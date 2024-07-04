Доступная беспроводная клавиатура для дома и офиса. Обзор A4Tech Fstyler FBK26C AS

Изучаемая клавиатура A4Tech Fstyler FBK26C AS выполнена в компактном корпусе, поддерживая два варианта беспроводного соединения, позволяя использовать с различными типами устройств. Она совместима с MacOS, Windows, Android и iOS. Относится модель к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Компактная коробка с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, удлинительный кабель для него, USB-C кабель для зарядки и руководство пользователя.

Внешний вид

Доступна клавиатура в нескольких вариантах цветовой расцветки, это может быть актуально не только как возможность выбора под свой вкус, но и под сеттинг моноблока или ноутбука, они также доступны не только в серебристом и черном. Также в линейке производителя можно найти и другие аксессуары в линейке Fstyler с теми же цветовыми схемами для общего сеттинга.

Корпус выполнен из пластика, сборка проведена качественно. Он достаточно жесткий, при сильных нажатиях на клавиши не продавливается. Это компактный форм-фактор без цифрового блока.

В верхней зоне расположен индикатор заряда аккумулятора, три кнопки для быстрого переключения между системами. А также несколько дополнительных клавиш для создания скриншота, вызова эмодзи и закрытии окна.

Все клавиши низкопрофильные. Символы на них нанесены краской. Хорошо читаемы в дневное и ночное время. Кириллица и латиница с одинаковым кеглем. В A4Tech Fstyler FBK26C AS изначально учтено подключение к разным операционным системам предлагая переключение режима работы зажатием комбинаций клавиш. Вся раскладка нанесена также с учетом этого.

Ряд F1-F12 выполняет дополнительные действия. Справа в ряд выведены кнопки DELETE, HOME, END, PG UPD, PG DOWN. Стрелки в общем поле и за счет этого дополнительно уменьшаются габариты клавиатуры без ущерба удобству работы с ней.

На обратной стороне выступ вдоль всей ширины, который выступает точкой опоры и обеспечивает комфортный угол наклона рабочей зоны. В центре карман для размещения адаптера подключения. Зарядка встроенного аккумулятора проводиться через разъем USB-C.

Опять же возвращаясь к совместимости с разными типами устройств, тут учли, что большинство ноутбуков, моноблоков, мини ПК идут c USB-C, поэтому комплектный 2.4 ГГц адаптер идет именно с этим таким типом переходника. В комплекте предусмотрели и удлинитель USB, сокращая дистанцию от адаптера до системы.

Тесты

A4Tech Fstyler FBK26C AS может быть подключена беспроводным способом к трем системам. Две по Bluetooth и одна с адаптером на радиочастоте 2.4 ГГц. Так на одном рабочем месте можно будет с одной этой клавиатурой работать с ноутбуком, стационарным ПК и планшетом или умным телевизором. Переключение между ними в один клик нажатием на одну из трех кнопок.

Мы за время тестов использовали ее с ноутбуком Apple, смартфоном на iOS, а также телевизором с Android TV. Во всех сценариях показала себя отлично. Основное время использовали для набора текста. Раскладка тут не потребовала времени на адаптацию, кнопки нажимались бесшумно. За время использования в течение 4 недель разрядить ее не удалось.

Итоги

A4Tech Fstyler FBK26C AS – недорогая беспроводная клавиатура для повседневной и комфортной работы, выполненная в стильном корпусе с бесшумными переключателями.