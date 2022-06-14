Обзор A4Tech Fstyler FBX51C. Недорогая альтернатива Apple Magic KeyBoard

Мы изучаем эту линейку на примере компактной версии исполнения. Она уже доступна в российских магазинах за 2310 рублей. Полноразмерный вариант в свою очередь обойдется в 3490 рублей.
Качество исполнения и внешний вид на высоком уровне. На столе занимает минимальное место. По габаритам близка к Magic KeyBoard.
Основание с выступом в форме валика, выполняющего функцию ножки опоры. Регулировка угла наклона не предусмотрена. Зафиксировано несколько резиновых ножек, предотвращающих смещение по поверхности рабочего стола.
На тыльной грани разъем USB-C, переключатель режимов работы и кнопка синхронизации.
Адаптер подключения можно будет хранить в пенале на боковой грани. Так не потеряется при перевозке.
A4Tech Fstyler FBX51C включает набор клавиш без цифрового блока. Символы на клавиши нанесены методом шелкографии и закреплении с помощью ультрафиолета.
Хорошо читаются в дневное и ночное время. За время тестирования в течение 3 недель не было замечено тенденции к стиранию.
На функциональные клавиши нанесены как действия, соответствующие Windows, так и MacOS. Верхний ряд выполняет дополнительное действие.
Переключаться между подключенными устройствами можно зажатием FN и кнопок 7, 8, 9 и 0. Три из них под Bluetooth и одна для адаптера 2.4 Гц.
В верхнем углу на рамке кнопки режимов работы и индикатор разрядившегося аккумулятора.
Сразу три устройства можно подключить по Bluetooth, в последующем между ними быстро переключаться. Данные по ним хранятся в памяти. Оптимально при ограниченном количестве свободных USB-разъемов или их отсутствии. С этим способом соединения меньше энергозатраты.
За автономную работу этой клавиатуры отвечает несъемная батарея с емкостью 300 мАч. В Bluetooth режиме, при умеренной активности, может работать без зарядки более 4 месяцев. Ежедневная эксплуатация в рабочее время 2.4 Гц позволяла эксплуатировать ее в течение 2.5 недель. При этом зарядку можно будет совместить с работой, используются тут распространённый тип разъема – USB-C.
Оснащена переключателями ножничного типа. Точка срабатывания находится на отметке 1.5 мм. Нажатие полностью бесшумное. Отлично подходит для быстрого набора текста. Времени на адаптацию не потребовалось. Проблем в точности передачи команд замечено не было.