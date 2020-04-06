Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус

Большинство тестируемых нами корпусов относятся к типоразмеру Mid-Tower, но в текущей реальности установки более одной видеокарты для большинства пользователей нецелесообразно. И вполне можно без ущерба по производительности собрать систему, занимающую меньше места. Тестируемый сегодня ABKONCORE Cronos 350M относится к типоразмеру Mini-Tower. Рассчитан на материнские платы Micro-ATX и Mini-ITX.

Комплектация

Доступен в среднем за 2 550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает съемную заглушку расширения, набор винтов, динамик, инструкцию. Собрано все в коробке из транспортировочного картона.

Внешний вид

Общие габариты корпуса составляют 370х197х379 мм. Занимает ограниченное пространство. Строгий внешний вид и аккуратное исполнение.

Лицевая панель по всей площади представляет собой вентиляционную решетку с зафиксированным за ней несъемным противопылевым фильтром. В нижней части логотип производителя.

Левая стенка из акрила. Крепится при помощи четырех винтов, расположенных по краям.

Стоит быть аккуратным, акрил в отличие от стекла подвержен появлению царапин. Но с учетом того, что это недорогой корпус выбор в пользу этого материала ожидаем.

На панели разъемов ABKONCORE Cronos 350M пользователю доступны кнопка включения, перезагрузки, светодиодные индикаторы, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы и USB 3.0.

Верхняя стенка корпуса также выступает вентиляционной решеткой под вентиляторы. Здесь уже противопылевой фильтр идет съемным с магнитным креплением.

Расположение блока питания нижнее. Под блоком питания второй съемный фильтр, устанавливаемый в пазы.

Четыре заглушки под платы расширения. Три из них выламываются. В комплекте с завода идет один вентилятор.

Четыре пластиковые ножки оставляют зазор под корпусом для свободного доступа воздуха к источнику питания.

Тесты

Правая стенка из металла. Для удобного снятия есть штампованная ручка.

Внутреннее пространство цельное. Из дополнительных элементов можно выделить только отсек под корзину с жесткими дисками. В пару пластиковых салазок ставятся или два 3.5 или два 2.5 дюймовых диска.

Еще два 2.5 дюймовых накопителя можно поставить на обратной стенке при помощи винтов. В компактном типоразмере пользователь сможет пользоваться дисковой подсистемой из четырех накопителей.

Блок питания в ABKONCORE Cronos 350M остается неизолированным. Поддерживаются модели длиной до 180 мм. Для исключения лишних проводов рекомендуем обратить внимание на модульные источники питания.

Видеокарта длиной до 310 мм. Башенные системы охлаждения высотой до 157 мм.

Дополнительно к комплектному вентилятору на тыльной стенке доступны места под два 120 или 140 мм вентилятора на фронтальную панель, два 120 или 140 мм вентилятора на верхнюю стенку.

ABKONCORE Cronos 350M обзор

Итоги по ABKONCORE Cronos 350M

Корпус ABKONCORE Cronos 350M подойдет не только для сборки системы под офисные задачи, но и высокопроизводительную с топовыми процессорами и видеокартами. Для этого предлагаются хорошие возможности по организации активного охлаждения, свободный продув внутреннего содержимого и совместимость с компонентами. Хороший набор разъемов на лицевой панели, аккуратный внешний вид, стенка из тонированного акрила и съемные фильтра.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".