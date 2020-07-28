Обзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАП

USB Type-C разъемом оснащается большинство современных материнских плат Intel и AMD, а также ноутбуков, смартфонов и планшетов. В тестируемых сегодня игровых наушниках ASUS ROG Delta Type-C этот разъем используется в качестве основного для подключения. Помимо этого, они оснащены встроенным ЦАП, а также управляемой подсветкой ASUS Aura.

ASUS ROG Delta Type-C обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Они находятся в свободной продаже в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку из плотного картона с изображением наушников и данными по характеристикам. Комплект включает переходник на полноразмерный USB, ножку микрофона, тканевые амбушюры, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступны в белом и черном вариантах исполнения. Белый наиболее удачен визуально. Легкая конструкция.

Широкое оголовье обтянуто экокожей. По периметру аккуратный стежок. Внутри мягкая подкладка.

Предусмотрена возможность регулировки длины оголовья. Направляющие с насечками выполнены из металла.

Чашки можно повернуть на 90 градусов, так упрощается хранение и ношение в чехле или рюкзаке.

Сами они у ASUS ROG Delta треугольной формы с закругленными углами. Периметр и логотип подсвечиваются многоцветной подсветкой.

Она здесь поддерживает технологию ASUS Aura. Синхронизация и детальная настройка. Выглядит привлекательно.

По умолчанию установлены амбушюры из экокожи. В комплекте покупатель получает дополнительную пару из ткани. Есть вентиляционные решетки.

На боковой левой грани левой чашки находится переключатель подсветки и барабан регулировки громкости.

Микрофон реализован в виде съемной гибкой ножки. Кабель подключения с нейлоновой оплеткой, место выхода усилено.

Основной кабель с USB Type-C разъемом. Есть переходник на полноразмерный USB.

Конструкция устойчива к деформациям. Выглядят добротно. Вес 387 граммов.

Софт

По настройке предлагается выбрать эффект подсветки. Отдельной утилитой гарнитура не сопровождается.

Тесты

За воспроизведение в ASUS ROG Delta Type-C отвечают 50 мм динамики ASUS Essence. На борту четырехпотоковый цифровой преобразователь ESS Sabre 9218. Ведется отдельная обработка по четырем частотным диапазонам. Заявлено соотношение сигнала/шума до 127 dB. Наушники не зависят от качества установленной в системе звуковой карты.

Мы тестировали ее с ноутбуком Lenovo Yoga C740-14IML и настольным ПК с материнской платой ASUS TUF X299 MARK 1. Для начала работы не требуется установка программного обеспечения. Наушники и микрофон определяются корректно. Подключали напрямую в USB Type-C.

Отдельно отмечу эксплуатацию в паре со смартфоном OnePlus 8 Pro. Здесь тоже все гладко, работает корректно. Использование USB дает питание для ЦАП. Работает даже подсветка, хотя ее можно отключить для увеличения времени работы самого телефона. Поддерживается и игровая консоль Sony PlayStation 4.

Звучание шикарное. Проработан весь спектр частот. Приятные басы, передающие эффекты в играх и фильмах, насыщенные средние и верхние частоты. Наушники позволили в полной мере насладиться атмосферой Ghost of Tsushima. Отлично отрабатывают инструментальные и рок композиции. Есть эффект присутствия.

Тест микрофона ASUS ROG Delta Type-C

По эргономике нареканий нет. Вес равномерно распределен по всей конструкции. Длительное ношение не приводит к чувству дискомфорта. Предлагаются все необходимые регулировки. Движениям головы в стороны не мешает.

Микрофон передает голос без искажений. Получена сертификация от ключевых сервисов.

Итоги по ASUS ROG Delta

ASUS ROG Delta добротные игровые наушники со сбалансированным звуком Hi-Res качества. Встроенный ЦАП и подключение с помощью USB Type-C. Возможность эксплуатации с ПК, ноутбуками, консолями, смартфонами и планшетами. Надежная и удобная конструкция. Микрофон с чистой передачей голоса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".