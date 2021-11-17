Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта

Тестируемая сегодня видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC не новинка, но с момента ее выхода расклад на рынке заметно поменялся. Это семейство видеокарт, с учетом текущих цен, является условно доступным вариантом для сборки игровой системы под актуальные и выпускаемые в ближайшее время игры.

Комплектация

Построена она на базе графического ядра GA106 с архитектурой Ampere. Насчитывает он 120 тензорных ядер, 30 блоков RT и 120 текстурных блоков. Располагает 12 Гбайт графической памяти типа GDDR6. Сделана попытка ограничения производительности при расчете специфичных операций, например характерных для добычи Ethereum.Упакована в массивную коробку с изображением карты и фирменной символикой. Приведен список ее особенностей. Внутри покупатель обнаружит стяжки-липучки, карточку с благодарностью за покупку, руководство по установку.

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Внешний вид

С установленным тут охлаждением мы уже детально знакомились ранее. Напомним, ключевые детали. Это продвинутая система охлаждения с тремя вентиляторами.

Длина 30 сантиметров, на материнской плате занимает практически 3 слота расширения. Одно из самых массивных решений среди видеокарт GeForce RTX 3060.

Тут не стали экономить на отдельных элементах. Задняя защитная пластина из металла, а не пластика как в целом ряде линеек конкурентов.

В тыльной части есть вырезы, через которые воздух проходит насквозь от тыльного вентилятора. Нанесен схематичный рисунок с логотипом брендом.

Дополнительное питание ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC получает через 8-пиновый разъем. Уровень TDP у нее составляет 170 Вт.

На боковой грани, занимающая всю длину, зона со светодиодной подсветкой. Она управляемая и многоцветная.

С лицевой стороны выверенный дизайн с сочетанием черных поверхностей и стальных накладок.

Панель вывода включает два HDMI и три DisplayPort. Наличие дополнительного разъема HDMI будет актуально при использовании недорогих мониторов.

Под кожухом расположен радиатор состоящий из трех отдельных секций, соединенных между собой рамой и пятью медными никелированными трубками.

С элементами VRM, памятью и графическим чипом осуществляется контакт через площадки с термоинтерфейсом. Прижим плотный. Дополнительно к озвученным выше есть дополнительная секция на цепи питания.

За активный обдув отвечают три вентилятора ASUS Axial-tech. Они отличаются способом исполнения лопастей, соединенных с внешним кольцом. Согласно данным на официальном сайте, так повышается мощность потока воздуха и снижается шум.

Тесты

Распаяны чипы памяти SAMSUNG с тактовой частотой 15000 МГц. Ядро GA106-300-A1 разогнано до 1882 МГц в режиме BOOST.Тестирование велось с процессором Intel Core i5-10600K на плате ASUS с чипсетом Z490, установлены 16 Гбайт оперативной памяти.

3DMark 11

Futuremark

PCMARK 10

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD и QHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Total War Saga: Troy: FHD и QHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Tomb Raider: FHD и QHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Итоги

В играх мы изучили производительность с максимально доступными настройками графики в разрешениях 1080p и 1440p.ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC оснащена эффективной системой охлаждения и использует качественную элементную базу. Набор разъемов для вывода изображения, низкий уровень шума, разгон и два BIOS, металлическая усиливающая пластина, синхронизируемая подсветка. Не устроить могут габариты, ограничивая возможности сборки в компактных корпусах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".