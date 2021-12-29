Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор

В центре внимания сегодня 34-дюймовый игровой монитор AOC CU34G2X с VA-матрицей. Из его особенностей отмечаются частота 144 Гц с технологией адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, эргономичная подставка и встроенный USB-концентратор.

AOC CU34G2X

На момент завершения 2021 года он доступен за 42 тысячи рублей.

Комплектация

AOC CU34G2X

Поставляется упакованным в коробку с тематичным изображением. На ее боковых гранях есть вырезы, упрощающие переноску. Комплект включает DisplayPort кабель, силовой кабель, подставку, диск и документацию.

AOC CU34G2X

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет определиться со способом установки на рабочем столе. По умолчанию это комплектная подставка, сбор которой проходит без использования инструментов.

AOC CU34G2X

Состоит она из основания, с направленными в сторону лучами с заостренными краями и внутренним металлическим каркасом, и стойки.

AOC CU34G2X

Эта подставка поддерживает изменение высоты расположения панели, наклон ее вперед и назад, а также поворот относительно точки установки.

Вместо нее можно поставить на VESA-совместимый кронштейн. А если учитывать вес в 7 килограммов со снятой подставкой, подойдут и системы с газлифтом.

AOC CU34G2X

Внешний вид у монитора, характерный для игровых моделей. Ярко-красный кант вдоль нижней грани и кольцо в основании подставки.

AOC CU34G2X

Такие же декоративные элементы есть и на крышке. Тут же можно обратить внимание на вырез в стойке, он используется для сбора питающего и интерфейсных кабелей в общий пучок.

AOC CU34G2X

AOC CU34G2X оснащен встроенным USB-хабом, включающим четыре скоростных разъема, один из которых оптимизирован под зарядку носимой электроники.

AOC CU34G2X

Набор портов ввода включает два HDMI и два DisplayPort. Можно будет комбинировать несколько источников сигнала, например ПК и игровую консоль PlayStation 5 или Xbox Series X.

AOC CU34G2X

В правом углу нижней рамки выведены механически, отвечающие за ручную смену источника сигнала и управления. Компактный светодиодный индикатор.

AOC CU34G2X

Лицевая панель монитора изогнута с радиусом кривизны 1500R. Разрешение 3440х1440 пикселей. Максимальный уровень яркости для используемой тут VA-матрицы составляет 300 кд/м2.

AOC CU34G2X

Плавную картинку в играх обеспечивает частота до 144 Гц с технологией адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Есть несколько предустановленных профилей под FPS, RTS, гонки и несколько дополнительных.

AOC CU34G2X

В меню можно также настроить и другие параметры вывода изображения.

AOC CU34G2X

Помимо игр использовали этот монитор в рабочих задачах. Соотношение сторон 21:9 позволяет размещать на одном мониторе сразу несколько активных окон.

AOC CU34G2X

Тесты AOC CU34G2X

Яркость максимальная

AOC CU34G2X

AOC CU34G2X - 259 cd/m2

Яркость минимальная

AOC CU34G2X

AOC CU34G2X - 0.14 cd/m2

Температура цвета

AOC CU34G2X

AOC CU34G2X – 6244K

Задержка AOC CU34G2X

AOC CU34G2X

Задержка, светлые тона – 6,7ms
Задержка, темные тона – 10.9ms

Итоги

AOC CU34G2X – игровой монитор с изогнутой VA-матрицей, соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 пикселей. Эргономичная подставка, расширенный цветовой охват, предустановленные игровые профили, набор портов ввода-вывода, достаточный уровень яркости, динамичная синхронизация частоты кадров.
Комментарии и отзывы AOC CU34G2X/BK
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