Обзор AGM A9: военный защищенный смартфон среднего класса с железом Qualcomm, звуком JBL и батареей на 5400 мАч

В этом обзоре мы поможем всем нуждающимся в качественном мобильном «внедорожнике» и расскажем о модели AGM A9 – защищенном смартфоне, который радикально отличается от 99% китайских аппаратов в «мускулистых» корпусах и с кучей болтов. AGM A9 – смартфон с военным настоящим. Он относится к среднему классу и стоит от 19 тысяч рублей. Предлагая при этом кучу всего интересного, включая аж ЧЕТЫРЕ динамика американской компании JBL. Неожиданно, правда? То-то же. Но обо всем этом чуть ниже.

Защищенных смартфонов в последние пару лет развелось как-то даже неприлично много. Заходишь на AliExpress, вводишь в строку поиска, например, фразу «смартфон ip68» – и удивляешься количеству результатов. Нет, это даже не десятки, а сотни! Много-много сотен аппаратов на любой вкус.

Дизайн, конструкция, защита

Есть только одна проблемка. Неочевидная, но очень неприятная. 99% этих смартфонов созданы в Китае крайне малоквалифицированными инженерами. Эти аппараты толстые, большие и откровенно неудобные. Они, скорее всего, не выдержат даже продолжительного погружения в воду, не говоря уже о сильном ударе. Защита таких смартфонов обычно сводится к внешней брутальности. Читай – реальной защиты нет вовсе. Плюс в этих смартфонах используются чипсеты MediaTek. А это значит, что с навигацией у них могут быть серьезные проблемы. Короче говоря: выбрать сегодня качественный защищенный смартфон – задачка та еще. На рынке смартфонов-«внедорожников» особняком стоит компания AGM – европейский производитель, да не простой, а вовсю сотрудничающий с армиями стран НАТО. В Китае у AGM только фабрика-производитель, а инженерный дизайн и программное обеспечение разрабатываются в Германии. AGM по заказу военных ведомств создает смартфоны для личного состава армий блока НАТО (отсюда обязательное соответствие стандарту MIL-STD-810G). Спустя некоторое время эти аппараты в облегченной гражданской модификации появляются в свободной продаже. Уровень качества в целом и качества защиты в частности у моделей AGM соответствующий – настоящий армейский продукт! Например, хит прошлого года – смартфон AGM X2 был создан по заказу немецкой армии – Бундесвера. А в конце 2017 года эта модель добралась до прилавков отечественных магазинов. AGM A9 тоже имеет военные корни. Вот только страна, для которой изначально разрабатывался этот смартфон, не раскрывается. Оно и неудивительно – все, что связано с армиями, весьма часто имеет налет секретности.Внешне AGM A9 не имеет ничего общего с типичной китайской «защищенкой». Модель достаточно тонкая (насколько вообще тонким может быть аппарат с батареей на 5400 мАч), легкая и изящная. В руке лежит отлично – прямо как обычный незащищенный смартфон. Никакой визуальной разницы нет.

AGM A9 не имеет уродливых и дурно пахнущих кусков пластика и резины, выступающих болтов, острых металлических элементов. Единственное, что внешне выдает в A9 серьезный уровень защиты, – небольшие ребристые уплотнения на углах. Они призваны гасить удары при бросках и падениях. Резина гасит удар – и он не передается на экран и прочую электронную начинку. Смартфон благодаря этому не выходит из строя.

Задняя панель черно-серая, матовая, на ощупь весьма приятная. Можно подумать, что панель обычная пластиковая, но это не так. Работа на армию приводит к необходимости использовать нестандартные материалы, куда более надежные, чем те, к которым мы привыкли в обычных смартфонах. Так вот, задняя панель у AGM A9 выполнена из сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности. Что это такое? Это такой современный сверхвысокопрочный материал, который крайне сложно деформировать и разломать. Поэтому AGM A9 готов к испытаниям на прочность куда лучше, чем китайские поделки из обычного пластика.

На задней панели находится сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает даже тогда, когда пальцы у пользователя влажные. 18-19 удачных срабатываний из двадцати – таков результат тестирования сканера.

