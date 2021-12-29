Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор

На момент завершения 2021 года он доступен за 42 тысячи рублей.
Поставляется упакованным в коробку с тематичным изображением. На ее боковых гранях есть вырезы, упрощающие переноску. Комплект включает DisplayPort кабель, силовой кабель, подставку, диск и документацию.
Состоит она из основания, с направленными в сторону лучами с заостренными краями и внутренним металлическим каркасом, и стойки.
Эта подставка поддерживает изменение высоты расположения панели, наклон ее вперед и назад, а также поворот относительно точки установки.
Внешний вид у монитора, характерный для игровых моделей. Ярко-красный кант вдоль нижней грани и кольцо в основании подставки.
Такие же декоративные элементы есть и на крышке. Тут же можно обратить внимание на вырез в стойке, он используется для сбора питающего и интерфейсных кабелей в общий пучок.
AOC CU34G2X оснащен встроенным USB-хабом, включающим четыре скоростных разъема, один из которых оптимизирован под зарядку носимой электроники.
Набор портов ввода включает два HDMI и два DisplayPort. Можно будет комбинировать несколько источников сигнала, например ПК и игровую консоль PlayStation 5 или Xbox Series X.
В правом углу нижней рамки выведены механически, отвечающие за ручную смену источника сигнала и управления. Компактный светодиодный индикатор.
Лицевая панель монитора изогнута с радиусом кривизны 1500R. Разрешение 3440х1440 пикселей. Максимальный уровень яркости для используемой тут VA-матрицы составляет 300 кд/м2.
Плавную картинку в играх обеспечивает частота до 144 Гц с технологией адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Есть несколько предустановленных профилей под FPS, RTS, гонки и несколько дополнительных.
В меню можно также настроить и другие параметры вывода изображения.
Помимо игр использовали этот монитор в рабочих задачах. Соотношение сторон 21:9 позволяет размещать на одном мониторе сразу несколько активных окон.
AOC CU34G2X - 259 cd/m2
AOC CU34G2X - 0.14 cd/m2
AOC CU34G2X – 6244K
Задержка, светлые тона – 6,7ms