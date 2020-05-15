Обзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 Super

Долго время компания AMD на рынке видеокарт составляла конкуренцию только решениям уровня NVIDIA GeForce GTX 1060, проводя последовательную смену цифровой маркировки от года к году внося только незначительные изменения. Летом прошлого года ситуация изменилась с анонсом семейства NAVI, заметно поднявшим уровень быстродействия и предложившее пользователем передовой 7нм техпроцесс.

Внешний вид

Изучать мы будем ее на примере видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger. Выбрана она не случайно это одно из самых доступных решений среди нереференсных.Находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Установлено двухслотовое охлаждение с металлическим радиатором. Обдувают конструкцию два вентилятора.

Поддерживается режим полной остановки вращения, обеспечивая полную бесшумность. Сама скорость оборотов регулируется автоматически.

Длина составляет 26.9 сантиметров. Высота не превышает двух слотов расширения на материнской плате. При установке не провисает. Питание подается через два 8-пиновых разъема.

В конструкции ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger предусмотрена усиливающая пластина с нанесенным на нее схематичным изображением и логотипом производителя.

На панель разъемов выведены три DisplayPort, один HDMI. Остальная часть в виде продольных вентиляционных вырезов.

Конструкция системы охлаждения состоит из трех секций радиатора с пластинами. Пронизывают их четыре медные трубки с запаянными концами.

Осуществляется отвод тепла от графического чипа, памяти и элементов цепи питания.

В основе лежит процессор NAVI 10. Четыре кластера обработки данных по 5 Dual Compute Unit. Суммарно 2560 ALU. Доступно 64 блока растеризации. Четыре 64-битных контроллера работают с памятью по 256-битной шине. Используется интерфейс PCI Express 4.0.

Ядро функционирует на частоте до 1905 МГц. Базовая частота 1580 – 1650 МГц. 8 Гбайт графической памяти с чипами Micron.

Тесты ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger

Температура

Шум

FireStrike Extreme

TimeSpy

NightRaid

3DMark

Тесты в играх ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger

Battlefield V: ASRock RX 5700 XT , Palit RTX 2060 Super, RTX 2070 Super

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

World of Tanks: ASRock RX 5700 XT , Palit RTX 2060 Super, RTX 2070 Super

Far Cry New Dawn: ASRock RX 5700 XT , Palit RTX 2060 Super, RTX 2070 Super

Metro Exodus: ASRock RX 5700 XT , Palit RTX 2060 Super, RTX 2070 Super

Batman AK: ASRock RX 5700 XT , Palit RTX 2060 Super, RTX 2070 Super

Rise of Tomb Raider: ASRock RX 5700 XT , Palit RTX 2060 Super, RTX 2070 Super

Rainbow Six Siege: ASRock RX 5700 XT , Palit RTX 2060 Super, RTX 2070 Super

Итоги по ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger

ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger оснащена эффективным и тихим охлаждением с небольшими габаритами. Быстрая GDDR6 память и интерфейс PCI Express 4.0. В условиях мая 2020 года ее главным конкурентом по стоимости и быстродействию в играх выступает NVIDIA GeForce GTX 2060 Super. Отличный вариант для игр в Full HD разрешении с Ultra настройками графики и высоких в 2К.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".