Доступная беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор A4Tech Fstyler FBK26C AS

Изучаемая клавиатура A4Tech Fstyler FBK26C AS выполнена в компактном корпусе, поддерживая два варианта беспроводного соединения, позволяя использовать с различными типами устройств. Она совместима с MacOS, Windows, Android и iOS. Относится модель к недорогому ценовому сегменту.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Комплектация

Компактная коробка с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, удлинительный кабель для него, USB-C кабель для зарядки и руководство пользователя.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Внешний вид

Доступна клавиатура в нескольких вариантах цветовой расцветки, это может быть актуально не только как возможность выбора под свой вкус, но и под сеттинг моноблока или ноутбука, они также доступны не только в серебристом и черном. Также в линейке производителя можно найти и другие аксессуары в линейке Fstyler с теми же цветовыми схемами для общего сеттинга.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Корпус выполнен из пластика, сборка проведена качественно. Он достаточно жесткий, при сильных нажатиях на клавиши не продавливается. Это компактный форм-фактор без цифрового блока.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

В верхней зоне расположен индикатор заряда аккумулятора, три кнопки для быстрого переключения между системами. А также несколько дополнительных клавиш для создания скриншота, вызова эмодзи и закрытии окна.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Все клавиши низкопрофильные. Символы на них нанесены краской. Хорошо читаемы в дневное и ночное время. Кириллица и латиница с одинаковым кеглем. В A4Tech Fstyler FBK26C AS изначально учтено подключение к разным операционным системам предлагая переключение режима работы зажатием комбинаций клавиш. Вся раскладка нанесена также с учетом этого.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Ряд F1-F12 выполняет дополнительные действия. Справа в ряд выведены кнопки DELETE, HOME, END, PG UPD, PG DOWN. Стрелки в общем поле и за счет этого дополнительно уменьшаются габариты клавиатуры без ущерба удобству работы с ней.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

На обратной стороне выступ вдоль всей ширины, который выступает точкой опоры и обеспечивает комфортный угол наклона рабочей зоны. В центре карман для размещения адаптера подключения. Зарядка встроенного аккумулятора проводиться через разъем USB-C.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Опять же возвращаясь к совместимости с разными типами устройств, тут учли, что большинство ноутбуков, моноблоков, мини ПК идут c USB-C, поэтому комплектный 2.4 ГГц адаптер идет именно с этим таким типом переходника. В комплекте предусмотрели и удлинитель USB, сокращая дистанцию от адаптера до системы.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Тесты

A4Tech Fstyler FBK26C AS

A4Tech Fstyler FBK26C AS может быть подключена беспроводным способом к трем системам. Две по Bluetooth и одна с адаптером на радиочастоте 2.4 ГГц. Так на одном рабочем месте можно будет с одной этой клавиатурой работать с ноутбуком, стационарным ПК и планшетом или умным телевизором. Переключение между ними в один клик нажатием на одну из трех кнопок.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Мы за время тестов использовали ее с ноутбуком Apple, смартфоном на iOS, а также телевизором с Android TV. Во всех сценариях показала себя отлично. Основное время использовали для набора текста. Раскладка тут не потребовала времени на адаптацию, кнопки нажимались бесшумно. За время использования в течение 4 недель разрядить ее не удалось.

A4Tech Fstyler FBK26C AS

Итоги

A4Tech Fstyler FBK26C AS – недорогая беспроводная клавиатура для повседневной и комфортной работы, выполненная в стильном корпусе с бесшумными переключателями.
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