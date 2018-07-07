Обзор AOC U2777PQU. 27-дюймовый 4К-монитор

Сегодня мы детально изучим 27-дюймовый 4К-монитор AOC U2777PQU. Это далеко не новинка, но несмотря на это он остается актуальным и сейчас. Эта модель не позиционируется как игровая, скорее она направлена на тех, кто занимается обработкой мультимедийного контента и находится в поиске монитора в офис или рабочее помещение. Здесь установлена IPS-матрица с широкими углами обзора и яркостью 350 кд/м2.

Комплектация

К моменту публикации монитор уже доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется AOC U2777PQU в ярко-оформленной коробке на гранях которых представлены изображения монитора в нескольких ракурсах. Приведены основные особенности его и спецификации.

Внешний вид

Комплект включает аудио-кабель, DisplayPort, USB 3.0 кабель, DVI-D кабель, HDMI кабель, подставку, силовой кабель и техническую документацию с сертификатом на проведенную калибровку.AOC U2777PQU выполнен в строгой стилистике. Отсутствие декора в паре с сочетанием серебристого и черного, дает задел на премиальность.

В выключенном состоянии заметна только нижняя рамка с хромированным логотипом и маркировкой кнопок. Такие мониторы будут хорошим выбором при парной установке нескольких таких моделей вплотную к друг другу.

Подставка с зеркальным покрытием. Визуально она стилизована под металл. Ровные линии и прямые углы.

Поддерживается наклон вперед и назад, перевод в портретный режим и изменение высоты расположения панели.

Стоит устойчиво, не качается. Сняв подставку можно будет зафиксировать монитор на VESA-совместимое крепление.

AOC U2777PQU предлагает хороший набор USB-разъемов. На правой грани два USB 2.0 и два ГЫИ 3.0. При работе с ПК будут полезны для аккуратной укладки кабелей и быстрого подключения накопителей.

При работе с ноутбуком заметно увеличиться количество доступных USB.

На панели разъемов для подачи сигнала доступны: DVI-D, DisplayPort, HDMI, VGA, пара аудиоразъемов и силовое гнездо.

Задняя поверхность со шлифованным покрытием под металл. Собран монитор добротно.

Настройки

Для вывода звука есть пара динамиков по 3 Вт каждый. С учетом позиционирования этого монитора его вполне хватит.Меню управления у AOC U2777PQU с характерным для этого производителя оформления. OSD-меню с несколькими разделами. Проведена локализация под русскоязычных пользователей. Доступны настройки цветового режима с готовыми пресетами или ручной корректировкой. Активируется функция яркого кадра. Выставляется яркость, контраст, размер кадра.

Тесты AOC U2777PQU

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Расхождение яркости

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC U2777PQU

Итоги по AOC U2777PQU

AOC U2777PQU - 366 cd/m2AOC U2777PQU - 0.30 cd/m2Изменение яркости под углом 45 градусов Viewsonic VX3211-mh – 38%AOC U2777PQU – 7316KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC U2777PQU – 816KЗадержка, светлые тона – 7.3msЗадержка, темные тона – 13.8msAOC U2777PQU станет хорошим выбором при поиске 4К-монитора под рабочие задачи или в качестве устройства вывода изображения в пару к ноутбуку или ПК. 27-дюймовая IPS-матрица продемонстрировала хорошие углы обзора, близкий к идеальному цветовому балансу. К плюсам отнесем удобное крепление, набор портов и разъемов, комплектацию, безрамочный дизайн.