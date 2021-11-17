Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта

Построена она на базе графического ядра GA106 с архитектурой Ampere. Насчитывает он 120 тензорных ядер, 30 блоков RT и 120 текстурных блоков. Располагает 12 Гбайт графической памяти типа GDDR6. Сделана попытка ограничения производительности при расчете специфичных операций, например характерных для добычи Ethereum.
Длина 30 сантиметров, на материнской плате занимает практически 3 слота расширения. Одно из самых массивных решений среди видеокарт GeForce RTX 3060.
Тут не стали экономить на отдельных элементах. Задняя защитная пластина из металла, а не пластика как в целом ряде линеек конкурентов.
В тыльной части есть вырезы, через которые воздух проходит насквозь от тыльного вентилятора. Нанесен схематичный рисунок с логотипом брендом.
Дополнительное питание ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC получает через 8-пиновый разъем. Уровень TDP у нее составляет 170 Вт.
На боковой грани, занимающая всю длину, зона со светодиодной подсветкой. Она управляемая и многоцветная.
С лицевой стороны выверенный дизайн с сочетанием черных поверхностей и стальных накладок.
Панель вывода включает два HDMI и три DisplayPort. Наличие дополнительного разъема HDMI будет актуально при использовании недорогих мониторов.
Под кожухом расположен радиатор состоящий из трех отдельных секций, соединенных между собой рамой и пятью медными никелированными трубками.
С элементами VRM, памятью и графическим чипом осуществляется контакт через площадки с термоинтерфейсом. Прижим плотный. Дополнительно к озвученным выше есть дополнительная секция на цепи питания.
За активный обдув отвечают три вентилятора ASUS Axial-tech. Они отличаются способом исполнения лопастей, соединенных с внешним кольцом. Согласно данным на официальном сайте, так повышается мощность потока воздуха и снижается шум.
Распаяны чипы памяти SAMSUNG с тактовой частотой 15000 МГц. Ядро GA106-300-A1 разогнано до 1882 МГц в режиме BOOST.