Обратите внимание аж на четыре решеточки – под ними как раз и скрыты динамики JBL. Той самой американской компании, что с 2017 года принадлежит Samsung. Столь мощной аудиосистемы сегодня нет ни в одном мультимедийном смартфоне, а вот в военном она есть. И это круто. (Мы еще вернемся к динамикам ниже.)

Боковины у AGM A9 из авиационного алюминия. Это значит, что погнуть их малореально. Даже в том случае, если смартфон стукнется об асфальт как раз боковиной.

Слева находятся клавиша регулировки громкости и кнопка, вызывающая Google Assistant. Обе имеют четкий ход и легко нажимаются. Пользоваться ими комфортно.

На правой грани – три элемента. Кнопка включения – раз.

Кнопка активации камеры и спуска затвора – два. Приятно было встретить в A9 клавишу камеры. Сегодня они встречаются в смартфонах крайне редко. А опция на самом деле крайне удобная!

Ну и третий элемент – лоток для SIM-карт и карты памяти. К сожалению, слоты совмещенные. Поставить сразу и две симки, и флешку не выйдет. Либо две SIM-карты, либо SIM-карту и карту памяти. Увы и ах. Кстати, у оригинальной военной версии AGM A9 только один слот для симки, он не поддерживает внешние карты памяти, а копирование данных возможно только через специальное ПО с протоколами защиты – этого требовали военные.

На нижней грани находятся микрофон и порт USB Type-C. Обратим самое пристальное внимание – разъем лишен заглушки. Передаем пламенный привет китайским защищенным смартфоном с монструозными заглушками, о которые зачастую можно не только сломать, но и вырвать ноготь. Порт USB Type-C в A9 сделан из специального материала и имеет нестираемое покрытие, которое защищает его от воды. Поэтому заглушки просто не нужны.

Сверху находится еще один микрофон. Вместе с микрофоном, расположенном на нижнем торце, они формируют систему шумоподавления. Работает она хорошо – можно запросто болтать на ветру.

Над экраном – динамик, сенсоры освещенности и приближения, фронтальная камера и светодиод. Динамик, надо сказать, хороший – качество передачи речи даже после купания аппарата в воде снижается лишь незначительно.

Индикатор-диод в AGM A9, что очень здорово, многоцветный. То есть он светится не только синим или, например, белым, а меняет цвет в зависимости от события. Разрядился аппарат – свет красный, получено новое уведомление (например, о письме) – свет синий. А во время подзарядки он светится зеленым.

В общем, о корпусе мы, пожалуй, рассказали все что нужно. Поэтому переходим к защите. AGM A9, как и подобает военному смартфону, защищен по двум стандартам: «гражданскому» IP68 и военному MIL-STD-810G. IP68 предполагает полную герметичность. Пыль, грязь и вода не могут попасть внутрь устройства. В воде AGM A9 может находиться до часа на глубине до двух метров. И с ним после такого «заплыва» ничего не случится. Мы проверили A9 в холодном октябрьском море. И в песок его закапывали, и «на растерзание» волнам отдавали, оставляя в зоне прибоя то на 15 минут, то вообще на час. Аппарат в результате никак не пострадал.

После этого мы вымыли из него весь песок под краном:

MIL-STD-810G еще суровее. Это американский военный стандарт. Любая техника, принимаемая на вооружение армиями стран НАТО, просто обязана ему соответствовать. Вот и AGM A9 соответствует. MIL-STD-810G предполагает кучу всяких испытаний, включая броски на асфальт с высоты до 1,2 метра, перепады температур в диапазоне от минус 20 до 60 градусов Цельсия, удары, перепады давления и так далее. Всего почти пять десятков тестов. Еще раз повторимся, что AGM A9 соответствует MIL-STD-810G. То есть он все эти тесты успешно прошел.Мы интереса ради заморозили аппарат в кадке с водой и затем позвонили на него – все отлично, никаких сбоев. В морозилке при температур минус 18 градусов A9 пролежал всю ночь, с 11 вечера до 9 утра.

