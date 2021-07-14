Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой

Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE H300G WHITE оснащен тремя 120 вентиляторами с подсветкой. Из особенностей отмечаются прочное шасси из стали, белоснежное исполнение, защита от пыли и стенка из закаленного стекла с удобным открытием, а также встроенный контроллер под управление подсветкой.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей.

Поставляется в коробке из транспортировочного картона с названием модели и общими данными. Комплект включает шайбы, набор винтов, заглушки для разъемов на лицевой панели, динамик, набор стяжек, сменные заглушки для панели плат расширения, салфетку, руководство по сборке.

Внешний вид

Как можно догадаться по названию, полностью окрашен в белый цвет, включая противопылевой фильтр на верхней грани.

Боковая стенка выполнена из цельного закаленного стекла. Оно прозрачное, по периметру тонированная рамка. Крепится при помощи шарниров, открывается при помощи шарниров.

Лицевая панель с интересной геометрией рамок. В центре ее прозрачная вставка, ниже вентиляционная решетка. Учли момент доступа воздуха к отсеку с жесткими дисками и блоком питания.

Она съемная. Пригодится для обслуживания и доступа к установленным с завода вентиляторам.

На панели разъемов ABKONCORE H300G WHITE два USB 2.0, скоростной USB 3.0 и раздельные аудиоразъемы. Придраться можно к отсутствию актуального сейчас USB-C, встречаемого даже на платах с недорогим чипсетом.

Набор из кнопок включения и перезагрузки дополнен переключателем режимов подсветки. Связана эта кнопка со встроенным контроллером. Помимо трех комплектных вентиляторов есть еще семь дополнительных слотов. Для тех кто ставит приоритетом ARGB есть отдельная модификация этого корпуса.

Вентиляторы с проприетарным разъемом для установленного контроллера есть в линейке ABKONCORE. Поставить их можно на верхнюю и задние стенки.

Правая стенка из металла. Внутренняя часть с ребрами усиления. Крепится при помощи накатанных винтов.

Заглушки под видеокарты и платы расширения выламываемые. В комплекте есть две сменные.

Начинка

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Расположение блока питание нижнее. Под его зоной съемный противопылевой фильтр. Можно обратить внимание на два накатанных винта, фиксирующих корзину с жесткими дисками.Внутренняя камера разделяется Г-образной стенкой, верхняя часть которой с вентиляционной решеткой.

В районе блока питания вырез. Сейчас для сборки доступны блоки питания с подсвечиваемыми зонами на боковых частях.

Рассчитан корпус ABKONCORE H300G WHITE на материнские платы до ATX-размера. Отверстия для подвода интерфейсных и питающих кабелей распределены по краям. Они без резиновых клапанов.

Предусмотрели встроенный кронштейн для поддержки видеокарт. Так снижается нагрузка на печатную плату, особенно при установке старших видеокарт. Максимальная длина ограничена 35.5 сантиметрами.

В районе сокета окошко под монтаж охлаждения. Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 158 мм. Жидкостные системы с радиатором 240 мм на верхнюю или переднюю стенки.

Сборка

Дисковая подсистема собирается с тремя 2.5 дюймовыми дисками или двумя 3.5 дюймовыми. Стойку с корзинами под диски можно демонтировать, упростив доступ для работы с модульными блоками питания или укладки лишней длины кабелей.Система в ABKONCORE H300G WHITE собиралась с материнской платой ASUS ROG Strix Z490-E Gaming . Сборка в корпусе проходит удобно.

В нем можно будет собрать игровой ПК с компонентами старшего уровня. Штатное наполнение вентиляторами, сокращает общие расходы на организацию движения воздуха в корпусе.

Итоги

ABKONCORE H300G WHITE - корпус с акцентом на внешний вид собираемой системы. Белый цвет в нем удачно дополняет панели из стекла, простое управление подсветкой вентиляторов и возможность добавления дополнительных. Гибкий подбор компонентов, обслуживаемые противопылевые фильтры, держатель для видеокарты. Не устроить может отсутствие скоростного USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".