Обзор AOC U2777PQU. 27-дюймовый 4К-монитор

2018-07-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC U2777PQU; [201]
Сегодня мы детально изучим 27-дюймовый 4К-монитор AOC U2777PQU. Это далеко не новинка, но несмотря на это он остается актуальным и сейчас. Эта модель не позиционируется как игровая, скорее она направлена на тех, кто занимается обработкой мультимедийного контента и находится в поиске монитора в офис или рабочее помещение. Здесь установлена IPS-матрица с широкими углами обзора и яркостью 350 кд/м2.

К моменту публикации монитор уже доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется AOC U2777PQU в ярко-оформленной коробке на гранях которых представлены изображения монитора в нескольких ракурсах. Приведены основные особенности его и спецификации.

Комплект включает аудио-кабель, DisplayPort, USB 3.0 кабель, DVI-D кабель, HDMI кабель, подставку, силовой кабель и техническую документацию с сертификатом на проведенную калибровку.

Внешний вид

AOC U2777PQU выполнен в строгой стилистике. Отсутствие декора в паре с сочетанием серебристого и черного, дает задел на премиальность.

В выключенном состоянии заметна только нижняя рамка с хромированным логотипом и маркировкой кнопок. Такие мониторы будут хорошим выбором при парной установке нескольких таких моделей вплотную к друг другу.

Подставка с зеркальным покрытием. Визуально она стилизована под металл. Ровные линии и прямые углы.

Поддерживается наклон вперед и назад, перевод в портретный режим и изменение высоты расположения панели.

Стоит устойчиво, не качается. Сняв подставку можно будет зафиксировать монитор на VESA-совместимое крепление.

AOC U2777PQU предлагает хороший набор USB-разъемов. На правой грани два USB 2.0 и два ГЫИ 3.0. При работе с ПК будут полезны для аккуратной укладки кабелей и быстрого подключения накопителей.

При работе с ноутбуком заметно увеличиться количество доступных USB.

На панели разъемов для подачи сигнала доступны: DVI-D, DisplayPort, HDMI, VGA, пара аудиоразъемов и силовое гнездо.

Задняя поверхность со шлифованным покрытием под металл. Собран монитор добротно.

Для вывода звука есть пара динамиков по 3 Вт каждый. С учетом позиционирования этого монитора его вполне хватит.

Настройки

Меню управления у AOC U2777PQU с характерным для этого производителя оформления. OSD-меню с несколькими разделами. Проведена локализация под русскоязычных пользователей. Доступны настройки цветового режима с готовыми пресетами или ручной корректировкой. Активируется функция яркого кадра. Выставляется яркость, контраст, размер кадра.

Тесты AOC U2777PQU

Яркость максимальная

AOC U2777PQU - 366 cd/m2

Яркость минимальная

AOC U2777PQU - 0.30 cd/m2

Расхождение яркости

Изменение яркости под углом 45 градусов Viewsonic VX3211-mh – 38%

Температура цвета

AOC U2777PQU – 7316K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC U2777PQU – 816K

Задержка AOC U2777PQU

Задержка, светлые тона – 7.3ms
Задержка, темные тона – 13.8ms

Итоги по AOC U2777PQU

AOC U2777PQU станет хорошим выбором при поиске 4К-монитора под рабочие задачи или в качестве устройства вывода изображения в пару к ноутбуку или ПК. 27-дюймовая IPS-матрица продемонстрировала хорошие углы обзора, близкий к идеальному цветовому балансу. К плюсам отнесем удобное крепление, набор портов и разъемов, комплектацию, безрамочный дизайн.

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