Экран, качество картинки, поведение на солнце

В общем, все в порядке у AGM A9 с защитой – можно не сомневаться. Он способен пережить массу всевозможных передряг. И там, где обычный смартфон «умрет», A9 запросто выживет.Диагональ экрана AGM A9 – 6 дюймов при соотношении сторон 18:9. Дисплей большой, качественный и с приятной глазу цветопередачей. Что и неудивительно, поскольку в A9 применяется не какой-нибудь безымянный дисплей, а матрица японской компании Japan Display (альянс Sony, Hitachi и Toshiba). Разрешение составляет 2160 х 1080 точек, то есть Full HD+. Разглядеть невооруженным глазом отдельные пиксели практически невозможно, изображение максимально плавное.

Отметим, что вокруг экрана проходит небольшой – в полмиллиметра – бортик. Вроде бы мелочь, но она способна дополнительно защищать дисплей смартфона при падении. Удар придется именно на бортик, а не на стекло.

Стекло в AGM A9, кстати, брендовое – американское Corning Gorilla Glass 5. Оно и прочнее, и прозрачнее, и приятнее для пальца, чем безымянные стекла китайских защищенных смартфонов. Поверх стекла наклеена пластиковая пленка со 100% прозрачностью. Эта пленка обеспечивает дополнительный уровень защиты. По тактильным ощущениям она не отличается стекла – палец по ее поверхности скользит легко и непринужденно.Дисплей способен распознавать нажатия рукой в перчатке – в настройках можно включить соответствующий режим. Действительно, после его активации для работы с А9 можно зимой не внимать варежки.

А еще экран почти не выцветает на солнце. Для «внедорожного» смартфона это очень важно. Но, увы, далеко не все производители задумываются о поведении дисплеев на солнце. Китайские компании, что штампуют «защищенные» смартфоны пачками, об этом моменте не думают вообще.

Камеры, съемка фото и видео

Остается еще раз добавить, что дисплей у AGM A9 просто отличный, и отметить, что мультитач в аппарате десятиточечный. Это максимальное количество для современных мобильных устройств.Примеры Sony Xperia XZ3 и Google Pixel 3 доказывают, что для качественной съемки не обязательно иметь две, три или четыре камеры. Достаточно иметь одну, но хорошую. AGM A9 тоже доказывает это утверждение. На тыльной стороне корпуса находится всего один модуль – 12-мегапиксельный Sony IMX486 с апертурой f/1.75. Он же используется, например, в Xiaomi Mi A2 и Mi 6X. Этот модель – решение верхне-среднего класса. Качество фотографий соответствующее – оно удовлетворит 90% пользователей. Ворчать будут разве что владельцы iPhone XS или какого-нибудь Galaxy Note 9 – у моделей такого уровня за 70+ тысяч рублей фотки, конечно, лучше.Детализация дневных и вечерних кадров весьма высока; смартфон не стремится высветлить небо до молочно-белого цвета, как это делают многие другие аппараты; насыщенность достаточна, блеклыми кадры не выглядят. Единственный минус – иногда автоматика ошибается с балансом белого. Ночью все ожидаемо хуже, и тем не менее совсем уж неприятной глазу «пиксельной каши» A9 избегает. В общем, ниже примеры:

А это пример видео. Максимальное разрешение роликов – 1080p при 30 кадрах в секунду. Качество можно оценить как типичное – Спилберг бы не одобрил, но обычному человеку его в 99% случаев будет достаточно.

Фронтальная камера в модели на 16 мегапикселей с апертурой f/2.0. Используется модуль производства корейской компании Samsung. Он позволяет получать вот такие автопортреты:

Ну и еще раз вспомним о кнопке камеры – она находится на правой грани корпуса. Эта клавиша может и запускать камеру (в том числе когда смартфон заблокирован), и «спускать затвор». Крайне редко в смартфонах сегодня встречаются такие кнопки, а ведь они крайне удобны! Ребята из AGM просто молодцы.

