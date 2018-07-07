Обзор AOC U2777PQU. 27-дюймовый 4К-монитор

Сегодня мы детально изучим 27-дюймовый 4К-монитор AOC U2777PQU. Это далеко не новинка, но несмотря на это он остается актуальным и сейчас. Эта модель не позиционируется как игровая, скорее она направлена на тех, кто занимается обработкой мультимедийного контента и находится в поиске монитора в офис или рабочее помещение. Здесь установлена IPS-матрица с широкими углами обзора и яркостью 350 кд/м2.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 13.8ms
К моменту публикации монитор уже доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется AOC U2777PQU в ярко-оформленной коробке на гранях которых представлены изображения монитора в нескольких ракурсах. Приведены основные особенности его и спецификации.
Комплект включает аудио-кабель, DisplayPort, USB 3.0 кабель, DVI-D кабель, HDMI кабель, подставку, силовой кабель и техническую документацию с сертификатом на проведенную калибровку.
Внешний видAOC U2777PQU выполнен в строгой стилистике. Отсутствие декора в паре с сочетанием серебристого и черного, дает задел на премиальность.
В выключенном состоянии заметна только нижняя рамка с хромированным логотипом и маркировкой кнопок. Такие мониторы будут хорошим выбором при парной установке нескольких таких моделей вплотную к друг другу.
Подставка с зеркальным покрытием. Визуально она стилизована под металл. Ровные линии и прямые углы.
Поддерживается наклон вперед и назад, перевод в портретный режим и изменение высоты расположения панели.
Стоит устойчиво, не качается. Сняв подставку можно будет зафиксировать монитор на VESA-совместимое крепление.
AOC U2777PQU предлагает хороший набор USB-разъемов. На правой грани два USB 2.0 и два ГЫИ 3.0. При работе с ПК будут полезны для аккуратной укладки кабелей и быстрого подключения накопителей.
При работе с ноутбуком заметно увеличиться количество доступных USB.
На панели разъемов для подачи сигнала доступны: DVI-D, DisplayPort, HDMI, VGA, пара аудиоразъемов и силовое гнездо.
Задняя поверхность со шлифованным покрытием под металл. Собран монитор добротно.
Для вывода звука есть пара динамиков по 3 Вт каждый. С учетом позиционирования этого монитора его вполне хватит.
НастройкиМеню управления у AOC U2777PQU с характерным для этого производителя оформления. OSD-меню с несколькими разделами. Проведена локализация под русскоязычных пользователей. Доступны настройки цветового режима с готовыми пресетами или ручной корректировкой. Активируется функция яркого кадра. Выставляется яркость, контраст, размер кадра.
Тесты AOC U2777PQU
Яркость максимальнаяAOC U2777PQU - 366 cd/m2
Яркость минимальнаяAOC U2777PQU - 0.30 cd/m2
Расхождение яркостиИзменение яркости под углом 45 градусов Viewsonic VX3211-mh – 38%
Температура цветаAOC U2777PQU – 7316K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOC U2777PQU – 816K
Задержка AOC U2777PQUЗадержка, светлые тона – 7.3ms
Задержка, темные тона – 13.8ms