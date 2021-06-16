Обзор ASUS ROG Claymore II. Модульная беспроводная игровая клавиатура

В начале года ASUS представила беспроводную игровую механическую клавиатуру ASUS ROG Claymore II с рядом интересных инженерных решений. Среди которых фирменные оптико-механические переключатели, модульный блок цифрового блока с дополнительными макроклавишами и барабаном управления громкостью, аккумулятор увеличенной емкости с быстрой зарядкой. Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации с красными переключателями, с линейным срабатыванием и усилием 40G.

ASUS ROG Claymore II обзор

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в игровой стилистике и фирменной символикой. Внутри нее клавиатура и цифровой блок дополнительно защищены в тканевую сетку.

Внешний вид

Комплект включает два вида USB-переходников, USB-кабель, основной и цифровой блоки, подставку под запястья, наклейки с символикой и различную документацию.Одним из видимых отличий от первого поколения стало добавление подставки под запястья. Она крепится при помощи магнитов в двух положениях.

Верхняя часть ее из экокожи с мягким наполнителем внутри. Нанесен схематический рисунок с логотипом ASUS. На внутренней стороне резиновые ножки.

Конструкция у клавиатуры модульная. Цифровой блок выполнен в виде отдельного модуля. Использовать ее можно как с ним, так и без него.

Учли момент того, что чаще игроками эти клавиши на нем в неразборных клавиатурах не используются в играх из-за того, что правая рука занята мышкой и для задействования макросов на ней требуется оставить без контроля манипулятор.

В ASUS ROG Claymore II сам владелец сможет выбрать сторону установки. Как традиционное расположение справа, так и слева.

Во втором варианте можно будет, не теряя контроля и без заметного смещения запястья, активировать выбранные функции.

Для установки снимаются заглушки на соответствующих сторонах блока клавиатуры и цифрового блока. Ставится в паз. Отдельная беспроводная работа цифрового модуля не предусмотрена. Подставка под запястья выбрана с учетом общей длины с этим модулем.

Верхняя пластина выполнена из листа металла со шлифованным покрытием. В верхней части пластиковая вставка с индикаторами и зоной с подсветкой.

Кейкапы расположены выше плоскости верхней панели. При работе прозрачный корпус переключателей подсвечивает окружающее пространство.

Многоцветная подсветка ASUS AURA SYNC. Латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно. Она автоматически отключается без активных нажатий, экономя заряд батареи.

Часть клавиш у ASUS ROG Claymore II выполняет дополнительное действие. Маркировка для удобства нанесена на боковую часть таких кейкапов. Наглядно и хорошо видно.

Четыре дополнительные клавиши над цифровым блоком. И здесь же вытянутый барабан, отвечающий за регулировку громкости.

На тыльной стороне скрывается пенал с адаптером подключения. В центре углубление с USB-C, сквозным полноразмерным USB и механическим тумблером питания.

Софт

Основание со схематичным рисунком. По краям прорезиненные накладки. Наклейка с техническими данными. Пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости.Управляется через Armoury Crate. Выставляются действия для клавиш. Включается игровой режим.

Поддерживаются макросы.

Индикатор RGB.

Режим и эффект подсвети.

Опции управления питанием.

Обновление прошивки.

Тесты

Для соединения с ПК клавиатура ASUS ROG Claymore II использует адаптер 2.4 ГГц. Соединение стабильное, без заметных задержек. Беспроводное подключение позволяет убрать с рабочего стола «паутину» проводов.

Время автономной работы длительное. На полном заряде работает до 40 часов с работающей подсветкой. Выключение подсветки увеличивает время работы вдвое. Поддерживается быстрая зарядка.

Тест шума ASUS ROG Claymore II

Итоги

Используются гибридные переключатели. Мы проводили тесты с ROG RX Red, линейные и ускоренные. Нажимаются бесшумно, как мембрана. Уменьшенная сила нажатия до 40G. Точка срабатывания находится на отметке 1.5 мм.Отличный вариант для игр, требующих быстрое срабатывание. Хорошо себя показала при печати. Традиционная раскладка клавиш. Расположенный слева блок позволяет эффективнее использовать макросы, упрощая управление в играх и программах.ASUS ROG Claymore II полноценно заменяет и даже превосходит механические клавиатуры с проводным подключением, предлагая детальные настройки, модульную конструкцию, линейные и быстрые гибридные переключатели, управляемую подсветку, быструю передачу сигнала. К плюсам отнесем съемную подставку, металлическую пластину на крышке, возможность выбора стороны размещения цифрового блока.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".