Динамики JBL, звук

Вот чего-чего не занимать AGM A9 – так это прыти в области звука. Как мы уже говорили, динамиков в модели аж четыре. Они разработаны американской компании JBL – мировым лидером рынка Bluetooth-колонок, наушников и прочей потребительской аудиоаппаратуры. Невероятно, но факт: в смартфонах Samsung, которой с 2017 года принадлежит JBL, стоят обычные динамики. В смартфонах других производителей – тоже. А вот AGM смогла договориться с JBL. И получила для своего смартфона ну просто очень крутую аудиосистему.Звук, что называется, валит! Или, вернее, даже так: ВАЛИТ!!! Он очень громкий и очень чистый. Хорошо проработаны верха и середина, хорошо чувствуются басы, чего от такого небольшого устройства, как смартфон, вовсе и не ожидаешь. Максимальная громкость звука достигает 103 дБ. Для сравнения: в случае iPhone 7 имеем 89 дБ, в случае iPhone 8 – 91 дБ, да и большинство флагманских Android-смартфонов тоже играют на таком же уровне громкости, не более 90 дБ. Получается, что AGM A9, несмотря на принадлежность к среднему классу, по качеству звука уделывает куда более дорогие флагманы.

Что до наушников, то их предлагается подключать к порту USB Type-C через переходник на 3,5 мм (входит в комплект поставки). В «ушах» звучание тоже вполне достойное – на уровне флагманских смартфонов 2018 года. Баланс между верхами, серединой и басами смещен к середине, но и остальные частоты тоже прорабатываются сносно. В общем, AGM A9 вполне достоин звания «меломанского» смартфона.

За воспроизведение музыки в модели отвечает вполне себе удобная программа-плеер. Не будем описывать ее подробно, поскольку Android позволяет установить любой проигрыватель, а просто приведем пару скринов.

Железо, связь, автономная работа

За что компания AGM достойна отдельной порции «уважухи» – так это за использование исключительно чипсетов Qualcomm. Никакого китайского MediaTek – тут только стабильное и надежное американское железо! Это самым положительным образом сказывается, например, на качестве навигации. AGM A9 секунд за десять находит полтора десятка спутников трех группировок (американской GPS, российской ГЛОНАСС и даже китайской Beidou) и без проблем по этим самым спутникам ориентируется, не теряя их в процессе. Для сравнения: «китаец» с чипсетом MediaTek нашел бы всего полдюжины спутников, и точность была бы не пять метров, а десять.

Едем дальше – и добираемся до особенностей аппаратной платформы. В AGM A9 используется чипсет Qualcomm Snapdragon 450. Ядер восемь штук, пиковая частота – 1,8 ГГц. Также в платформе имеются графический ускоритель Adreno 506 и LTE-модем. С LTE-модемом, кстати, штука интересная. Производитель смартфона волен сам настраивать его на различные диапазоны. Поэтому смартфоны с аналогичным чипсетом могут поддерживать, например, десять «бэндов» LTE, а могут – шесть. Тем временем AGM A9 поддерживает аж 13 диапазонов, включая все актуальные для России. 13 – это, как вы понимаете, заметно больше среднего.

Встроенной памяти в аппарате 64 Гб (плюс есть слот для MicroSD-карт), оперативной – 4. (При этом существует более простая версия с 3/32 Гб.) В тестах производительности AGM A9 демонстрирует следующие результаты. Обратим внимание, что у нас был топовый вариант с 4/64 Гб, именно он и тестировался.

Порядка 72 тысяч баллов в AnTuTu – это, конечно, не предел мечтаний, конечно, и все же поиграть на A9 вполне себе можно. Например, в какие-нибудь современные военные игрушки вроде WoT Blitz – армейская сущность смартфона к этому располагает. На низких настройках графики получим 60 кадров, на средних – 40.

