзор

Внешний вид

Вышла сразу в нескольких расцветках, часть из них отлично сочетается с актуальной линейкой iMac. На выбор есть черная, белая, малиновая, в оттенке авокадо и «черная смородина».

Выполнена из пластика. Компактная и легкая. Сам корпус у нее выглядит и ощущается монолитным.

Отличает ее углубление вдоль всей ширины верхней грани, используемое для установки планшета. В нем же можно будет разместить смартфон.

Можно обратить внимание на форму кнопок у A4Tech FBK30, они круглые. Запатентованное инженерное решение, суть которого заключается в сочетании высокоэластичного силикона и специальной смазки.

Это позволило помимо бесшумных нажатий обеспечить быстрый возврат в исходное положение и длительный ресурс службы.

Латинские и кириллические символы на клавиши нанесены краской. Подсветки нет.

Набор традиционный с компоновкой без цифрового блока, подходящий под работу с MacOS, Windows, Android и iPadOS. Для экономии габаритов блок со стрелками скомпонован плотнее с правым SHIFT, а HOME и END размещены в вертикальный ряд с PAGE UP и PAGE DOWN.

На внутренней стороне выраженный выступ, в котором находится как отсек с батарейками, а также за счет него рабочая плоскость располагается под углом. Регулировки конструктивно не предусмотрено.

Тесты

A4Tech FBK30 поддерживает два варианта беспроводного подключения. Это Bluetooth и частота 2.4 ГГц с подключением комплектного адаптера к свободному разъему USB. Заметной разницы точности передачи сигнала замечено не было, оба работают стабильно. Преимуществом Bluetooth является низкое энергопотребление и универсальность, адаптер в свою очередь дает высокую скорость, особенно с учетом того, что производитель предусмотрел в комплекте удлинительный кабель, сокращающий расстояние между клавиатурой и адаптером.

Клавиатуру использовали с планшетом iPad Air 2020 и настольным ПК на Windows. В последнем сеттинге паз под планшет позволил разместить удобно портативный экран. Так же как показала практика эксплуатации его же можно использовать для удобного размещения смартфона с быстрым доступом к нему для просмотра уведомлений или просмотра роликов со стриминговых сервисов.

Исполнение переключателей понравилось. Клавиатура позволяет быстро и бесшумно печатать. Питается от батареек, которые в течение 4 недель активной эксплуатации разрядить нам не удалось.

Итоги

A4Tech FBK30 станет отличным выбором при поиске клавиатуры для планшета, также можно рассматривать для рабочего ПК или моноблока. Компактное исполнение, тихие кнопки, аккуратный внешний вид, углубление под планшет или смартфон, длительное время автономной работы с возможностью простой замены, два варианта беспроводного подключение.