Мрачная новелла с 26 вариантами финала. Обзор ARCHETYPE ARCADIA

В конце октября на PlayStation и Nintendo Switch стала доступна графическая новелла ARCHETYPE ARCADIA. Повествует игра о потенциальном будущим в котором уничтожили большую часть человечества, а у оставшихся появились кошмары и маниакальные припадки, призывающие в итоге к летальному исходу. Игроку нужно разобраться в природе болезни, найти ответы и спастись.

Главный герой должен взаимодействовать сразу с группой персонажей, достигнув возможности победить боссов и если получится оживить свою сестру. Все будет происходить внутри виртуального мира игры, которая изначально создавалась для борьбы с болезнью, в ней и потеряла сознание его сестра.

Внутри она пропитана магией, а также воспоминаниями тех кто уже пропал внутри нее. Спутники, которые будут нам помогать, используют различные аватары. Каждое сражение с боссом может привести к плохой концовке, которых здесь игрока ожидает сразу 20 и только 6 хороших концовок.

Построено все выборе вариантов диалогов и направления развилок. После полного прохождения можно будет вернуться в отдельные главы и изменить выбор. Изучение всех возможных вариантов финалов награждается доступом к галерее и библиотеке музыкальных файлов. Музыкальных композиций тут много.

В отличие от ряда ранее изученных игр этого жанра, тут разработчики пытаются воздействовать на игроков. Это нечто большее, чем простой роман в аниме рисовке. В зависимости от сделанного выбора меняется озвучка, визуальные эффекты и общее повествование. Для персонажей тут были задействованы актеры и актрисы, все на японском языке, на котором игра вышла изначально.

Хорошо постарались художники. Игра продолжительна, много сцен и деталей. Есть отсылки на нашу действительность, когда люди увлекаются общением в сети, забывая о реальной жизни. В самой же игре затрагиваются сложные взаимоотношения между людьми.

Из всего этого выбиваются неуместно вставленные шутки. Вероятно они задумывались для того чтобы снять общее напряжение, но не этого ждешь при общем нагнетании и сложных переплетениях в диалогах.

ARCHETYPE ARCADIA обзор

Итоги

В целом же ARCHETYPE ARCADIA предлагает достаточную вариативность решений и возможных финалов. Отрисованные персонажи и прописанные для них характеры, возможность вернуться и переиграть выбор, звуковое и голосовое сопровождение.