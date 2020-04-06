Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус

2020-04-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ABKONCORE Cronos 350M; [294]
Большинство тестируемых нами корпусов относятся к типоразмеру Mid-Tower, но в текущей реальности установки более одной видеокарты для большинства пользователей нецелесообразно. И вполне можно без ущерба по производительности собрать систему, занимающую меньше места. Тестируемый сегодня ABKONCORE Cronos 350M относится к типоразмеру Mini-Tower. Рассчитан на материнские платы Micro-ATX и Mini-ITX.

Доступен в среднем за 2 550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает съемную заглушку расширения, набор винтов, динамик, инструкцию. Собрано все в коробке из транспортировочного картона.

ABKONCORE Cronos 350M

Внешний вид

Общие габариты корпуса составляют 370х197х379 мм. Занимает ограниченное пространство. Строгий внешний вид и аккуратное исполнение.

ABKONCORE Cronos 350M

Лицевая панель по всей площади представляет собой вентиляционную решетку с зафиксированным за ней несъемным противопылевым фильтром. В нижней части логотип производителя.

ABKONCORE Cronos 350M

Левая стенка из акрила. Крепится при помощи четырех винтов, расположенных по краям.

ABKONCORE Cronos 350M

Стоит быть аккуратным, акрил в отличие от стекла подвержен появлению царапин. Но с учетом того, что это недорогой корпус выбор в пользу этого материала ожидаем.

ABKONCORE Cronos 350M

На панели разъемов ABKONCORE Cronos 350M пользователю доступны кнопка включения, перезагрузки, светодиодные индикаторы, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы и USB 3.0.

ABKONCORE Cronos 350M

Верхняя стенка корпуса также выступает вентиляционной решеткой под вентиляторы. Здесь уже противопылевой фильтр идет съемным с магнитным креплением.

ABKONCORE Cronos 350M

Расположение блока питания нижнее. Под блоком питания второй съемный фильтр, устанавливаемый в пазы.

ABKONCORE Cronos 350M

Четыре заглушки под платы расширения. Три из них выламываются. В комплекте с завода идет один вентилятор.

ABKONCORE Cronos 350M

Четыре пластиковые ножки оставляют зазор под корпусом для свободного доступа воздуха к источнику питания.

ABKONCORE Cronos 350M

Правая стенка из металла. Для удобного снятия есть штампованная ручка.

Тесты

ABKONCORE Cronos 350M

Внутреннее пространство цельное. Из дополнительных элементов можно выделить только отсек под корзину с жесткими дисками. В пару пластиковых салазок ставятся или два 3.5 или два 2.5 дюймовых диска.

ABKONCORE Cronos 350M

Еще два 2.5 дюймовых накопителя можно поставить на обратной стенке при помощи винтов. В компактном типоразмере пользователь сможет пользоваться дисковой подсистемой из четырех накопителей.

ABKONCORE Cronos 350M

Блок питания в ABKONCORE Cronos 350M остается неизолированным. Поддерживаются модели длиной до 180 мм. Для исключения лишних проводов рекомендуем обратить внимание на модульные источники питания.

ABKONCORE Cronos 350M

Видеокарта длиной до 310 мм. Башенные системы охлаждения высотой до 157 мм.

ABKONCORE Cronos 350M

Дополнительно к комплектному вентилятору на тыльной стенке доступны места под два 120 или 140 мм вентилятора на фронтальную панель, два 120 или 140 мм вентилятора на верхнюю стенку.

ABKONCORE Cronos 350M

ABKONCORE Cronos 350M обзор

Итоги по ABKONCORE Cronos 350M

Золото. Выбор редакции MegaObzorКорпус ABKONCORE Cronos 350M подойдет не только для сборки системы под офисные задачи, но и высокопроизводительную с топовыми процессорами и видеокартами. Для этого предлагаются хорошие возможности по организации активного охлаждения, свободный продув внутреннего содержимого и совместимость с компонентами. Хороший набор разъемов на лицевой панели, аккуратный внешний вид, стенка из тонированного акрила и съемные фильтра.
ABKONCORE Cronos 350M получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ABKONCORE Cronos 350M
Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус
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