Обзор A4Tech Fstyler FBX51C. Недорогая альтернатива Apple Magic KeyBoard

Много внимания уделяется клавиатурам для геймеров, но не менее важно подобрать удобное и надежное решение для быстрой печати, а также выполнения типовых рабочих задач. Представленная не так давно обновленная линейка Fstyler от A4TECH включает сразу две клавиатуры с беспроводным подключением. FBX50C с цифровым блоком и FBX51C – компактный вариант исполнения. Это мультиплатфорная периферия, может эксплуатироваться с ПК на Windows, моноблоками на MacOS, планшетами Android и даже со SMART TV.

A4Tech Fstyler FBX51C

Мы изучаем эту линейку на примере компактной версии исполнения. Она уже доступна в российских магазинах за 2310 рублей. Полноразмерный вариант в свою очередь обойдется в 3490 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с аккуратным оформлением. Комплект ее включает адаптер подключения, удлинительный кабель под адаптер, USB-кабель для зарядки, руководство пользователя на русском языке.

A4Tech Fstyler FBX51C

A4Tech Fstyler FBX51C обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из темно-серого пластика. Ширина корпуса 285 мм, высота в самый высокой точке не превышает 17 мм.

A4Tech Fstyler FBX51C

Качество исполнения и внешний вид на высоком уровне. На столе занимает минимальное место. По габаритам близка к Magic KeyBoard.

A4Tech Fstyler FBX51C

Основание с выступом в форме валика, выполняющего функцию ножки опоры. Регулировка угла наклона не предусмотрена. Зафиксировано несколько резиновых ножек, предотвращающих смещение по поверхности рабочего стола.

A4Tech Fstyler FBX51C

На тыльной грани разъем USB-C, переключатель режимов работы и кнопка синхронизации.

A4Tech Fstyler FBX51C

Адаптер подключения можно будет хранить в пенале на боковой грани. Так не потеряется при перевозке.

A4Tech Fstyler FBX51C

A4Tech Fstyler FBX51C включает набор клавиш без цифрового блока. Символы на клавиши нанесены методом шелкографии и закреплении с помощью ультрафиолета.

A4Tech Fstyler FBX51C

Хорошо читаются в дневное и ночное время. За время тестирования в течение 3 недель не было замечено тенденции к стиранию.

A4Tech Fstyler FBX51C

На функциональные клавиши нанесены как действия, соответствующие Windows, так и MacOS. Верхний ряд выполняет дополнительное действие.

A4Tech Fstyler FBX51C

Переключаться между подключенными устройствами можно зажатием FN и кнопок 7, 8, 9 и 0. Три из них под Bluetooth и одна для адаптера 2.4 Гц.

A4Tech Fstyler FBX51C

В верхнем углу на рамке кнопки режимов работы и индикатор разрядившегося аккумулятора.

A4Tech Fstyler FBX51C

Тесты

A4Tech Fstyler FBX51C предлагает на выбор два варианта беспроводного подключения. Частота 2.4 Гц требует подключение к системе USB-адаптера. Определялась она с ним автоматически. Этот вариант дает минимальные задержки. Также производитель в комплекте предусмотрел кабель удлинитель, его можно будет разместить на рабочем столе ближе к клавиатуре, сократив расстояние между адаптером и клавиатурой.

A4Tech Fstyler FBX51C

Сразу три устройства можно подключить по Bluetooth, в последующем между ними быстро переключаться. Данные по ним хранятся в памяти. Оптимально при ограниченном количестве свободных USB-разъемов или их отсутствии. С этим способом соединения меньше энергозатраты.

A4Tech Fstyler FBX51C

За автономную работу этой клавиатуры отвечает несъемная батарея с емкостью 300 мАч. В Bluetooth режиме, при умеренной активности, может работать без зарядки более 4 месяцев. Ежедневная эксплуатация в рабочее время 2.4 Гц позволяла эксплуатировать ее в течение 2.5 недель. При этом зарядку можно будет совместить с работой, используются тут распространённый тип разъема – USB-C.

A4Tech Fstyler FBX51C

Оснащена переключателями ножничного типа. Точка срабатывания находится на отметке 1.5 мм. Нажатие полностью бесшумное. Отлично подходит для быстрого набора текста. Времени на адаптацию не потребовалось. Проблем в точности передачи команд замечено не было.

A4Tech Fstyler FBX51C

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Fstyler FBX51C – компактная клавиатура с ножничными переключателями, поддерживающая два варианта беспроводного подключения. Это мультиплатформенная периферия с быстрым переключением между четырьмя системами. Длительное время автономной работы, USB-C для проведения зарядки, бесшумная работа, кабель для сокращения расстояния до адаптера в стартовом комплекте. Хорошая и недорогая альтернатива Apple Magic KeyBoard.
A4Tech Fstyler FBX51C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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