Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор

В центре внимания сегодня 34-дюймовый игровой монитор AOC CU34G2X с VA-матрицей. Из его особенностей отмечаются частота 144 Гц с технологией адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, эргономичная подставка и встроенный USB-концентратор.

Комплектация

На момент завершения 2021 года он доступен за 42 тысячи рублей.

Поставляется упакованным в коробку с тематичным изображением. На ее боковых гранях есть вырезы, упрощающие переноску. Комплект включает DisplayPort кабель, силовой кабель, подставку, диск и документацию.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет определиться со способом установки на рабочем столе. По умолчанию это комплектная подставка, сбор которой проходит без использования инструментов.

Состоит она из основания, с направленными в сторону лучами с заостренными краями и внутренним металлическим каркасом, и стойки.

Эта подставка поддерживает изменение высоты расположения панели, наклон ее вперед и назад, а также поворот относительно точки установки.Вместо нее можно поставить на VESA-совместимый кронштейн. А если учитывать вес в 7 килограммов со снятой подставкой, подойдут и системы с газлифтом.

Внешний вид у монитора, характерный для игровых моделей. Ярко-красный кант вдоль нижней грани и кольцо в основании подставки.

Такие же декоративные элементы есть и на крышке. Тут же можно обратить внимание на вырез в стойке, он используется для сбора питающего и интерфейсных кабелей в общий пучок.

AOC CU34G2X оснащен встроенным USB-хабом, включающим четыре скоростных разъема, один из которых оптимизирован под зарядку носимой электроники.

Набор портов ввода включает два HDMI и два DisplayPort. Можно будет комбинировать несколько источников сигнала, например ПК и игровую консоль PlayStation 5 или Xbox Series X.

В правом углу нижней рамки выведены механически, отвечающие за ручную смену источника сигнала и управления. Компактный светодиодный индикатор.

Лицевая панель монитора изогнута с радиусом кривизны 1500R. Разрешение 3440х1440 пикселей. Максимальный уровень яркости для используемой тут VA-матрицы составляет 300 кд/м2.

Плавную картинку в играх обеспечивает частота до 144 Гц с технологией адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Есть несколько предустановленных профилей под FPS, RTS, гонки и несколько дополнительных.

В меню можно также настроить и другие параметры вывода изображения.

Помимо игр использовали этот монитор в рабочих задачах. Соотношение сторон 21:9 позволяет размещать на одном мониторе сразу несколько активных окон.

Тесты AOC CU34G2X

Яркость максимальная

Яркость минимальная

AOC CU34G2X - 259 cd/m2

Температура цвета

AOC CU34G2X - 0.14 cd/m2

Задержка AOC CU34G2X

AOC CU34G2X – 6244K

Итоги

Задержка, светлые тона – 6,7msЗадержка, темные тона – 10.9msAOC CU34G2X – игровой монитор с изогнутой VA-матрицей, соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 пикселей. Эргономичная подставка, расширенный цветовой охват, предустановленные игровые профили, набор портов ввода-вывода, достаточный уровень яркости, динамичная синхронизация частоты кадров.