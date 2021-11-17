Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта

Тестируемая сегодня видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC не новинка, но с момента ее выхода расклад на рынке заметно поменялся. Это семейство видеокарт, с учетом текущих цен, является условно доступным вариантом для сборки игровой системы под актуальные и выпускаемые в ближайшее время игры.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Построена она на базе графического ядра GA106 с архитектурой Ampere. Насчитывает он 120 тензорных ядер, 30 блоков RT и 120 текстурных блоков. Располагает 12 Гбайт графической памяти типа GDDR6. Сделана попытка ограничения производительности при расчете специфичных операций, например характерных для добычи Ethereum.

Комплектация

Упакована в массивную коробку с изображением карты и фирменной символикой. Приведен список ее особенностей. Внутри покупатель обнаружит стяжки-липучки, карточку с благодарностью за покупку, руководство по установку.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

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Внешний вид

С установленным тут охлаждением мы уже детально знакомились ранее. Напомним, ключевые детали. Это продвинутая система охлаждения с тремя вентиляторами.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Длина 30 сантиметров, на материнской плате занимает практически 3 слота расширения. Одно из самых массивных решений среди видеокарт GeForce RTX 3060.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Тут не стали экономить на отдельных элементах. Задняя защитная пластина из металла, а не пластика как в целом ряде линеек конкурентов.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

В тыльной части есть вырезы, через которые воздух проходит насквозь от тыльного вентилятора. Нанесен схематичный рисунок с логотипом брендом.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Дополнительное питание ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC получает через 8-пиновый разъем. Уровень TDP у нее составляет 170 Вт.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

На боковой грани, занимающая всю длину, зона со светодиодной подсветкой. Она управляемая и многоцветная.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

С лицевой стороны выверенный дизайн с сочетанием черных поверхностей и стальных накладок.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Панель вывода включает два HDMI и три DisplayPort. Наличие дополнительного разъема HDMI будет актуально при использовании недорогих мониторов.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Под кожухом расположен радиатор состоящий из трех отдельных секций, соединенных между собой рамой и пятью медными никелированными трубками.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

С элементами VRM, памятью и графическим чипом осуществляется контакт через площадки с термоинтерфейсом. Прижим плотный. Дополнительно к озвученным выше есть дополнительная секция на цепи питания.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

За активный обдув отвечают три вентилятора ASUS Axial-tech. Они отличаются способом исполнения лопастей, соединенных с внешним кольцом. Согласно данным на официальном сайте, так повышается мощность потока воздуха и снижается шум.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Распаяны чипы памяти SAMSUNG с тактовой частотой 15000 МГц. Ядро GA106-300-A1 разогнано до 1882 МГц в режиме BOOST.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-10600K на плате ASUS с чипсетом Z490, установлены 16 Гбайт оперативной памяти.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

3DMark 11

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Futuremark

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

PCMARK 10

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Тесты в играх

В играх мы изучили производительность с максимально доступными настройками графики в разрешениях 1080p и 1440p.

Far Cry 6: FHD и QHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Total War Saga: Troy: FHD и QHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Tomb Raider: FHD и QHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC оснащена эффективной системой охлаждения и использует качественную элементную базу. Набор разъемов для вывода изображения, низкий уровень шума, разгон и два BIOS, металлическая усиливающая пластина, синхронизируемая подсветка. Не устроить могут габариты, ограничивая возможности сборки в компактных корпусах.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC
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