Интерфейс системы не тормозит в принципе, приложения запускаются шустро – в общем, AGM A9 это современный быстрый смартфон. Хотя, конечно, существуют и модели помощнее.При всем при этом Snapdragon 450 – чипсет весьма экономичный. Он изготавливается по достаточно современному 14-нм техпроцессу. И кушает энергию в очень умеренных количествах. Что это дает на практике? Хотя бы то, что на одном заряде батареи – а ее емкость составляет вполне себе внушительные 5 400 мАч – AGM A9 способен проработать до пяти дней. Это, конечно, если не играть в игры запоем и смотреть на нем видео высокой четкости сутками напролет. Если же видео как раз смотреть без остановки – то получим около 15 часов непрерывной работы при выключенном Wi-Fi и яркости экрана на 70%. Очень недурственный результат! «Китайцы» с такими же батареями – 5 000-6 000 мАч – работают во всех режимах раза в два меньше.Еще Snapdragon 450 поддерживает быструю зарядку QuickCharge 3.0. B в AGM A9 эта функция реализована – и это важное уточнение, поскольку чипсет может поддерживать быструю зарядку, но вот разработчики смартфона на основе этого чипсета могут «забыть» ее активировать. Так или иначе, в случае AGM A9 50% заряда можно получить минут за 40, а полностью аккумулятор заряжается менее чем за два часа.

Что еще добавить? AGM A9 поддерживает Wi-Fi 802.11ac в двух диапазонах, Bluetooth 5.0 и, что самое главное, NFC. С помощью этого военного смартфона можно осуществлять бесконтактные платежи через Google Pay. То есть делать то, до чего не доросли десятки «гражданских» аппаратов, лишенных NFC.

Программное обеспечение

AGM A9 работает под управлением Android 8.1 Oreo практически в первозданном виде. Никаких лаунчеров, фирменных приложений, странных пунктов меню и прочих гадостей нет. В общем, чистый, стабильный и приятный в эксплуатации Android ровно в том виде, в котором его задумали в Google.

Комплект поставки, аксессуары

зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm QuickCharge 3.0;

кабель USB-USB Type-C;

переходник USB Type C-3,5 мм;

скрепка для извлечения лотка для SIM-карт и карты памяти;

инструкция;

гарантийный талон.

Комплектация у AGM A9 достаточно простая. Перечислим ее списком:

Гарантия на официальные смартфоны AGM – один год. Поддержка и обслуживание осуществляется через русскоязычные группы AGM в социальных сетях – «ВКонтакте», Instagram, Facebook. Важно понимать, что официальными смартфонами AGM для российского рынка считаются те, что куплены в официальном магазине AGM на AliExpress. В этом случае покупатель получает на 100% русифицированное устройство со 100% поддержкой отечественных сетей, модулем NFC и этой самое гарантией в России. Если покупать в другом месте, то можно нарваться на китайскую версию смартфона без NFC, с совсем другой прошивкой и вообще без гарантии.В качестве дополнительного аксессуара для A9 можно будет докупить вот такую крышку-поплавок. Весьма любопытный аксессуар – он пригодится, например, рыбакам. Если смартфон с такой крышкой упадет в воду, то он не утонет, а останется на поверхности. И за ним не нужно будет нырять в пруд, реку или озеро.

На фото ниже – модель AGM X2 с аналогичной крышкой. Просто чтобы показать, как это выглядит на практике:

Резюме

Ну что можно сказать в итоге? AGM A9 просто отличный смартфон за свои деньги – около 19 тысяч рублей за версию с 3/32 Гб и около 21 тысячи рублей за модификацию с 4/64 Гб памяти. И не простой смартфон, а военный. Это проявляется и в строгом эргономичном дизайне, и в дикой надежности (IP68 + MIL-STD-810G + неубиваемая задняя панель + авиационный алюминий + пластиковая пленка на экране + Gorilla Glass 5), и в мощной аккумуляторе на 5400 мАч, который дает до пяти дней автономной работы.

При этом AGM A9 нельзя назвать простецкой дубовой штукой, которая разве что только для солдат и годится. Этот смартфон вполне способен удовлетворить обычного гражданского пользователя. Достаточно вспомнить про отличный японский экран, вполне себе неплохую камеру производства Sony и потрясающую (мы не преувеличиваем!) аудиосистему из четырех фирменных динамиков JBL. Ничего подобного мы не видели вообще ни в одном смартфоне, даже во флагманах ценой в 50-70 тысяч рублей. Так что – да, AGM A9 можно смело рекомендовать к покупке. Это военный смартфон, который вполне подходит и гражданским лицам.