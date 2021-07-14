Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой

Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE H300G WHITE оснащен тремя 120 вентиляторами с подсветкой. Из особенностей отмечаются прочное шасси из стали, белоснежное исполнение, защита от пыли и стенка из закаленного стекла с удобным открытием, а также встроенный контроллер под управление подсветкой.

ABKONCORE H300G WHITE

Рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей.

Комплектация

ABKONCORE H300G WHITE

Поставляется в коробке из транспортировочного картона с названием модели и общими данными. Комплект включает шайбы, набор винтов, заглушки для разъемов на лицевой панели, динамик, набор стяжек, сменные заглушки для панели плат расширения, салфетку, руководство по сборке.

ABKONCORE H300G WHITE

Внешний вид

Как можно догадаться по названию, полностью окрашен в белый цвет, включая противопылевой фильтр на верхней грани.

ABKONCORE H300G WHITE

Боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла. Оно прозрачное, по периметру тонированная рамка. Крепится при помощи шарниров, открывается при помощи шарниров.

ABKONCORE H300G WHITE

Лицевая панель с интересной геометрией рамок. В центре ее прозрачная вставка, ниже вентиляционная решетка. Учли момент доступа воздуха к отсеку с жесткими дисками и блоком питания.

ABKONCORE H300G WHITE

Она съемная. Пригодится для обслуживания и доступа к установленным с завода вентиляторам.

ABKONCORE H300G WHITE

На панели разъемов ABKONCORE H300G WHITE два USB 2.0, скоростной USB 3.0 и раздельные аудиоразъемы. Придраться можно к отсутствию актуального сейчас USB-C, встречаемого даже на платах с недорогим чипсетом.

ABKONCORE H300G WHITE

Набор из кнопок включения и перезагрузки дополнен переключателем режимов подсветки. Связана эта кнопка со встроенным контроллером. Помимо трех комплектных вентиляторов есть еще семь дополнительных слотов. Для тех кто ставит приоритетом ARGB есть отдельная модификация этого корпуса.

ABKONCORE H300G WHITE

Вентиляторы с проприетарным разъемом для установленного контроллера есть в линейке ABKONCORE. Поставить их можно на верхнюю и задние стенки.

ABKONCORE H300G WHITE

Правая стенка из металла. Внутренняя часть с ребрами усиления. Крепится при помощи накатанных винтов.

ABKONCORE H300G WHITE

Заглушки под видеокарты и платы расширения выламываемые. В комплекте есть две сменные.

ABKONCORE H300G WHITE

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Расположение блока питание нижнее. Под его зоной съемный противопылевой фильтр. Можно обратить внимание на два накатанных винта, фиксирующих корзину с жесткими дисками.

Начинка

Внутренняя камера разделяется Г-образной стенкой, верхняя часть которой с вентиляционной решеткой.

ABKONCORE H300G WHITE

В районе блока питания вырез. Сейчас для сборки доступны блоки питания с подсвечиваемыми зонами на боковых частях.

ABKONCORE H300G WHITE

Рассчитан корпус ABKONCORE H300G WHITE на материнские платы до ATX-размера. Отверстия для подвода интерфейсных и питающих кабелей распределены по краям. Они без резиновых клапанов.

ABKONCORE H300G WHITE

Предусмотрели встроенный кронштейн для поддержки видеокарт. Так снижается нагрузка на печатную плату, особенно при установке старших видеокарт. Максимальная длина ограничена 35.5 сантиметрами.

ABKONCORE H300G WHITE

В районе сокета окошко под монтаж охлаждения. Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 158 мм. Жидкостные системы с радиатором 240 мм на верхнюю или переднюю стенки.

ABKONCORE H300G WHITE

Дисковая подсистема собирается с тремя 2.5 дюймовыми дисками или двумя 3.5 дюймовыми. Стойку с корзинами под диски можно демонтировать, упростив доступ для работы с модульными блоками питания или укладки лишней длины кабелей.

Сборка

Система в ABKONCORE H300G WHITE собиралась с материнской платой ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Сборка в корпусе проходит удобно.

ABKONCORE H300G WHITE

В нем можно будет собрать игровой ПК с компонентами старшего уровня. Штатное наполнение вентиляторами, сокращает общие расходы на организацию движения воздуха в корпусе.

ABKONCORE H300G WHITE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorABKONCORE H300G WHITE - корпус с акцентом на внешний вид собираемой системы. Белый цвет в нем удачно дополняет панели из стекла, простое управление подсветкой вентиляторов и возможность добавления дополнительных. Гибкий подбор компонентов, обслуживаемые противопылевые фильтры, держатель для видеокарты. Не устроить может отсутствие скоростного USB-C.
ABKONCORE H300G WHITE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ABKONCORE H300G WHITE
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