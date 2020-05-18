Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу

На прошлой неделе мы проводили тестирование игровой мышки AOC GM500, сегодня продолжая изучение модельной линейки, в центре внимания будет клавиатура AOC GK500. Это решение оснащено механическими переключателями с многоцветной подсветкой. Поддерживаются тонкие настройки и макросы.

AOC GK500

Как и в случае с мышкой, на фоне предложений конкурентов ее отличает привлекательная стоимость. Рекомендованная стоимость составляет 6 150 рублей. К моменту публикации ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает съемные колпачки серебристого цвета для блока WASD, ключ для извлечения кейкапов, подставку под запястья, инструкцию и гарантийный талон.

AOC GK500

Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.

AOC GK500

Внешний вид

Выполнена в дизайне скелетон. Узкие боковые рамки и размещенные над основной плоскостью переключатели.

AOC GK500

Верхняя пластина выполнена из металла. По периметру аккуратный кант. Основание у клавиатуры из матового пластика.

AOC GK500

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Отдельных макро и медиа клавиш нет. Вместо этого часть клавиш выполняет дополнительное действие.

AOC GK500

Так помимо управления воспроизведением, можно управлять подсветкой и переключать игровые профили. Соответствующая маркировка нанесена на клавиши.

AOC GK500

Над блоком стрелок расположен логотип производителя. В правом верхнем углу три светодиодных индикатора состояния работы.

AOC GK500

Символы на клавиши AOC GK500 нанесены методом лазерной гравировки. Латиница и кириллица хорошо читаются.

AOC GK500

Есть многоцветная подсветка. Регулируются цвет и яркость. Предустановлены эффекты свечения. Поддерживается синхронизация.

AOC GK500

Уровень яркости кириллических символов меньше, чем латинских. Связано это с конструкцией переключателя и расположением светодиода.

AOC GK500

Подключается при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой длиной 1.8 метра. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.

AOC GK500

На основании по периметру распределены резиновые ножки, предотвращающие скольжение. Две откидные ножки изменяют угол наклона рабочей плоскости. В центре наклейка с техническими данными.

AOC GK500

Клавиатура комплектуется съемной подставкой под запястья. Фиксируется при помощи магнитов.

Софт

AOC GK500 использует тот же центр управления, что и мышка. В нижнем его углу можно переключать совместимую периферию. В главном окне пользователь выбирает дополнительное действие для кнопок.

AOC GK500

Это могут быть команды из списка или собственные макросы. В редакторе доступна корректировка задержки между нажатиями.

AOC GK500

Частота опроса клавиатуры, повторная задержка, частота повторения. Здесь же проводится тестирование.

AOC GK500

В разделе подсветки выбираются цвет, эффект и его скорость.

AOC GK500

Отдельная вкладка для синхронизации с остальными компонентами.

AOC GK500

Тесты

В AOC GK500 установлены механические переключатели OUTEMU Blue с заявленным ресурсом службы в 50 миллионов кликов. Ход ровный, стабилизированный. Нажатие с хорошо слышимым щелчком.

AOC GK500

Классическая форма не требует времени на адаптацию. Конструкция жесткая, при быстром наборе текста не прогибается и не смещается по рабочей поверхности. Программное обеспечение позволяет эффективно распределить дополнительные команды в играх и приложениях.

AOC GK500

Итоги по AOC GK500

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC GK500 – интересная механическая клавиатура со съемной подставкой под запястья. Управляемая подсветка, макросы, синхронизация с другой периферией этого производителя, металлическая конструкция, кабель в оплетке, возможность управления и переключения профилей комбинациями клавиш, высокий ресурс службы.
AOC GK500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC GK500 Black USB
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